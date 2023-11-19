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Metin Uca'nın cenazesinde gerginlik! ''Camiye getirilmeyi istemiyordu'' diyerek bağırıp yuhaladılar - Son Dakika

Metin Uca'nın cenazesinde gerginlik! ''Camiye getirilmeyi istemiyordu'' diyerek bağırıp yuhaladılar

Şah damarının tıkanması sonucu bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren sanatçı Metin Uca, Ankara Kocatepe Camii'nden son yolculuğuna uğurlanıyor. Usta sanatçının cenaze töreninde bir grubun ''Camiye getirilmeyi istemiyordu'' diyerek bağırdığı duyuldu. Bunun üzerine cenazeye katılanlar tepki gösterdi.

19.11.2023 14:20  - Güncelleme: 14:25

Ölümüyle sevenlerini yasa boğan ünlü sunucu Metin Uca'nın cenaze töreninde gerginlik yaşandı. Usta sanatçının cenaze töreninde bir grubun "Camiye getirilmeyi istemiyordu" diyerek bağırdığı duyuldu. Bunun üzerine cenazeye katılanlar tepki gösterdi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Televizyon programcısı ve sunucu Metin Uca, geçtiğimiz günlerde Dilovası ilçesinde geçirdiği kazanın ardından İstanbul'da tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakımda tedavisi süren Uca, dün hayatını kaybetti. Sanatçı, Ankara Kocatepe Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı.

Metin Uca'nın cenazesinde gerginlik! 'Camiye getirilmeyi istemiyordu' diyerek bağırıp yuhaladılar

CENAZEDE GERGİNLİK

Metin Uca için cenaze namazının kılındığı sırada bir grubun "Camiye getirilmeyi istemiyordu" diyerek bağırdığı duyuldu. Bunun üzerine cenazeye katılanlar tepki gösterdi. Namaz kılanların arkasından bir grubun ise yuhalamaları yine imamın araya girmesiyle son buldu. Uca, Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.

Metin Uca'nın cenazesinde gerginlik! 'Camiye getirilmeyi istemiyordu' diyerek bağırıp yuhaladılar

"YAKILMAK İSTİYORUM, İKİ YÜZLÜ CENAZE TÖRENİ İSTEMİYORUM"

Vasiyetinden bahseden Metin Uca, "Burası özgür bir ülke olsa yakılarak ölmek isteyenlere de saygı duyulurdu. Ama ne yazık ki böyle bir şansımız yok. Yakılarak ölmek ve küllerimin de İstanbul boğazından serpilmesini istiyorum. Ne yazık ki böyle bir şansım yok. İki yüzlü cenaze törenlerini istemediğim için yakılarak ölmeyi çok istiyorum. Umarım dostlarım ve bu konuda bıraktığım vasiyet çerçevesinde bunu yaparlar. Tören istemiyorum çünkü. Hatırlanmak istemiyorum. " ifadelerini kullanmıştı.

Metin Uca'nın cenazesinde gerginlik! 'Camiye getirilmeyi istemiyordu' diyerek bağırıp yuhaladılar
Metin Uca'nın cenazesinde gerginlik! 'Camiye getirilmeyi istemiyordu' diyerek bağırıp yuhaladılar
Metin Uca'nın cenazesinde gerginlik! 'Camiye getirilmeyi istemiyordu' diyerek bağırıp yuhaladılar

Metin Uca, Ünlüler, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Ünlüler Metin Uca'nın cenazesinde gerginlik! ''Camiye getirilmeyi istemiyordu'' diyerek bağırıp yuhaladılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Metin Uca'nın cenazesinde gerginlik! ''Camiye getirilmeyi istemiyordu'' diyerek bağırıp yuhaladılar - Son Dakika
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