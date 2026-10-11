Meteoroloji ve AKOM uyardı! Sağanak geliyor, sıcaklıklar 10 dereceden fazla düşecek - Son Dakika
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Meteoroloji ve AKOM uyardı! Sağanak geliyor, sıcaklıklar 10 dereceden fazla düşecek

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Meteoroloji ve AKOM uyardı! Sağanak geliyor, sıcaklıklar 10 dereceden fazla düşecek
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre bugün yurdun büyük bölümünde hava az bulutlu ve açık olacak. Yarından itibaren ise İzmir, Antalya, Adana, Bursa, Ankara, Erzurum ve Diyarbakır başta olmak üzere birçok ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Perşembe gününe kadar sıcaklıkların bazı illerde 10 dereceden fazla düşeceği tahmin ediliyor. İBB Afet Koordinasyon Merkezi’ne (AKOM) göre İstanbul’da yağışlar salı günü başlayacak, en çok yağış perşembe günü düşecek.

Türkiye, mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklarla geçen hafta sonunu geride bırakırken yeni haftada serin ve yağışlı havanın etkisine giriyor. MGM’nin uyarı sisteminde bugün ve yarın için herhangi bir ilde meteorolojik uyarı bulunmuyor.

BUGÜN GÜNEY VE DOĞUDA YEREL SAĞANAK

MGM’nin tahminine göre bugün yurt genelinde hava az bulutlu ve açık, güney kesimlerde parçalı bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz ile Kayseri’nin güneyi ve Niğde çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Malatya ve Elazığ çevrelerinde akşam, Güneydoğu Anadolu’da ise gece saatlerinden itibaren yağış görülecek.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Kuzey ve İç Ege ile Batı Karadeniz’de pus ve yer yer sis olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

UYARI HARİTASINDA TÜM İLLER YEŞİL

MGM’nin MeteoUyarı sisteminde bugün (11 Ekim) ve yarın (12 Ekim) için tüm iller “tehlike yok” anlamına gelen yeşil renkte görünüyor. Sarı, turuncu ya da kırmızı seviyede uyarı verilen bir il bulunmuyor.

YAĞIŞLAR PAZARTESİ BAŞLIYOR

MGM’nin il merkezleri için yaptığı 5 günlük tahmine göre pazartesi günü İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Erzurum ve Diyarbakır’da gök gürültülü sağanak, Ankara’da ise mevzi sağanak bekleniyor. Salı, çarşamba ve perşembe günlerinde bu illerin tamamında gök gürültülü sağanağın sürmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in yağıştan daha geç etkileneceği tahmin ediliyor. Trabzon’da pazartesi ve salı günleri çok bulutlu, çarşamba günü parçalı bulutlu bir hava, perşembe günü ise sağanak bekleniyor.

SICAKLIKLAR HIZLA DÜŞECEK

MGM verilerine göre bugün 33 dereceyi görecek Adana’da sıcaklığın perşembe günü 21 dereceye inmesi bekleniyor. Aynı dönemde sıcaklığın Antalya’da 30 dereceden 20 dereceye, İzmir’de 28 dereceden 20 dereceye, Bursa’da 28 dereceden 19 dereceye düşeceği tahmin ediliyor. Ankara’da 26 olan sıcaklığın 19 dereceye, Diyarbakır’da ise 28 dereceden 19 dereceye gerilemesi bekleniyor.

Erzurum’da bugün 19 derece olan en yüksek sıcaklığın hafta içinde 15 dereceye kadar düşeceği, gece sıcaklıklarının ise 3-6 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

MGM: İSTANBUL’DA PERŞEMBE 18 DERECE

MGM’nin tahminine göre İstanbul’da bugün hava az bulutlu olacak, sıcaklık 15 ile 25 derece arasında seyredecek. Pazartesi günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık 18 ile 25 derece arasında olacak. Salı gününden itibaren etkili olması beklenen gök gürültülü sağanakla birlikte sıcaklığın salı günü 15-20, çarşamba günü 15-21, perşembe günü ise 14-18 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.

Perşembe günü rüzgar hızının saatte 36 kilometreye çıkması bekleniyor. MGM’nin 1991-2020 yılları verilerine göre İstanbul’da bu günlerde ortalama en yüksek sıcaklık 21 derece civarında. Bu nedenle perşembe günü sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşeceği öngörülüyor.

AKOM: EN ÇOK YAĞIŞ PERŞEMBE GÜNÜ

AKOM’un tahminine göre İstanbul’da bugün yağış beklenmiyor. Sıcaklığın sabah 15, öğle saatlerinde 25, akşam 21 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın lodostan saatte 5-15 kilometre hızla esmesi bekleniyor. AKOM, pazartesi gecesinden itibaren kentte serin ve yağışlı havanın etkisini artıracağını bildirdi.

AKOM’un haftalık raporuna göre salı günü metrekareye 5-15 kilogram, çarşamba günü 10-30 kilogram yağış bekleniyor. Haftanın en yağışlı günü olması beklenen perşembe gününde yağış miktarının metrekareye 30-60 kilograma ulaşacağı tahmin ediliyor. Cuma günü yağışların metrekareye 5-15 kilograma gerilemesi bekleniyor.

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SON DAKİKA: Meteoroloji ve AKOM uyardı! Sağanak geliyor, sıcaklıklar 10 dereceden fazla düşecek - Son Dakika
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