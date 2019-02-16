Son Dakika Haberleri: Mhp, 20 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı

Mhp, 20 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı

57 dakika önce

MHP, 3'ü ilçe, 17'si belde, 20 belediye başkan adayını daha açıkladı.

Mhp, 20 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı, System.String[]
MHP, 3'ü ilçe, 17'si belde, 20 belediye başkan adayını daha açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart yerel seçimleri için 3'ü ilçe, 17'si belde 20 belediye başkan adayını açıkladı.

Buna göre,  Giresun'un Çanakçı ilçesinde İsmet Öncü, Isparta'nın Gönen ilçesinde Ahmet Kaya, Rize'nin Kalkandere ilçesinde Abdullah Çakmak aday oldu. Afyankarahisar Sinanpaşa ilçesine bağlı Küçükhüyük beldesinde Recep Esen, Taşoluk beldesinde Fatih Davas, Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesi Dereçine beldesinde Mustafa Türk, Bilecik merkez Bayırköy beldesinde Gani Levent Baydır, Bilecik'in Bozüyük ilçesi Dodurga beldesinde Fatih Taştan, Bolu'nun Mudurnu ilçesi Taşkesti beldesinde Mehmet Öztürk, Edirne'nin Meriç ilçesi Subaşı beldesinde Erkan Aydın, Isparta'nın Gönen ilçesi Güneykent beldesinde Hidayet Can, Kırklareli'nin merkeze bağlı beldeleri Kavaklı'da  Gizem Bayram, İnece beldesinde Veysel Atman, Kırklareli'nin Babaeski Karahalil beldesinde Oğuzhan Cengiz, Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesi  Kaynarca beldesinde Halil İnan Nazman, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde Gülderen Başoğul, Büyükkarıştıran beldesinde Yakup Demir, Sivas'ın Altınyayla ilçesi Deliilyas beldesinde Tezcan Yılmaz, Sivas'ın Şarkışla ilçesi Gürçayır beldesinde Seyfettin İlhan, Sivas'ın Gemerek ilçesi Çepni beldesinde Şahin Otyakmaz aday gösterildi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:52 Kaynak: DHA

Politika
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