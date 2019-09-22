MHP Eski İl Başkanı Aksoy: "İfademi bulmazsanız müfterisiniz"

Antalya MHP eski İl Başkanı Mustafa Aksoy istifasına yönelik çıkan haberlere ilişkin, "3 buçuk yıllık il başkanlığı görevim süresince bir satırlık ifademi bulamazsanız müfterisiniz. Ben gördüğüm lüzum üzerine görevimden istifa ettim veya alındım bu kimseyi ilgilendirmez dedi.



Antalya MHP eski İl başkanı Mustafa Aksoy, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı. İstifa sonrası hakkında çıkan haberlere ilişkin sessizliğini bozan Aksoy, kamuoyunda yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.



Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı o açıklamada, "Kamuoyuna duyurulur, hakkımda çıkartılan 'gözaltında, ifadesi alındı, tutuklandı, silah kaçakçısıydı' gibi haberleri yapanlar.. 3 buçuk yıllık il başkanlığı görevim süresince bir satırlık ifademi bulamazsanız müfterisiniz. Ben gördüğüm lüzum üzerine görevimden istifa ettim veya alındım bu kimseyi ilgilendirmez. Liderimin emrindeyim, yeni görev alan arkadaşlarımın yanındayım. Türk milliyetçisiyim, ülkücüyüm" ifadelerini kullandı.



Semih Yalçın: "Teşkilat bünyesinde görevler sürecek"



MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da partisinde yaşanan istifa ve görevden alma nedenlerine yönelik açıklamalarda bulundu. Yalçın, "İl başkanlığı görevini bırakan arkadaşlarımız Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin tasvip ve himayelerinde, seçkin birer vazife adamı olarak teşkilatımızın bünyesindeki çalışmalarını sürdüreceklerdir. MHP teşkilatlarında bağlılık, hizmet ve liyakat yarışı niteliğindeki il başkanlığı görevi, aynı zamanda bir nevi kale komutanlığı hükmündedir. Bu görevi hakkıyla yerine getirmek kadar, zaman içinde nöbet değişimi de önemlidir. Çünkü MHP'de il başkanlığını bırakmak, bayrağı ve nöbeti bir başka liyakatli arkadaşına devretmek demektir. Nöbet devrini gerçekleştiren Antalya il başkanımız Mustafa Aksoy, Balıkesir il başkanımız Orhan Dereli, Bilecik il başkanımız Mehmet Karuk, Çanakkale il başkanımız Hakan Pınar, Çorum il başkanımız Arslan Kaynar, Edirne il başkanımız Süleyman Ferhatoğlu, Konya il başkanımız Murat Çiçek, Sinop il başkanımız Fahri Ulusoy, Karaman il başkanımız Oktay Yılmaz'a müteşekkiriz. İl başkanlarımız görevleri başında bulundukları sürede, Genel Merkezimizle takdire şayan bir uyum ve camiamıza yaraşır disiplin içinde hareket etmişlerdir" diye belirtti. - ANTALYA