İSTANBUL BÜLTEN -1

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Aile Okulu projesinin tanıtım programında konuşan Emine Erdoğan, "Hiçbir zaman unutmayalım ki, güçlü aileler toplumların bağışıklık sistemini oluşturur. Böyle toplumlar dış etkilere, ideolojik saldırılara, onu tahrip etmek isteyen tüm girişimlere karşı koruma altındadır" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan, velilere eğitimlerin verildiği ve aile yapısını olası risklere karşı korunaklı hale getirmenin hedeflendiği, 81 ile yayılması planlanan 'Aile Okulu Projesi'nin tanıtım programı yapıldı. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve 81 ilden gelen halk eğitim merkezi müdürleri katıldı. Program, Beşiktaş İstanbul Üniversitesi Itri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinin müzik dinletisiyle başladı. Ardından katılımcılara projenin kısa tanıtım filmi izletildi. Yapılan açılış konuşmaların ardından da Milli Eğitim Bakanı Özer, Emine Erdoğan'a tablo hediye etti.

'TÜM MEDENİYETLER VARLIKLARINI AİLELERİNE BORÇLUDUR'

Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmada eğitimin niteliğinin her zaman artırılması ve çeşitlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Erdoğan, "Aileyi merkeze alan bu proje büyük ihtiyaca karşılık geliyor. Aile, içinde onlarca anlamı ve tecrübeyi barındıran zengin bir kelime. Aile sadece anne, baba, kardeşleri değil, sevgi, şefkat, merhamet, dayanışma kader birliği gibi birçok kavramı eş zamanlı anlıyoruz. Hayata dair tüm anlamları, milli ve manevi değerleri zihnimize ve kalbimize ilk olarak bu eğitim yuvasında mühürleriz. Aile en büyük zenginliğimiz, dayanak noktamız, aidiyet duygusunu kazandığımız sığınağımızdır. Her toplumsal yapıya, kültürel birikime ve inanç sistemine göre farklılık gösterse de, aile, evrensel bir kurumdur. Yani, tüm milletler ve medeniyetler varlıklarını ailelere borçludur" diye konuştu.

'AİLENİN GÜÇLÜ OLDUĞU ÜLKELERDE TOPLUMSAL MESELELER KOLAYCA ÇÖZÜLÜR' Emine Erdoğan, "Aile, bir toplumun başlama noktası olduğu gibi, muhafaza edilmediği takdirde, toplumların yok olduğu yer de olabilir. Aile, sadece mensupları arasındaki ilişkiyi düzenlemez, toplumun gücünü, sıhhatini, ayrıca toplumsal ilişkilerin niteliğini belirler. Aile kurumunun güçlü olduğu ülkelerde toplumsal meseleler kendi içinde kolaylıkla çözülür. Bugün yaşadığımız teknoloji devrimi, yaşam kültürümüzle birlikte tüm duygu ve düşünce dünyamızı dönüştürüyor. İnsanlar arasına saydam duvarlar çekiyor. Bir arada görünsek de tecrit halinde yaşıyoruz. Yalnızlaşmak gittikçe bir norm haline geliyor. Bu vaziyet, aile yapımızın geleceğine dair önemli bir uyarıdır. Bu değişimin farkında olmak, maruz kaldığımız dönüşümü okumak, analiz etmek ve yenilikleri kucakladığımız kadar, gerekli tedbirleri de almak zorundayız" dedi.

'AİLE KURUMU TÜM DÜNYADA HEDEF HALİNE GELDİ' Emine Erdoğan, "Üzülerek ifade ediyorum ki, aile kurumu tüm dünyada hedef haline geldi. Hızla dönüşen dünyamızdaki çoğu değişim ne yazık ki, aileden taraf değil. En başta, bir toplumun alametifarikası olan değerler küreselleşme karşısında tutunmakta zorlanıyor. Salgın döneminde, tüm dünya olarak evlere kapandığımızda, yaşadığımız bu erozyon daha belirgin hale geldi. Kuşaklar arasında fark etmeden açılmış mesafelerin, aile iletişimindeki zayıflamaların, teknoloji bağımlılığı gibi yeni nesil bağımlılıkların farkına vardık. İşte, bu ihtiyacı tam ve zamanında gören Milli Eğitim Bakanlığımız, 'Aile Okulu Projesine' aileyi güçlendirme motivasyonuyla başladı. Pilot bölgelerdeki çalışmaların tamamlanmasının ardından, bu kursların şimdi ülkemizin dört bir yanında, ailelerimizin istifadesine sunulacak olması gerçekten çok sevindirici" ifadelerini kullandı.

'GÜÇLÜ AİLELER TOPLUMUN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ OLUŞTURUR' Eğitimlerin 8 ana başlıkta 44 saat olarak düzenlendiği eğitimlerle ilgili Emine Erdoğan, "Bu projenin, ailelerimizi olası risklere karşı çok daha dayanıklı hale getireceğine yürekten inanıyorum. Tüm dünyada, aileyi zedeleyen farklı yaşam tarzlarının bir moda gibi hızla yayılmasına direnebilen ender toplumlardanız. Bunun sırrı, başlı başına bir yaşam sanatı olan aile kültürümüzdür. Böyle zengin bir aile hayatının tüm insanlığa ilham verecek nitelikte olduğuna inanıyorum. Hiçbir zaman unutmayalım ki, güçlü aileler toplumların bağışıklık sistemini oluşturur. Böyle toplumlar dış etkilere, ideolojik saldırılara, onu tahrip etmek isteyen tüm girişimlere karşı koruma altındadır" diye konuştu.

'HEDEF 1 MİLYON AİLEYE ULAŞABİLMEK'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Emine Erdoğan himayesinde yapılan her projenin başarı ile devam ettiğine dikkat çekti. Eğitimle ilgili yapılan projeleri hatırlatan ve pilot uygulaması 7 ilde başlayan proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Özer, "Unuttuğumuz değerleri ailelere tekrar hatırlatan, çocuklarıyla iletişimlerini inşa etmek için yeni yaklaşımlarla onları desteklemeye çalışan, üzerinde toplum olarak durmamız gereken ama sadece bizim gençliğimizi değil, tüm dünya gençliğini tehdit eden internet bağımlılığının getirmiş olduğu maliyetleri tekrar düşünmemizi gerektiren, bir aile okulu eğitimi inşa ettik. 10 farklı başlık var, ilk yardımdan çevre bilincine kadar. Bir toplum aileyi kaybederek, her şeyi kaybeder. Her şeyin başlangıç noktası kadınlar ve ailemiz. Projenin içeriğini çok daha genişleterek bugün itibariyle 81 ilimize ulaştırmak istiyoruz. Hedefimiz 2022 yılı sonuna kadar 1 milyon aileye ulaşabilmek. Ailelerimize dokunacağız. Projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

