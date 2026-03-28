Mide bulandıran görüntüler! Son kullanma tarihi "yok artık" dedirtti
Mide bulandıran görüntüler! Son kullanma tarihi "yok artık" dedirtti

28.03.2026 10:03
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde zabıta ve tarım müdürlüğü ekiplerinin ortak denetiminde, halk sağlığını tehlikeye atarak küflenmiş ve tarihi geçmiş et sattığı tespit edilen kasap faaliyetten menedildi. Bazı etlerin son kullanma tarihinin 2020 yılına (6 yıl öncesine) ait olduğu görüldü.

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine ilçedeki bir kasapta ortak denetim gerçekleştirdi. 

DÜKKAN MÜHÜRLENDİ

Ekiplerin iş yerinde yaptığı incelemelerde; tezgahta satışa sunulan ve dükkanın arka bölümündeki dolaplarda muhafaza edilen etlerin bozuk olduğu, bazı ürünlerin küflenmeye başladığı ve son kullanma tarihlerinin geçtiği tespit edildi. Bazı etlerin son kullanma tarihinin 2020 yılına (6 yıl öncesine) ait olduğu görüldü. Halk sağlığını tehlikeye attığı belirlenen işletme hakkında tutanak tutan ekipler, dükkanı mühürleyerek faaliyetine son verdi.

EL KONULDU

İşletmedeki bozuk ve tarihi geçmiş ürünler ise Çayırova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerince el konularak imha edilmek üzere götürüldü.

"ASLA TAVİZ YOK"

Öte yandan, Çayırova Belediyesinden denetime ilişkin yapılan açıklamada, "Halkımızın sağlığı söz konusuysa sıfır tolerans. Asla taviz yok" ifadelerine yer verildi. 

Kaynak: İHA

    Yorumlar (3)

  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Gıda da sahtekarlık yapanları bir tür sabıka kaydı oluşturup gıda sektöründe olması yasaklanmalı hata sadece patronlar için değil çalışanlar için de olmalı çünkü o zaman çalışanlar da patrona karşı çıkacak sen benim ömür boyu geleceğimi tehlikeye sokuyorsun diye 6 0 Yanıtla
  • Emre Osman Emre Osman:
    o tarihten bu zamana kadar denetlenmemesi de ne bileyim ??? 3 0 Yanıtla
  • Sd01101453 Sd01101453:
    yaw arkadaş o tarihte, o birim fiyat tutuyormu ? Akıl var mantık var. Yanlışlık olmuş, bu arada kimseyi savundugum yok. sadece etiketteki hatayı konuşuyorum. 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
