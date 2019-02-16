Mhp, 20 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı

MHP
, 3'ü ilçe, 17'si belde, 20 belediye başkan adayını daha açıkladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz
, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart yerel seçimleri için 3'ü ilçe, 17'si belde 20 belediye başkan adayını açıkladı.
Buna göre, Giresun
'un Çanakçı
ilçesinde İsmet Öncü, Isparta
'nın Gönen
ilçesinde Ahmet Kaya
, Rize
'nin Kalkandere
ilçesinde Abdullah Çakmak
aday oldu. Afyankarahisar Sinanpaşa
ilçesine bağlı Küçükhüyük beldesinde Recep Esen, Taşoluk
beldesinde Fatih
Davas, Afyonkarahisar
'ın Sultandağı
ilçesi Dereçine
beldesinde Mustafa Türk
, Bilecik
merkez Bayırköy
beldesinde Gani Levent Baydır, Bilecik'in Bozüyük
ilçesi Dodurga
beldesinde Fatih Taştan, Bolu
'nun Mudurnu
ilçesi Taşkesti
beldesinde Mehmet Öztürk
, Edirne
'nin Meriç
ilçesi Subaşı
beldesinde Erkan Aydın
, Isparta'nın Gönen ilçesi Güneykent
beldesinde Hidayet Can, Kırklareli
'nin merkeze bağlı beldeleri Kavaklı
'da Gizem Bayram
, İnece
beldesinde Veysel Atman, Kırklareli'nin Babaeski Karahalil
beldesinde Oğuzhan Cengiz, Kırklareli'nin Pınarhisar
ilçesi Kaynarca
beldesinde Halil İnan Nazman, Kırklareli'nin Lüleburgaz
ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde Gülderen
Başoğul, Büyükkarıştıran
beldesinde Yakup Demir
, Sivas
'ın Altınyayla
ilçesi Deliilyas
beldesinde Tezcan Yılmaz
, Sivas'ın Şarkışla
ilçesi Gürçayır
beldesinde Seyfettin İlhan
, Sivas'ın Gemerek
ilçesi Çepni
beldesinde Şahin Otyakmaz aday gösterildi. - Ankara