Anamur'u etkisi altına alan hortum felaketinde 13 kişi yaralandı, 100 sera hasar gördü - Son Dakika
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Anamur'u etkisi altına alan hortum felaketinde 13 kişi yaralandı, 100 sera hasar gördü

06.05.2023 17:39

Mersin Valiliği, Anamur ilçesinde meydana gelen fırtına ve hortum nedeniyle 13 kişinin yaralandığını ve yaklaşık 100 civarında seranın hasar gördüğünü duyurdu. 3 mahalleyi mahveden fırtınada bir tır devrilirken bir hafif ticari araç da ters döndü.

Meteorolojinin uyarısının ardından Mersin'in Anamur ilçesinde kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili oldu. Fırtına ile birlikte ortaya çıkan hortum, ilçeye bağlı Sultan Alaaddin, Akarca ve Ören mahallelerinde seraları parçaladı, çatıları uçurdu. Hortum bir tırı devirdi, bir hafif ticari aracı da ters döndürdü. Fırtına da 13 kişi ise yaralandı.

100 CİVARINDA MUZ SERASI ZARAR GÖRDÜ

Mersin Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle oldu: "Anamur İlçemizde, 06.05.2023 Cumartesi günü saat 10: 30 sıralarında meydana gelen şiddetli fırtına ile birlikte oluşan hortum nedeniyle ilk belirlemelere göre 100 civarında muz serasının zarar gördüğü, bazı ev ve işyeri binalarının cam ve çatılarında, yol kenarlarındaki ağaçlarda ve taşıtlarda hasar oluştuğu tespit edilmiştir.

Anamur'u vuran hortum felaketinin bilançosu: 13 kişi yaralandı, 100 sera zarar gördü

CAN KAYBI YOK

Meydana gelen hortumdan dolayı can kaybımız yoktur. 13 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmış olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olayın yaşandığı andan itibaren AFAD, emniyet, jandarma, belediye, itfaiye ve 112 Acil sağlık ekiplerimiz sahada görevlendirilmiş olup Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından hasar ve zarar tespit çalışmalarına başlanmıştır. Anamur İlçemize, hortumdan etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

İşte bölgeden kareler;

Anamur'u vuran hortum felaketinin bilançosu: 13 kişi yaralandı, 100 sera zarar gördü
Anamur'u vuran hortum felaketinin bilançosu: 13 kişi yaralandı, 100 sera zarar gördü
Anamur'u vuran hortum felaketinin bilançosu: 13 kişi yaralandı, 100 sera zarar gördü
Anamur'u vuran hortum felaketinin bilançosu: 13 kişi yaralandı, 100 sera zarar gördü
Anamur'u vuran hortum felaketinin bilançosu: 13 kişi yaralandı, 100 sera zarar gördü
Anamur'u vuran hortum felaketinin bilançosu: 13 kişi yaralandı, 100 sera zarar gördü
Anamur'u vuran hortum felaketinin bilançosu: 13 kişi yaralandı, 100 sera zarar gördü
Anamur'u vuran hortum felaketinin bilançosu: 13 kişi yaralandı, 100 sera zarar gördü
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Kenan Acısever: her sene aynı terhane bir kere yapın adam gibi yapın her fırtınada uçmasın emekler boşa gitmesin sigortalı diye yapılmıyorsa bilemem günah da almak istemem sağlam yapın paraya acyın biz malı alırken verdiğimiz paraya acıyoruz masraflar vatandaştan çıkıyor Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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Mersin Valiliği, Fırtına, Mersin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anamur'u etkisi altına alan hortum felaketinde 13 kişi yaralandı, 100 sera hasar gördü - Son Dakika


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