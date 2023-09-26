Meteoroloji'den 3 bölge için uyarı! Sağanak ve fırtına geliyor

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Meteoroloji'nin açıkladığı son hava durumu raporuna göre; Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına, Doğu Karadeniz'de ise yağmur bekleniyor.

KARADENİZ YAĞMURA TESLİM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli kıyıları, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimleri, Rize ve Artvin çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK DEĞİŞMİYOR

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Güney, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde; diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Perşembe gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak azalması bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.