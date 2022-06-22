Son Dakika | Mezuniyet törenine giden ailenin içinde bulunduğu aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü - Son Dakika
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Son Dakika | Mezuniyet törenine giden ailenin içinde bulunduğu aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü

22.06.2022 11:47
Son Dakika | Mezuniyet törenine giden ailenin içinde bulunduğu aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü

Gelen son dakika haberlerine göre Konya'da, polis meslek yüksekokulundaki (PMYO) mezuniyet törenine giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin kamyonla çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Konya'da, polis meslek yüksekokulundaki (PMYO) mezuniyet törenine giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin kamyonla çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ahmet Göğerçin idaresindeki 38 ABJ 185 plakalı otomobil, Ilgın ilçesi Argıthanı Mahallesi yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonundan çıkan Ramazan A. yönetimindeki 42 HNS 44 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobildeki Hasan Göğerçin'in (23) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü Göğerçin ile araçtaki Gülcan Göğerçin ve Hilal Çelebi, Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Gülcan Göğerçin, buradaki ilk müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Göğerçin ailesinin, çocuklarının Balıkesir PMYO'daki mezuniyet törenine katılmak üzere yola çıktığı bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Hasan Göğerçin'in, Kayseri'de amatör küme takımlarından Kocasinan Ülküspor'da 5 sezondur forma giydiği ve takım kaptanlığı yaptığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Mezuniyet törenine giden ailenin içinde bulunduğu aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | Mezuniyet törenine giden ailenin içinde bulunduğu aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü - Son Dakika
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