Ermenistan meclisinde siyaset değil Türk mutfağı konuşundu: Gündem 'Adana kebabı' - Son Dakika
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Ermenistan meclisinde siyaset değil Türk mutfağı konuşundu: Gündem 'Adana kebabı'

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Ermenistan Meclis kürsüsünde siyaset değil, Türk mutfağı konuşuldu. Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'dan 'Adana kebabı' itirafı geldi. Milletvekilleri, başkan yardımcısının sözleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Dünya genelinde ilgi gören Türk mutfağı, bu kez Ermenistan Meclisi'nin gündeminde. Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, Meclis kürsüsünde Türkiye ziyareti sırasında tattığı Türk lezzetlerine değindi. 

Kürsüden konuşan Rubinyan, Türkiye ziyaretinde tattığı yemeklerden övgüyle bahsederek özellikle Adana kebabın lezzetinden etkilendiğini anlattı.

ADANA KEBABINA HAYRAN KALDI

Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında Türk mutfağını deneyimleme fırsatı bulduğunu belirten Rubinyan, "Türkiye'de kebap yedim, Adana kebap. Çok hoşuma gitti. Enfes tadı vardı" ifadelerini kullandı.

Ermenistan meclisinde siyaset değil Türk mutfağı konuşundu: <a class='keyword-sd' href='/gundem/' title='Gündem'>Gündem</a> 'Adana kebabı'

Türk mutfağının dünyaca ünlü lezzetlerinden biri olan Adana kebabın kendisinde iz bıraktığını söyleyen Rubinyan, konuşmasında bir başka klasik lezzete de değindi. Rubinyan'ın konuşması sırasında diğer milletvekillerinin şaşkınlıkla dinlediği görüldü.

"BAMBAŞKA OLUYOR"

Rubinyan, İskender kebabını da beğendiğini belirterek, "İskender ise eğer yanına sos gelirse bambaşka oluyor. Lezzetli şeyler için oraya sık sık giderdim" dedi.

Ermenistan meclisinde siyaset değil Türk mutfağı konuşundu: Gündem 'Adana kebabı'

Konuşmasında Türkiye ziyaretlerine de değinen Rubinyan, patrikhaneyi sık sık ziyaret ettiğini belirterek, "Patrikhaneye sık sık giderdim çünkü ilgimi çekiyordu" ifadelerini kullandı.

Meclis Başkan Yardımcısı Rubinyan'ın, Meclis kürsüsünden Türk mutfağına hayranlığını anlatması ülke gündemine de oturdu. Oturumda bulunan milletvekilleri ise olanlara anlam veremedi. 

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Son Dakika Ermenistan Ermenistan meclisinde siyaset değil Türk mutfağı konuşundu: Gündem 'Adana kebabı' - Son Dakika

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