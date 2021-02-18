Milli binici Azade Apa Triolet, Katar'da hedeflerinin peşinden gidiyor - Son Dakika

Milli binici Azade Apa Triolet, Katar'da dünyanın en önemli yarışlarından Şampiyonlar Turu'nda başarı kovalarken, bir yandan da antrenörlük ve avukatlık mesleğini sürdürüyor.

Azade Apa Triolet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antrenör olan eşinin Kuveyt'e gidip gelmesiyle kendisine de yeni kapıların açıldığını söyledi.

Kuveyt'te avukat olarak bazı konferanslar için kendisine teklif geldiğini belirten Triolet, "Bunu değerlendirmek istedim. Kuveyt'in ardından Katar'a geçtik. Körfez ülkelerinde 6. senem. Yarı zamanlı avukatlık, tam zamanlı spor kariyerimi sürdürüyorum." dedi.

"En büyük hedefim Şampiyonlar Turu'nda yer almak"

Katar'da kariyerini sürdürmesinin Şampiyonlar Turu'na katılmak için kendisine avantaj sağladığını vurgulayan milli binici, "Fransa ve İtalya'da yapılan bu organizasyonun bir ayağı da Doha'da gerçekleştiriliyor. Ülkemizde veya bize yakın yerlerde bu turun ayağı yok. Şampiyonlar Turu olimpik puan da kazandırıyor. Ayrıca dünya sıralamasında yer alan binicilerin yarıştığı bir organizasyon. En büyük hedefim Şampiyonlar Turu'nda yer almak. Katar'a gelerek ilk adımı attım. Mart ayının ilk haftasındaki yarış burada yapılacak." diye konuştu.

Katar'da aynı zamanda antrenörlük yapan Triolet, "Katar federasyonunda genç takımın antrenörlüğünü yapıyorum. Asya Oyunları'na bir takım çıkarmak gibi bir hedefimiz var. Büyük hedeflere buradan ulaşmak kolay olduğu için bunları gerçekleştirebileceğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İlk görev yaptığı Kuveyt hakkında fazla fikri olmadan teklifi kabul ettiğini kaydeden Triolet, "Türkiye'yi özlediğiniz zamanlar oluyor. Alıştıktan sonra 4 sene kesintisiz kaldım." değerlendirmesinde bulundu.

"Kuveyt ve Katar konusunda 'ön yargım yoktu' dersem yalan olur" diyen Triolet, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadınlara karşı saygısızlık yok ama ikinci plana atıldığınızı hissettiğiniz veya düşündüğünüz zamanlar oluyor. İstanbul'da iş konusunda beni arıyorlar. Buradaysa önce eşimi arıyorlar. Kabul edip etmediğimi ona soruyorlar. Bunda kesinlikle kötü niyet yok. Saygısızca olduğunu düşünmüyorum. Yüz yüze geldiğinizde öyle değiller. Biraz mesafeliler. Önce eşinize gidip ondan teyit alıp ondan sonra sizinle iletişime geçiyorlar."

Katar'da kadınların sporda daha çok yer edindiğine dikkati çeken Triolet, "Avukatlığa daha çok tepki geliyor. Sporda kadınlar daha çok yer ediniyor. Binicileri var. Bazı kadın biniciler kadın antrenör istiyor. Genelde kulüplerde mutlaka bir kadın antrenör oluyor. Avukatlık kısmında erkek egemen bir durum söz konusu. Avukat olmam binici olmamdan daha şaşırtıcı geliyor. Bir süre sonra onlar da alışıyor. Kendinizi gösterdiğinizde, güzel iletişim yakalıyorsunuz. Size öncelik veriyorlar, bir sürü konferansa çağrıldım. 'Kadın ama neyse gelsin' düşüncesiyle değil, isteyerek çağırdıklarını görüyorum. Fikirlerinize saygı duyuyorlar." diye konuştu.

Binicilik, antrenörlük ve avukatlığı beraber yürütmenin zor olduğunu anlatan Triolet, "Avukatlık biraz daha hobi gibi kaldı. Sabahları antrenörlük yapıyorum. Öğleden sonra binici olarak devam ediyorum. Avukatlığı da bunların yanında yürütüyorum." ifadelerini kullandı.

Katar'ın spora ve sanata büyük yatırım yaptığını vurgulayan Triolet, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Spora yatırım yapmaları bizim için de avantaj. Spora önem veren ve atları da seven bir yer olduğu için bize de kapı açıldı. Sanırım sporda ve sanatta ABD ve Avrupa'ya göre geri kaldıklarını düşündükleri için her türlü yatırımı yapıyorlar."

"Bir hayaliniz varsa peşinden mutlaka gidin"

Sporculuk veya antrenörlük yapmanın mesleki açıdan avukatlık veya doktorluk gibi karşılanmadığına dikkati çeken Triolet, "Bu yola girdiğimde en yakınlarımdan bile 'çok kolay olacak' ifadelerini duymadım. 'Kesinlikle gitmelisin' sözlerini duymadım. 'Orada olmaz' gibi şeyler duydum. Avukatlığı bırakıp antrenörlük yapacağımı söylediğimde olumsuz tepkiler geldi. Bazen dışarıya kulağımızı kapatmamız gerekiyor. Bir hayaliniz olduğunda çalışmanız gerekiyor. Önemli olan azimle ve çalışarak bunları yapabilmek. Kadınların hem spor hem avukatlık yapamayacağı düşüncesi yanlış. İstediğinizde her şey olur." diye konuştu.

Bu konuda ilk adımın zorluğuna değinen Triolet, "Hele destekleyen yoksa ama ilk adımı attığınızda gerisi geliyor. Türkiye'de özellikle kız çocukların ve kadınların sporla ilgilenmesi için elimden geleni yapacağım. Bir hayaliniz varsa peşinden mutlaka gidin. Mutlaka bir kapı açılıyor. 6-7 sene önce bana 'Katar'a gideceksin, Türkiye'yi temsil edeceksin ve avukatlık yapacaksın' deselerdi inanmazdım. Bir yola girdiğinizde her şey yola giriyor." ifadelerini kullandı.

"Atlarla özel bir bağım var"

Babasının da binicilik yapmasıyla başladığı bu sporda atlarla iyi bir iletişim kurduğunu anlatan Triolet, şunları söyledi:

"Atlarla özel bir bağım var. Hayatımı onlar şekillendirdiği için onlara saygım var. Vücut ve yapı olarak bizden güçlüler. Arkadaşlığı yakaladığınız zaman size sevgi ve saygı gösteriyor. Kendimi onların yanında daha öz güvenli hissediyorum. O kadar büyük ve ihtişamlı havyanın bana sevgisi ve saygısı daha iyi hissettiriyor. Hayatıma yön veriyorlar, sporumu icra ediyorum. Ayrıca iş yapıyorum. Onlarla uzun zaman geçirdiğimde terapi oluyor. Kendimi şanslı hissediyorum."

Türkiye'deki binicilik sporunu değerlendiren Triolet, "Pony seviyesinde binicileri geliştirmek açısından çok adım atıldı ama eski ihtişamını birazcık kaybetti. Daha önce ülkemizde Balkan şampiyonaları ve başka organizasyonlar yapılıyordu. Uzun zamandır bunlar düzenlenmiyor. Balkan şampiyonaları eskisi kadar heyecanlı olmuyor. Yunanistan ile güzel rekabetimiz vardı. Onların yaşadığı ekonomik sıkıntılardan dolayı ritim biraz düştü. Türkiye olarak güzel müsabakalarımız var. Doha'da 3 büyük kulüp varken Türkiye'de çok sayıda kulüp var. Yatırım da yapılıyor. Uluslararası arenada fazla yer bulamıyoruz. 2-3 binicimiz uluslararası organizasyonlarda yer alıyor. Dünya sıralamasındaki binicilerin Türkiye'ye gelip koşabileceği müsabaka düzenlenmiyor. Uluslararası organizasyonlarda daha çok temsil edilebileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

8 sene sonra biniciliğe dönüş yaptı

Hukuk fakültesine girdiğinde biniciliğe ara vermek zorunda kaldığını vurgulayan Triolet, "Milli takımdaki atım yaşından dolayı emekliye ayrılmıştı. 8 sene ara verdim. İlk birkaç sene kolay olmuştu ama sonra özlemeye başladım. Profesyonel olmasa bile ata binmek istedim. O gün biniciliğe devam edeceğimi anladım. Ondan sonra avukatlık hobi olarak devam etti." ifadelerini kullandı.

Salgının etkileri

Yeni tip koronavirüsün etkilerine de değinen Triolet, "Pandemi başladığında Kuveyt'teydim. Kulübün içinde kaldığım için etkilenmedim. Yazın İstanbul'daydım etkilerini fazla hissetmedim. Katar'da bunu fazla hissediyorum. Sanırım 2-3. dalganın başladığı döneme girdiler. Kısıtlamalar yeniden geldi. Kulüplerin içinde fazla izole ortamda oluyoruz. Az kişinin olduğu yerde maske zorunluluğu yoktu şimdi var. Türkiye'ye gelmek istiyorum ama bir günlüğüne gelsem bile 2 hafta otel karantinasına girmek zorundayım. Bu yüzden gelemiyorum." diye konuştu.

Salgın sürecinden atların da etkilediğine dikkati çeken Triolet, "Onlar da küçük bir alanda kalmak zorunda kalıyorlar. Sportif hayata onlar da alışıyor. Her gün dışarı çıkarmamız gerekiyor. Onlar da bloke oluyor. Onları ahırda tutmak bir binici ve antrenör için vicdan azabı oluyor. Ayrıca enerji birikimi oluyor. Enerji biriktiği için binmek zor oluyor. Agresif ve heyecanlı oluyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Katar'daki çalışmaların ardından Türkiye'ye dönüp birikimlerini paylaşmak istediğini anlatan Triolet, "Burada yükselebildiğim kadar götürmek istiyorum. Katılmamın mümkün olmadığı organizasyonlara katılıyorum. Maddi nedenlerle atlarımı Avrupa'ya götüremediğimde yapamadığım şeyleri burada yapmak istiyorum. Avukatlığı ön plana çıkarabilirim. Asya oyunları ve olimpiyatlardan sonra dönüş planlıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.