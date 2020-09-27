MHP Grup Başkanvekili Bülbül, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını lanetledi Açıklaması - Son Dakika

MHP Grup Başkanvekili Bülbül, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını lanetledi Açıklaması

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına tepki gösterdi.

MHP Grup Başkanvekili Bülbül, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını lanetledi Açıklaması, System.String[]

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen MHP Sakarya İl Başkanlığı 13. Olağan Kongresi'ne katılan Bülbül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Azerbaycanlı Türk kardeşlerinin her zaman yanında olduğunu söyledi.

MHP'nin de "iki devlet bir millet" anlayışı içerisinde olduğunu aktaran Bülbül, "Tasada, kıvançta her zaman beraber olan Azerbaycan ve Türkiye'nin hak ve menfaatleri noktasında, hiçbiri birbirinden farklı bir düşünce içerisinde değildir. Azerbaycan'a yönelen bu tür tehdit ve saldırılara karşı Türkiye ve Türk milleti, her zaman ne gerekiyorsa yapmaya hazırdır. Ermenistan tarafından kardeş Azerbaycan topraklarına ve özellikle sivil insanımıza yapılan bu saldırıyı, şiddetle, nefretle ve lanetle kınıyorum." diye konuştu.

Bülbül, bölgedeki gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini dile getirerek Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerçekleşen bu hadiselerin kendiliğinden gelişmediğini, bunların arka planında bu saldırıları planlayan, bu saldırılara azmettiren güçlerin kimler olduğunu iyi bildiklerini kaydetti.

"Azerbaycan'a yapılacak her türlü saldırı Türkiye'ye yapılmış kabul edilmektedir"

Özellikle Ermenistan'ın, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimiyle son dönemde yaptığı çalışmaların dikkatlerinden kaçmadığını anlatan Bülbül, şöyle devam etti:

"Türkiye'yi kuşatmaya yönelik bu tarz hasmane tutumlar, faaliyetler, inşallah kardeş Azerbaycan ile birlikte birlik ve beraberlik ruhu içerisine yok olup erimeye mahkumdur. Azerbaycanlı kardeşlerimize yapılacak her türlü saldırı, aynı zamanda Türkiye'ye yapılmış kabul edilmektedir. Bu noktada devletimizin yapmış olduğu açıklamalar da son derece isabetlidir. Bizler her daim Azerbaycanlı kardeşlerimizi kader birliği içerisinde ne gerekiyorsa onu yapmaya hazırız. Onlar Doğu Akdeniz coğrafyasında Türkiye'nin koşulsuz bir şekilde yanında olduğunu ifade etmişlerdir. Bu birliktelik, bu ruh, bu heyecan ve anlayış devam etmelidir.

Uluslararası camianın, Ermenistan'ın bu küstahça ve saldırgan tutumuna karşı mutlaka bir tedbir geliştirmesi gerektiği kanaatindeyim. Diplomatik anlamda birtakım adımlar atılıp Ermenistan devletinin bu saldırganlığı sona ermezse bölgede çok ciddi birtakım sıkıntıların yaşanması muhtemeldir. Bu sıkıntılardan da en fazla zarar görecek olan yapı da Ermenistan'dır. Bunu kendilerinin çok iyi bilmesi gerekiyor."

Azerbaycan'ın dünya kamuoyuna, Ermeni işgalindeki Dağlık Karabağ bölgesinin, kendi topraklarının, Ermenistan işgalinde olduğunu ve bunun ortadan kaldırılması gerektiğini defaatle dile getirdiğine işaret eden Bülbül, bu konuda uluslararası anlamda kurulan Minsk Grubu'nun bazı çalışmalarını da hep birlikte bu zamana kadar takip ettiklerini fakat arzu edilen neticenin şu ana kadar ortaya çıkmadığını kaydetti.

Bülbül, Ermenistan'ı arkalamaya çalışan özellikle Rusya ve Fransa gibi bazı devletlerin etkisinin de olduğunu gördüklerinin altını çizerek "Bu noktada diplomatik adımlar kuşkusuz çok önemlidir. İşi askeri çatışma noktasına getirmemek çok önemlidir. Fakat bu tacizlerin devam etmesi halinde durumun daha sıkıntılı evreye geçebileceği noktasında ciddi endişelerimiz var. Türkiye kuşkusuz böyle bir halde de Azerbaycan ile birlikte olacaktır, bundan kimsenin şüphesi olmamalıdır. Bu mesele ciddiye alınması gereken bir mesele. Doğu Akdeniz'de, Ege'de birtakım gerginliklerin yaşandığı Libya'da, özellikle Rusya ile birtakım meselelerin olduğu İdlib'de, Suriye'de birtakım gerginliklerin olduğu bir ortamda yaşanan gelişmeler, özellikle Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan gelişmeleri de müstakil değerlendirmiyoruz. Bu gelişmelerle de bu saldırıların bir bağlantısı olduğu ihtimali üzerinde de durulması gerektiğini ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Partililerin salona yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alındığı kongrede, tek aday olan mevcut başkan Ahmet Ziya Akar, yeniden seçildi.

Kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, MHP'li ilçe başkanları ve meclis üyeleri ile bazı STK temsilcileri ve partililer katıldı.

Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 17:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MHP Grup Başkanvekili Bülbül, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını lanetledi Açıklaması - Son Dakika

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