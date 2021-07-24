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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yüz yüze eğitime Eylül ayında başlayacağız - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yüz yüze eğitime Eylül ayında başlayacağız

24.07.2021 13:07

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, artan koronavirüs vakaları sonrası yüz yüze eğitimin başlama tarihinin erteleneceği iddialarına yanıt verdi. Bakan Selçuk, "Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme Eylül ayında başlayacağız inşallah. Aşı olan herkes, kendi sağlığının takipçisi ve yüz yüze eğitime başlama sürecinin destekçisidir" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'de atılan normalleşme adımlarının ardından yaz dönemiyle birlikte vaka sayılarında gözler görülür bir artış yaşanırken, daha önce Eylül itibarıyla başlayacağı açıklanan yüz yüze eğitimin de ertelenebileceği iddiaları gündeme gelmişti.

"AŞI OLAN HERKES, YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLAMA SÜRECİNİN DESTEKÇİSİDİR"

Yüz yüze eğitimle ilgili erteleme tartışmalarına son noktayı ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk koydu. Bakan Selçuk yaptığı paylaşımda, "Etkinliklerimiz yaz boyu telafi kapsamında devam ediyor. Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme Eylül ayında başlayacağız inşallah. Aşı olan herkes, kendi sağlığının takipçisi ve yüz yüze eğitime başlama sürecinin destekçisidir" ifadelerini kullandı.

Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yüz yüze eğitime Eylül ayında başlayacağız

GÜNLÜK VAKA SAYISI 11 BİNİ GEÇTİ

Sağlık Bakanlığı'nın dün açıkladığı koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 60 kişi hayatını kaybederken, günlük vaka sayısı ise 11 bini geçti. Vaka sayılarındaki son iki haftada yaşanan 2 katlık artış dikkatlerden kaçmazken, güncel korona tablosunu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yarın bugünden daha iyi olsun istiyorsanız tedbirlere uyun. Aşınızı olun. Verilen emekler milletçe hepimizin emeğidir" ifadelerini kullandı.

Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yüz yüze eğitime Eylül ayında başlayacağız

ESNEKLİKTEN SIKI TEDBİRLERE DÖNMELİ

Sıkı tedbir çağrısında da bulunan Bakan Koca, "Bugünkü vaka sayısı: 11.094. Esneklikten sıkı tedbire dönmeli ve ilk doz aşımızı hemen yaptırmalıyız" ifadelerini kullandı.

Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yüz yüze eğitime Eylül ayında başlayacağız

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel tablo verilerinde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyordu. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 63.26, ikinci doz ortalaması yüzde 35.54, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 65 milyon 50 bin 204 oldu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yüz yüze eğitime Eylül ayında başlayacağız

COVIRAN Bereket, Ziya Selçuk, Türkiye, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yüz yüze eğitime Eylül ayında başlayacağız - Son Dakika


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