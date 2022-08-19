Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den "yardımcı kaynak" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den "yardımcı kaynak" açıklaması Açıklaması

19.08.2022 13:20

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu sene ilk defa yardımcı kaynakları göndermeye başladık.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu sene ilk defa yardımcı kaynakları göndermeye başladık. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı'nın başlamış olduğu 12 Eylül tarihinde tüm çocuklarımızın masalarında sadece ders kitapları değil, aynı zamanda yardımcı kaynaklar da hazır olacak." dedi.

Bakan Özer, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'i makamında ziyaret etti.

Valilikte basına kapalı gerçekleştirilen değerlendirme toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Özer, son 1 yılda 61 ili ziyaret ettiklerini belirtti. İl ziyaretlerinde yetkililerle değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiklerini aktaran Özer, "Toplantılarımızda hem eğitimin gelmiş olduğu noktayı değerlendirme hem de eğitimin kalitesini artırmayla ilgili o ilin ihtiyacı olan yatırımları değerlendirme imkanı buluyoruz. Arkadaşlarımızla sahada verimli bir yıl geçirdik." diye konuştu.

Nevşehir'in eğitim konusunda iyi bir yerde olduğunu vurgulayan Özer, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak Nevşehir'e 2022 yılında 82 milyonluk bütçe ayırmıştık. Bugünkü değerlendirmemizde mevcut durumu çok daha iyileştirmek için 178 milyonluk ilave yatırım ile Nevşehir'in 2022 yatırım bütçesini 260 milyona çıkarma kararı aldık. Mevcut yatırımın 3 katından daha fazla bir artış sağlayarak çok daha iyi noktaya getirmiş oluyoruz. Nevşehir'de görmüş olduğum manzara çok güzeldi. Okul öncesinden liseye kadar kapsamlı ve kaliteli eğitime sahip bir ilimiz."

Bakan Özer, okul öncesinde okullaşma oranlarını yükseltmek için yoğun çaba harcadıklarını ve OECD ortalamasına ulaşmak istediklerini söyledi.

Yardımcı kaynak açıklaması

Yurt genelinde eğitim yatırımlarının hız kesmeden süreceğinin altını çizen Özer, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıklamış olduğu gibi 3 bin yeni ana okulunu ve 40 bin yeni anasınıfını eğitim sistemine kavuşturmak için yola çıktık ve proje Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde devam ediyor. Şu ana kadar 1110 bağımsız anaokulu tüm Türkiye'de hizmete sokuldu. Gerçekten 10 ay gibi kısa sürede böylesine kapsamlı eğitim yatırımı büyük bir şans ve tüm Türkiye'de bu süreç başarılı şekilde devam ediyor. Nevşehir'de de gelinen oranın çok iyi olduğunu gördüm. Burada 5 yaştaki okullaşma oranı yüzde 98'lerde. Gerçekten bir yıl gibi kısa sürede çok ciddi artışa yol açmış. İlave 3 anaokulu talebi oldu, ikisi anaokulu bir de özel eğitim. Yine merkez ve ilçelerde 2 ilkokul, bir de ortaokul ilave yatırım programına aldık."

Bakan Özer, yeni eğitim ve öğretim yılında ücretsiz kitap dağıtımının devam edeceğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Okullarımıza, illerimize ders kitaplarını gönderdik, onlar dağıtılıyor. Bu sene ilk defa yardımcı kaynakları göndermeye başladık. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı'nın başlamış olduğu 12 Eylül tarihinde tüm çocuklarımızın masalarında sadece ders kitapları değil, aynı zamanda yardımcı kaynaklar da hazır olacak. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı olarak tüm imkanlarımızı seferber ederek okullarımızın ihtiyacını karşılama ve her ilimizdeki yavrularımızın, gençlerimizin, çocuklarımızın nitelikli eğitime erişmeleri için ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyle ilgili her türlü destek vermeye devam ediyoruz."

YORUMLAR
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Bakan Özer: 'İlk defa bu yıl yardımcı kaynaklar da çocuklarımızın masalarında olacak' Bakan Özer: 'İlk defa bu yıl yardımcı kaynaklar da çocuklarımızın masalarında olacak' BAKAN ÖZER: 2022'NİN SONUNA KADAR ÜLKEMİZE 3 BİN YENİ ANAOKULU KAZANDIRACAĞIZ BAKAN ÖZER: 2022'NİN SONUNA KADAR ÜLKEMİZE 3 BİN YENİ ANAOKULU KAZANDIRACAĞIZ
Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, 12 Eylül Darbesi, Mahmut Özer, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den 'yardımcı kaynak' açıklaması Açıklaması - Son Dakika

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