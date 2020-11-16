Milli Siyaset Akademisi ilk mezunlarını verdi - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi'nin Bolu Mudurnu'da bir termal otelde düzenlediği Milli Siyaset Akademisi'nin ilki gerçekleştirildi.

Programın Kapanış dersini veren Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan, "İyiyi, doğruyu, güzeli hakim kılmak, paylaşımda ve yönetimde adaleti sağlamak, insanlığın dünyada ve ahirette selamete ulaşmasını sağlayacak çalışmaları yapmak ancak siyasette yetki sahibi olmakla olur" dedi.

Yeniden Refah Partisi Siyasi İşler Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe öncülüğünde düzenlenen Milli siyaset Akademisi eğitim çalışmalarının ilki Marmara bölgesi katılımlı 'Milli Siyaset Akademisi' eğitim çalışması Bolu'da gerçekleştirildi.

Milli Siyaset Akademisi Eğitim Kampı'nda İstiklal marşının okunması ile başlayan programda Kuran-ı Kerim tılaveti okundu. Akademi programında Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri 20. ve 21. dönem Bayburt milletvekili Suat Pamukçu, ve MKYK üyesi Mehmet Altınöz'ün konuşmaları yer aldı. 'Devlet ve Bürokrasi Yönetimi' konusunu, Gelir İdaresi Eski Başkanı YMM Mehmet Akif Ulusoy anlattı. Önce Ahlak ve Maneviyat düsturu ile siyaset sahnesinde yer alan Yeniden Refah Partisi mensuplarına 'Nefis Terbiyesi' dersini ise Dr. İhsan Şenocak aktardı. Milli Siyaset Akademisi'nde 'Küresel Sistemde Siyasal Fikirler' işlevini Doç. Dr. Eldar Hasanoğlu 54. Hükümetin Devlet eski Bakanı Prof. Dr. Sacit Günbey de 'Siyasi Tarih ve Milli Görüş'ün Etkileri' konusunu işledi. Siyasi İletişim Teknikleri sunumunu rahatsızlığı sebebiyle katılamayan Miktad Ertem yerine Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Dr. Ömer Akgül gerçekleştirdi.

Kapanış sunumu Dr. Fatih Erbakan'dan

Erbakan, paylaşımda adalet ve eşit gelir dağılımının sağlanabilmesi için siyasette yetki sahibi olmanın gerekliliği anlattığı sunumunda Ebu Eyyub El Ensari örneği vererek, eğer sadece ibadet yeterli olsa idi 80 yaşından sonra daha bir çok sahabenin İstanbul kuşatmasında ne işi vardı?' şeklinde konuştu.

Kocaeli başta olmak üzere Bursa, Sakarya, Çanakkale, Yalova, Bilecik, Balıkesir ve Düzce illerinden gelenlerle yapılan ilk programın sonunda katılımcılara sertifikalarını Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan verdi.

Yeniden Refah Partisi Milli siyaset akademisi eğitim serileri beş bölgeyle devam edecek. Planlanan Eğitimlerle Türkiye siyasetine yön verecek diplomalı siyasetçilerin yetişmesi hedefleniyor. - ANKARA