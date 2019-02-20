Son Dakika Haberleri: Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nin Hazırlıkları Tamamlandı

Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nin Hazırlıkları Tamamlandı

1 saat önce

MERSİN'de Sanat Etkinlikleri Derneği ev sahipliğinde yerel yönetimler ve meslek odalarının destek verdiği Mersin Uluslararası Müzik Festivali, 12 Nisan- 2 Mayıs tarihleri arasında sanatseverlerle 18'inci kez buluşacak.

Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nin Hazırlıkları Tamamlandı, System.String[]
MERSİN'de Sanat Etkinlikleri Derneği ev sahipliğinde yerel yönetimler ve meslek odalarının destek verdiği Mersin Uluslararası Müzik Festivali, 12 Nisan- 2 Mayıs tarihleri arasında sanatseverlerle 18'inci kez buluşacak.

İlk yıldan bu yana, pek çok ülkeden saygın sanatçı ve müzik topluluklarını sanatseverlerle buluşturarak kentin tanıtımında öncü bir rol üstlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nin hazırlıklarında sona gelindi. Bu yıl perdelerini 18'inci kez açacak olan festival, 9'uncu Beste Yarışması ve Nevit Kodallı Polifonik Korolar Şenliği ile birlikte 16 etkinliğe 12 Nisan-02 Mayıs 2019 tarihleri arasında kentin önemli konser salonları ve tarihi mekanlarında ev sahipliği yapacak.

Festivale, Kültür Bakanlığı, Mersin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, Akdeniz Belediyesi, Mezitli Belediyesi, Tarsus Belediyesi, Toroslar Belediyesi, Yenişehir Belediyesi,  Mersin Barosu, Mersin Deniz Ticaret Odası, Mersin Ticaret Borsası, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Tarsus Sanayi ve Ticaret Odası, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı, Mersin Üniversitesi, Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü, İçel Sanat Kulübü, Mersin Polifonik Korolar Derneği, Mersin Liseliler Derneği, Hollanda Ankara Büyükelçiliği, ABD Ankara Büyükelçiliği, Avusturya Kültür Ofisi, Opet, MIP, Derya Otomotiv, Pozcu Organik, Gradi Reklam ve Forum Mersin'in desteğini alarak 20 gün sürecek bir müzik şölenine imza atacak.

Festival, 'Mersin, Soli Pompeipolis'in Gün Doğuşuna Ezgi Arıyor' temalı 9'uncu Beste Yarışması ve Nevit Kodallı Polifonik Korolar Şenliği ile birlikte Festival Sanat Ödülü, Festival Kent Ödülü, Nevit Kodallı Genç Yetenek Ödülü, olmak üzere üç dalda ödüller de dağıtılacak. Yurtiçinden ve dışından gelecek sanatçılar ve müzik topluluklarından oluşan festival programı ise şubat ayı sonunda düzenlenecek bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulacak.

Festival Yönetim Kurulu Başkanı Selma Yağcı yaptığı açıklamada, "Bir yıl boyunca süren çalışmalarımız sonucunda yeni bir festivali daha halkımızla buluşturmanın mutluluğu içindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdürö diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden nice festivalde buluşmak üzere; güzel kentimizi hakettiği standartlara yükseltmede desteklerini esirgemeyen ve başarı bileşenlerimiz olan T.C. Kültür Bakanlığı'na, Mersin Valiliği'ne, Mersin Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri'ne, İl Kültür Müdürlüğü'ne, Mersin Üniversitesi'ne, odalar ve sivil toplum kuruluşları'na, bazı iş adamlarımıza, en önemlisi siz halkımıza, huzurlarınızda en içten teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:51 Kaynak: DHA

Mersin Uluslararası Müzik Festivali, Mersin, Kültür Sanat
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