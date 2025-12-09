1 milyon dolarlık soygun dakikalar içinde çözüldü: Parayı paylaşamadan yakalandılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

1 milyon dolarlık soygun dakikalar içinde çözüldü: Parayı paylaşamadan yakalandılar

Haberin Videosunu İzleyin
1 milyon dolarlık soygun dakikalar içinde çözüldü: Parayı paylaşamadan yakalandılar
09.12.2025 22:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
1 milyon dolarlık soygun dakikalar içinde çözüldü: Parayı paylaşamadan yakalandılar
Haber Videosu

Mersin'de bir gıda işletmesine düzenlenen ve yaklaşık 1 milyon doların çalındığı silahlı soygun, polisin hızlı takibiyle kısa sürede aydınlatıldı. Maskeli olarak iş yerini basan iki şüpheli, kaçmalarının üzerinden saatler geçmeden, çaldıkları paralarla birlikte bir benzin istasyonunda yakalandı. Olayı daha da çarpıcı hâle getiren ise, soygun sırasında mağdur gibi davranan çalışan M.S.A.'nın, gaspçıların suç ortağı olduğunun ortaya çıkması oldu.

Mersin'de bir gıda işletmesinde 800 bin dolar ile 400 bin TL'nin çalındığı gasp olayı, polis ekiplerinin hızlı ve koordineli çalışmasıyla kısa sürede aydınlatıldı. Biri iş yeri çalışanı olmak üzere 3 şüpheli, Mersin ve Adana polisinin film sahnelerini aratmayan operasyonuyla çaldıkları paralarla birlikte kıskıvrak yakalandı.

MASKELİ GASPÇILAR İŞ YERİNİ BASTI, 1 MİLYON DOLARI ALIP KAÇTI

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, bir gıda firmasında çalışan personel, maskeli ve silahlı iki kişinin iş yerine girerek kendilerini plastik kelepçeyle bağladığını ve kasadaki 800 bin dolar ile 400 bin TL'yi alıp kaçtığını bildirdi.

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı.

1 milyon dolarlık soygun dakikalar içinde çözüldü: Parayı paylaşamadan yakalandılar

ŞÜPHELİLER KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, soygunun E.K.K. ve A.Ş. tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Zanlıların kiralık bir araçla Mersin'den uzaklaştığı tespit edilince Adana polisi ile irtibata geçildi.

AKARYAKIT İSTASYONUNDA YAKALANDILAR

Takip sonucu şüphelilerin Adana'da bir mola tesisi yanındaki akaryakıt istasyonunda oldukları belirlendi. Mersin ve Adana ekipleri ortak bir operasyon düzenleyerek iki zanlıyı kaçamadan yakaladı.

1 milyon dolarlık soygun dakikalar içinde çözüldü: Parayı paylaşamadan yakalandılar

Araçta ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 801 bin 153 dolar, 1.340 Euro, 462 bin 395 TL, olayda kullanıldığı değerlendirilen silah ele geçirildi. Paranın henüz paylaşılmadan ele geçirilmesi dikkat çekti.

1 milyon dolarlık soygun dakikalar içinde çözüldü: Parayı paylaşamadan yakalandılar

SOYGUN İÇERDEN PLANLANMIŞ

Soruşturmayı derinleştiren polis, olayın içerden destekle organize edildiğini ortaya çıkardı. Soygun sırasında mağdur gibi davranan iş yeri çalışanı M.S.A.'nın, iki zanlıyla birlikte gaspı planladığı belirlendi.

"Nitelikli yağma" suçundan yürütülen soruşturmanın tamamlandığı, üç şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Mersin, Adana, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa 1 milyon dolarlık soygun dakikalar içinde çözüldü: Parayı paylaşamadan yakalandılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
Polisi duyunca “Ağabeyimi arayacağım“ deyip aracını bırakıp kaçtı Polisi duyunca "Ağabeyimi arayacağım" deyip aracını bırakıp kaçtı
Trump şimdi de su savaşlarına başladı Ülkeyi açık açık tehdit etti Trump şimdi de su savaşlarına başladı! Ülkeyi açık açık tehdit etti
Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı neden tutuklandı İşte bahis oynanan maçlar Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı neden tutuklandı? İşte bahis oynanan maçlar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz “vatandaşlık maaşı“ için tarih verdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz "vatandaşlık maaşı" için tarih verdi
Bahis soruşturmasında çarpıcı detay 2 kulüp başkanı “beraberlik“ için anlaşmış Bahis soruşturmasında çarpıcı detay! 2 kulüp başkanı "beraberlik" için anlaşmış
Murat Sancak’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı Zora sokan “153 milyon euro“ sorusu Murat Sancak'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı! Zora sokan "153 milyon euro" sorusu
Türkiye’nin yanı başında sıcak saatler 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
Ülkeyi ayağa kaldıran skandal Tatil adasında 17 erkekle birlikte yakalandı Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Tatil adasında 17 erkekle birlikte yakalandı
Meclis’te dikkat çeken kare Fotoğrafa düştüğü not dikkat çekti Meclis'te dikkat çeken kare! Fotoğrafa düştüğü not dikkat çekti
Bakan Yerlikaya duyurdu 24 ilde siber operasyon, 204 şüpheli yakalandı Bakan Yerlikaya duyurdu! 24 ilde siber operasyon, 204 şüpheli yakalandı
Dev bankadan altın için ezber bozan uyarı: Her an patlayabilir Dev bankadan altın için ezber bozan uyarı: Her an patlayabilir
Otomobil devinden kritik Türkiye adımı Vatandaşlar isteyecek onlar yapacak Otomobil devinden kritik Türkiye adımı! Vatandaşlar isteyecek onlar yapacak
Otellerde yeni dönem Resepsiyona kimlik bırakma devri bitti Otellerde yeni dönem! Resepsiyona kimlik bırakma devri bitti

00:55
Galatasaray, Monaco’dan eli boş döndü
Galatasaray, Monaco'dan eli boş döndü
22:49
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındığı iddia edilen Serkan Toper’den açıklama
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındığı iddia edilen Serkan Toper'den açıklama
22:22
Mehmet Akif Ersoy Habertürk’teki koltuğundan da oldu
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
22:20
Şarkıcı Güllü’nün kızı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı
Şarkıcı Güllü'nün kızı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı
21:59
Trump’ın “Saldıracağız“ dediği Venezuela’dan tedirgin eden görüntü
Trump'ın "Saldıracağız" dediği Venezuela'dan tedirgin eden görüntü
21:37
Yılbaşı ağacını süslerken kendini yaraladı Milyonların izleyeceği maçta forma giyemeyecek
Yılbaşı ağacını süslerken kendini yaraladı! Milyonların izleyeceği maçta forma giyemeyecek
21:00
Galatasaray’da hayal kırıklığıydı, gittiği yerde kral oldu Brezilya’da Vinicius fırtınası
Galatasaray'da hayal kırıklığıydı, gittiği yerde kral oldu! Brezilya'da Vinicius fırtınası
20:49
Bakan Kurum’a baba ocağında coşkulu karşılama
Bakan Kurum'a baba ocağında coşkulu karşılama
20:43
Uyuşturucu soruşturması büyüyor Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında
20:36
Süper Lig maçlarının yayıncısı değişiyor mu İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan sürpriz açıklama
Süper Lig maçlarının yayıncısı değişiyor mu? İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan sürpriz açıklama
19:59
DEM’li Sakık, Hakan Fidan’a bakarak çağrı yaptı MİT personelleriyle ilgili iddiası çok konuşulur
DEM'li Sakık, Hakan Fidan'a bakarak çağrı yaptı! MİT personelleriyle ilgili iddiası çok konuşulur
19:17
Trump, Batılı liderler ile Erdoğan’ı karşılaştırdı, övgüler dizdi
Trump, Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı, övgüler dizdi
19:04
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti “Boşanma“ sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! "Boşanma" sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
17:54
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2025 01:01:17. #7.12#
SON DAKİKA: 1 milyon dolarlık soygun dakikalar içinde çözüldü: Parayı paylaşamadan yakalandılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.