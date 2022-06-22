Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Hasan Göğerçin'in, Kayseri 'de amatör küme takımlarından Kocasinan Ülküspor'da 5 sezondur forma giydiği ve takım kaptanlığı yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Mezuniyet törenine giden ailenin içinde bulunduğu aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü - Son Dakika

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