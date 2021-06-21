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Mersin, yabancıların gözdesi oldu - Son Dakika

Mersin, yabancıların gözdesi oldu

21.06.2021 10:29
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MERSİN (İHA) – Mersin, son yıllarda yabancıların gözdesi oldu.

MERSİN (İHA) – Mersin, son yıllarda yabancıların gözdesi oldu. TÜİK verilerine göre, yabancılara konut satışında 4'üncü sırada yer alan Mersin, sıcak iklimi, doğası, denizi, güzellikleri ve uygun konut fiyatlarıyla yabancıların en çok tercih ettiği illerden biri haline geldi. Özellikle Ruslar, Almanlar, İsveçliler ile Orta Doğu ülkelerinin vatandaşları, ev alarak Mersin'e yerleşirken, yabancı nüfusu da giderek artmaya başladı.

Yurt dışında cazibesi giderek artan Mersin, yabancıların konut alarak yerleşmeyi tercih ettikleri illerin başında geliyor. Her geçen yıl yabancıların kente talebi artarken, 'yaşanacak yer' listesinde de Mersin'in yıldızı giderek parlıyor. Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesinde yapımına başlanan Akkuyu Nükleer Güç Santralinde çalışan Ruslar dolayısıyla bölgede kiralık ya da satılık ev bulmak neredeyse imkansız hale gelirken, merkez Mezitli ilçesi de son yıllarda yabancıların gözde yerleşim yerlerinden biri oldu.

"Mersin, aynı anda 4 mevsimi yaşadığımız bir ilimiz"

Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat, yabancıların Mersin'den konut almaya gösterdikleri rağbetin nedenlerini İHA muhabirine anlattı. Mersin'de konut satışının yüksek olmasının nedenlerinden birinin sıcak iklimi olduğunu vurgulayan Canpolat, "Mersin, aynı anda 4 mevsimi yaşadığımız bir ilimiz. Bunun yanı sıra yılın 11 ayı sıcaktır, genelde çok çetin kış şartları olmaz. Bu yönüyle emekli kentidir. Tercih edilmesinin sebebi bana göre birinci sırada budur. Buna ek olarak, 4 merkez ilçedeki yeni dönem belediye başkanlarımız da hakikaten hizmet yapan iyi belediye başkanlarımız. Bu da bir tercih sebebi. Bugün Mezitli son 4-5 yılda Türkiye genelinde en çok konut satışı yapılan ilçelerden biri" dedi.

"Yabancılar, her türlü imkanı Mersin'de bulabiliyorlar"

Yabancıların da son yıllarda Mersin'den konut alma taleplerinin arttığına dikkat çeken Canpolat, "Yabancılar, her türlü imkanı Mersin'de bulabiliyorlar. Ağırlıklı olarak da Ruslar, Almanlar ve İsveç vatandaşları, konutu Mersin'den seçiyorlar. Turizm açısından bugün Alanya'yı, diğer kıyı bölgelerimizi aratmayacak şekilde denize sahibiz ve imkanlara sahibiz. Onlar da bu imkanları Mersin'de yakaladıkları için yabancılara satışlar artmış durumda. Tabi iyi komşu da olursa ev sahibi yapar. Gelen yabancı buradan memnun kalınca yakınlarını, çevresini de getiriyor ve satışlar artmış oluyor" diye konuştu.

"İlk 5 ayda yabancılara 730 konut satıldı"

Mersin'de mayıs ayında yabancılara 80 konut satıldığını belirten Canpolat, "İlk 5 ay yabancılara toplam 730 konut satılmış Mersin'de. Türkiye geneline baktığımız zaman, Mersin yabancılara konut satışında 4'üncü sırada. Genel konut satışında da 6'ncı sırayı alıyor. Bunlar ciddi rakamlar. Mersin'de yaşamanın birçok avantajı var. Biz dar gelirli kesime hitap eden bir şehiriz. Bugün emeklinin almış olduğu ücret belli. Çok açık ve net söyleyeyim; Mersin dışında bir emeklinin yaşaması zor ve imkansız. Ama Mersin'de diğer şehirlerimize göre, gerek kış gerek yaz şartları gerekse sebze meyve üretiminin bol olması tercih sebebi oluyor" ifadelerini kullandı.

"En çok Ruslar, İsveçliler, Almanlar ve Suriyeliler tercih ediyor"

Son 4-5 yılda Mersin'den konut almayı en çok Ruslar, İsveçliler, Almanlar, Suriyeliler ve Kuzey Irak'tan gelenlerin tercih ettiğini dile getiren Canpolat, "Özellikle de daha önce Mezitli'de yabancı satışlarımız yoktu. Ama şimdi Mezitli'den başlayıp Çeşmeli, Kargıpınarı, Tömük, Erdemli ve son günlerde nükleer santralin de yapımına başlanmasıyla buradan Anamur'a kadar özellikle Rusların ağırlıklı olduğu yabancılara satış söz konusu" şeklinde konuştu.

"Rusların talebinden kaynaklı Taşucu ve Silifke'de kiralık ya da satılık daire bulmak zor"

Nükleer santralin yapımında çalışan Rusların, Silifke ilçesi ve civarını tamamen doldurduklarına işaret eden Canpolat, şöyle devam etti:

"Mesela Taşucu'nda daha önce Kıbrıs'a yönelik valiz ticareti yapılırdı ve orada çok canlı bir hareketlilik vardı. Şimdi onun yerini Rusların çok yoğun bir şekilde Taşucu'na ve çevresine talebini görüyoruz. Şu an Taşucu'na, Silifke'ye gidelim, ne bir kiralık ne de satılık daire bulmakta zorlanırız. Bu da Rusların o bölgeye olan talebinden kaynaklı."

"Konut fiyatları, diğer illere göre daha düşük"

Mersin'in çok talep gören bir il olduğunun altını çizen Canpolat, konut satışlarında geçen yılın nisan ayına göre bu yıl nisanda yüzde 123'lük artış olduğunu söyledi. Canpolat, Mersin'de mayıs ayında yapılan konut satışının bin 881'e, yılın ilk 5 ayındaki toplam satışlarının da 12 bin 598'e ulaştığı bilgisini verdi.

Konut maliyetleri ve fiyatlarının, Mersin'de diğer illere göre biraz daha düşük olduğunu belirten Canpolat, "Örneğin, Adana'da aldığınız 600 bin TL'lik daireyi burada 500 bin TL'ye alabilirsiniz. Nedeni de inşaatın süresinin uzun olması, arsa fiyatlarının diğer illere göre uygun olması. Son yıllarda talep artışına bağlı olarak konut fiyatları biraz yükseldi ama buna rağmen Türkiye genelinde bir istatistik yapsak, Mersin birçok ilden uygun; çünkü burada arsa fiyatları arz ve taleple alakalı olarak ciddi anlamda uygun. Mesela toplu konutlara baktığımızda 150-160 bin liraya daire buluruz. Normal konutlara baktığımızda 250-300 bin liraya daire buluruz" dedi.

Canpolat, konut alacak vatandaşlara da seslenerek, "Vatandaşlarımız, Mersin'de gayrimenkul alırken mutlaka Emlakçılar Odası ya da bir kuruma bağlı meslektaşlarımızdan alışveriş yapsınlar. Eğer odalarımızla veya ulusal firmalarla çalışırlarsa çok fazla sıkıntı yaşamadan ev sahibi, mülk sahibi olurlar" diye konuştu. - MERSİN

Mersin, yabancıların gözdesi oldu
Mersin, yabancıların gözdesi oldu
Mersin, yabancıların gözdesi oldu
Mersin, yabancıların gözdesi oldu
Mersin, yabancıların gözdesi oldu
Mersin, yabancıların gözdesi oldu
Mersin, yabancıların gözdesi oldu

Almanlar, Mezitli, Mersin, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mersin, yabancıların gözdesi oldu - Son Dakika Ekonomi


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