Milli karateciler Macaristan'da tarih yazdı - Son Dakika

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen 47. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türk karateciler, 6 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı. Toplamda 15 madalyaya ulaşan ay-yıldızlı ekip, üst üste ikinci Avrupa Şampiyonası'nı genel klasman lideri olarak tamamladı.

Karatede sezonun en önemli organizasyonlarından olan Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türkiye muhteşem bir performans sergiledi. 7-9 Şubat tarihleri arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen şampiyonaya rekor katılım oldu. Avrupa Karate Federasyonu'na üye ülkelerden sadece Monako gelmezken, 54 ülkeden bin 157 sporcu mücadele etti.

Budapeşte Arena'nın ev sahipliği yaptığı şampiyonada Karate Milli Takımı, 6 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak hem genel klasmanda ilk sırayı aldı hem de organizasyonun en çok madalya kazanan ülkesi oldu.

2019 Aalborg'da 6 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak genel klasmanda ilk sırayı alan Milliler, üst üste ikinci kez bu başarıyı tekrarlayarak tarihi bir performansa imza attı. Ay-yıldızlı ekip, Macaristan'daki dikkat çeken performansı ile 2008'den bu yana altıncı kez bu başarıyı tekrarlamış oldu.

2008 İtalya'da toplamda 14 madalya ile ilk sırayı alan ay-yıldızlı ekip, 2010 İzmir'de 16, 2013 Konya'da 18, 2016 Kıbrıs'ta 20, 2019 Aalborg'da da 16 madalya ile genel klasman şampiyonu olmuştu.

23 MADALYA MÜCADELESİ

Macaristan'da 19 erkek, 17 bayan sporcuyla ülkemizi temsil eden Karate Milli Takımı, ikisi takım olmak üzere 35 dalda madalyanın dağıtıldığı şampiyonada 23 dalda madalya için final ya da üçüncülük müsabakasına çıktı. Bu müsabakaların sekizini kaybetmesine karşın genel klasmanı lideri olan ay-yıldızlı ekip, son yıllardaki en dikkat çekici performanslardan birini sergiledi.

Delihasan: "Gücümüzü bir kez daha gösterdik"

Kafile başkanlığını da yapan Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, şampiyonanın ardından yaptığı değerlendirmede, alınan sonuçlardan mutlu olduklarını söyledi. Başarıyı sürdürülebilir hale getirmek için yaptıkları çalışmaların sonucunu aldıklarına dikkat çeken Esat Delihasan, "Üst üste ikinci Avrupa Şampiyonası'nı genel klasmanda ilk sırada tamamladık. Bir önceki yıla göre madalya sayımız bir tane az ama önemli oradan burada yerimizi korumaktı. Daha çok madalya da alabilirdik ama yine de açık ara farkla birinci ve en çok madalya kazanan ülkeyiz. Türk karatesinin gücünü bir kez daha buralarda göstermiş olduk" ifadelerini kullandı.

21 yaş altı erkekler kumite 60 kiloda Avrupa Şampiyonu olan ve müsabaka bitiminin ardından Türk bayrağı ile sevincini kutlayan Ömer Faruk Ateş'e de değinen Esat Delihasan, "Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Avrupa Parlementosu'nda Yunan bir vekil, şanlı bayrağımıza karşı çok çirkin ve kabul edilemez bir eylemde bulunmuştu. Tabii çocuklarımız da bu durumdan etkilendi. Final öncesi de artı bir motivasyon oldu. Tabii sporda siyasete yer yok ama finali de kazanınca böyle bir durum yaşandı. Ancak şunu belirtmekte fayda var ki, bizim sporcularımızın ilişkileri Yunan sporcularla gayet iyi bir durumda. Kurallar gereği de tatamide bayrak açmak yasak. Yine de Türk bayrağının üstünlüğünü göstermek isteyen Ömer Faruk Ateş kardeşime teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Budapeşte 2020'de madalya kazanan Türk karateciler şöyle:

ALTIN

Müşerref Özdemir - Ümit Kumite 47kg

Furkan Kaynar - Ümit Ferdi Kata

Enes Özdemir - Genç Ferdi Kata

Ömer Faruk Yürür - Genç Kumite 68kg

Ömer Faruk Ateş - U21 Kumite 60kg

Erkek Takım Kata - Altın (Enes Özdemir, Furkan Kaynar, Ömer Berat Kaynar)

GÜMÜŞ

Hazel Balık - Genç Kumite 48kg

Alperen Yaman - Genç Kumite 76kg

Keyda Nur Çolak - Genç Ferdi Kata

BRONZ

Damla Su Türemen - Ümit Ferdi Kata

Simay Tokcan - Genç Kumite 53kg

Mert Halıcı - Ümit Kumite 52kg

Ömer Abdurrahim Özer - U21 Kumite 67kg

Rabia Şentürk - U21 Kumite +68kg

Bayan Takım Kata - Altın ( Zehra Kaya, Damla Su Türemen, Şule Azra Akbulut)

(İHA)