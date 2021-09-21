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Milletvekili Çankırı'dan Başkan Kaplan'a hizmet övgüsü - Son Dakika

Milletvekili Çankırı'dan Başkan Kaplan'a hizmet övgüsü

21.09.2021 14:06
Milletvekili Çankırı'dan Başkan Kaplan'a hizmet övgüsü, System.String[]

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ı makamında ziyaret etti.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Kaplan'dan 2 yıllık çalışmalarına ilişkin brifing alan Milletvekili Çankırı, "20 yılda yapılacak olanlar 3 yıla sığdırılmış. Tüm ilçe teşkilatımız ve meclis üyelerimizle hizmetlerimizi halkımıza önemle anlatmamız lazım" dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Aydın'a gelen AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve AK Parti İzmir Milletvekili Çankır, beraberindeki AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen ve teşkilat mensuplarından oluşan heyetle Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'a ziyarette bulundu. Ziyarette meclis üyeleriyle birlikte makamında ağırladığı Milletvekili Çankırı'ya 2 yıllık çalışmalarına ilişkin brifing veren Başkan Kaplan, planladıkları yatırım ve projelerinden de bahsetti.

"Yeni projelerimiz için girişimlerimiz sürüyor"

17-19 Eylül'de Balıkesir Edremit'te gerçekleşen Yerel Yönetimler Bölge Toplantı'nda da görüşülen konularla ilgili istişarelerin de yapıldığı ziyarette konuşan Başkan Kaplan, "Demokrasi Şehidimiz Merhum Başbakan Adnan Menderes'in memleketi Koçarlı'mıza büyük bir değişim ve yenilik kazandırmak için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Yeni hizmet binamız ile Millet Bahçemiz tamamlanma noktasına geldi. 2022 yılı başlarında her iki projemizin de açılışını yapacağız. Yine Koçarlı'mızı turizmle tanıştırmak için de potansiyelimizi değerlendirme adına çalışma başlattık. Tarihi Cihanoğlu Kulesi'nin restorasyon çalışmaları en kısa zamanda başlayacak. Bu çalışmalar kapsamında ilçemize bir kent müzesi de kazandırmak istiyoruz. Tüm bunlarla beraber kırsal mahallelerimizde imkanlarımız dahilinde parke taşı döşemelerinin yanı sıra yeni düğün salonları ve cami bakımlarını da yapıyoruz. Cumhuriyet'in 100. yılında Koçarlı'mızı her yönüyle değişimin hissedildiği bir ilçeye dönüştürmek için yeni projelerimizle ilgili girişimlerimizi de sürdürüyoruz" dedi.

"Belediyelerimizin elini güçlendireceğiz"

Yerel Yönetimler Bölge Toplantı'nda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin üzerinde önem durduğu bazı konulara değinen Milletvekili Çankırı, "Aydın'daki tüm AK Belediyelerimiz hükümetimizin desteğiyle çok güzel işler yapılıyor. Koçarlı'da da bu ilk dönemde kısa sürede yapılanlar ortada. 20 yılda yapılacak olanlar 3 yıla sığdırılmış. Tüm ilçe teşkilatımız ve meclis üyelerimizle beraber hizmetlerimizi halkımıza da önemle anlatmamız lazım. Önümüzdeki süreçte İller Bankası'ndan ilçelere aktarılan pay aktarılacak. Bu sayede ilçe belediyelerimizin elini daha da güçlendireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te başlattığı belediyecilik vizyonunun tüm Türkiye'ye sirayet etmesiyle ortaya çıkan değişim ve yenilik bize ışık tutuyor. Halihazırda 1.5 yıldır koronavirüsle mücadele ediyoruz fakat buna rağmen belediyelerimiz projeleriyle adeta birbirleriyle yarış ediyorlar. Sizlere teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Kaplan, yapılan istişare ve konuşmaların ardından Milletvekili Çankırı'ya bazı projelerle ve konularla ilgili olarak makamında brifing verdi. 2022 yılında yapılacak toplu açılış programına Milletvekili Çankırı'yı da davet ederek destekleri için teşekkürlerini ileten Başkan Kaplan, yöresel ürünlerden oluşan hediye paketi de takdim etti. - AYDIN

Milletvekili Çankırı'dan Başkan Kaplan'a hizmet övgüsü
Milletvekili Çankırı'dan Başkan Kaplan'a hizmet övgüsü
Milletvekili Çankırı'dan Başkan Kaplan'a hizmet övgüsü
Milletvekili Çankırı'dan Başkan Kaplan'a hizmet övgüsü
Milletvekili Çankırı'dan Başkan Kaplan'a hizmet övgüsü

Milletvekili, Nedim Kaplan, AK Parti, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Milletvekili Çankırı'dan Başkan Kaplan'a hizmet övgüsü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milletvekili Çankırı'dan Başkan Kaplan'a hizmet övgüsü - Son Dakika
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