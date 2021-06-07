Üye Girişi
Milli Takımlar Köyceğiz'de kampa girecek - Son Dakika

Milli Takımlar Köyceğiz'de kampa girecek

07.06.2021 15:48
Milli Takımlar Köyceğiz'de kampa girecek, System.String[]

Erkekler ve Kadınlarda Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Hentbol Milli Takımları Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kampa girecek.

Erkekler ve Kadınlarda Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Hentbol Milli Takımları Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kampa girecek.

13-18 Temmuz tarihlerinde Bulgaristan'ın Varna şehrinde düzenlenecek olan A Erkekler ve A Kadınlar 2021 Avrupa Plaj Hentbol Şampiyonaları kapsamında Erkek ve Kadın Plaj Milli Takımların aday kadroları ve kamp programı belli oldu. Buna göre Milli Takımlar Avrupa Şampiyonası'na Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde hazırlanacak. Milliler 18 Haziran - 12 Temmuz tarihleri arasında Köyceğiz'de kampa girecek.

Milli Takım kampına katılacak sporcularda belli oldu. Erkeklerde Köyceğiz Belediyespor'dan 3 sporcu, Kadınlarda da Yalıkavak Spor Kulübü'nden 3 olmak üzere Muğla takımlarından toplam 6 sporcu Milli Takım Aday Kadroların çağrıldı.

Erkek Milli Tkım Aday Kadrosu; Yasin Çalışkan (Antalyaspor), Fatih Çalkamış (Beşiktaş), Cemal Kütahya (Beykoz Belediye Gsk), Mehmet Emre (Beykoz Belediye Gsk), Musa Günerler (Beykoz Belediye Gsk), Ozan Erdoğan (Beykoz Belediye Gsk), Tahir İlkbahar (Beykoz Belediye Gsk), Yağız Öksüzcük (Beykoz Belediye Gsk), Yakup Yaşar Simsar (Beykoz Belediye Gsk), Alican Göçmen (Köyceğiz Belediye), İlkan Keleşoğlu (Köyceğiz Belediye) Memiş Mert Öztürk (Köyceğiz Belediye), Ömür Pehlivan (Nilüfer Belediye), Ramazan Mutlu (Nilüfer Belediye), Çetin Çelik (Rize Güneysu), İsmet Yılmaz (Rize Güneysu), Atakan Şirin (Spor Toto Sk), Enis Yatkın (Spor Toto Sk) Durmuş Ali Tınkır (Spor Toto Sk), Sarp Seymen (Spor Toto Sk)

Kadınlar Milli Takım Aday Kadrosu: Zeynep Nur Bilgeç (Anadolu Üniversitesi G), Özge Yakar (Görele Belediyesi Sk), Dilek Yılmaz (İzmir Büyükşehir Belediyesi Sk), Ece Sözmen (İzmir Büyükşehir Belediyesi Sk), Sibel Kıcıroğlu (İzmir Büyükşehir Belediyesi Sk), Ümmü Gülsüm Bedel (İzmir Büyükşehir Belediyesi Sk), Elif Sıla Aydın (Kastamonu Belediye Gsk), Ayşe Dinç (Konyaaltı Belediyesi Sk), Ayşenur Sormaz (Muratpaşa Belediye Sk), Beyzanur Türkyılmaz (Muratpaşa Belediye Sk), İrem Köseler (Muratpaşa Belediye Sk), Elif Dalkıç (Üsküdar Belediye Sk), Neslihan Çalışkan (Üsküdar Belediye Sk), Sude Karademir (Üsküdar Belediye Sk), Yağmur Özler (Üsküdar Belediye Sk), Yaren Berfe Göker (Üsküdar Belediye Sk), Esma Adnar (Yalıkavak Sk), Reyhan Kaya (Yalıkavak Sk), Sevilay İmamoğlu Öcal (Yalıkavak Sk), Beyza Karaçam (Yenimahalle Belediyesi Gsk) - MUĞLA

Milli Takımlar Köyceğiz'de kampa girecek
Milli Takımlar Köyceğiz'de kampa girecek

Avrupa Şampiyonası, Köyceğiz, Muğla, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Milli Takımlar Köyceğiz'de kampa girecek - Son Dakika Spor


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gençlik Kollarınca düzenlenen Espor turnuvasının final maçını izledi 21:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gençlik Kollarınca düzenlenen Espor turnuvasının final maçını izledi Giresun'da denize giren iki gençten 1'i boğuldu, diğeri kayıp 21:34 Giresun'da denize giren iki gençten 1'i boğuldu, diğeri kayıp Sedat Peker'in 21:10 Sedat Peker'in "Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde bedava kaldı" dediği mahkeme başkanı sessizliğini bozdu
Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu 20:59 Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi 19:57 Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi 19:27 Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi
Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor 18:40 Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı 17:39 Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı

Son Dakika Haberleri
18:00 Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü! Yaptığı açıklama kan dondurdu: Çocuklar korkmasın diye ambulans çağırmadım
17:51 Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu
17:51 İBB ve ilçe belediyesi karşı karşıya geldi, vatandaş yine mağdur oldu
17:47 İtalyan savunmacı Bonucci, maçı değerlendirdi: Türkiye, çok güçlü bir takım
17:43 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar
17:39 Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı
17:36 İmamoğlu, gündem yaratan görüntüyle ilgili konuştu: Metro projesinde iptal yok, yeniden ele alacağız
17:21 Otomobil sektörünü sarsan çip krizi nedeniyle Alman devi çip fabrikası kurdu
17:17 Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı
17:09 Adana Demirspor Başkanı açıkladı! Murat Sancak: En ucuz loca 500 bin TL olacak
Galatasaray sezonu Selçuk İnan ve Necati Ateş yönetiminde açacak Galatasaray sezonu Selçuk İnan ve Necati Ateş yönetiminde açacak         
22:18
Böyle seçim tehdidi görülmedi! Meksika'da sandıkların yanına kesik insan kolu ve kafası bıraktılar Böyle seçim tehdidi görülmedi! Meksika'da sandıkların yanına kesik insan kolu ve kafası bıraktılar         
21:35
Yunanistan, Türkiye üzerinden yapılan sığınma başvurularını kabul etmeyecek Yunanistan, Türkiye üzerinden yapılan sığınma başvurularını kabul etmeyecek         
21:20
116 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Colon'un taraftarları hüngür hüngür ağladı! İşte o anlar 116 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Colon'un taraftarları hüngür hüngür ağladı! İşte o anlar         
21:05
Erdoğan-Biden görüşmesinin içeriği belli oldu! Masada 5 kritik konu başlığı var Erdoğan-Biden görüşmesinin içeriği belli oldu! Masada 5 kritik konu başlığı var         
20:31
ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi         
19:37
"İşe aldım" dediği Yasin Obuz'dan Bahar Candan'a ağır sözler! Ağzına geleni söyledi: Seni niye koruyalım paçoz         
19:12
Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar         
17:44
Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı         
17:18
İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik         
16:28
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti         
16:23
Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor         
15:28
Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla         
14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi         
12:35
Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Çok vahim bir durum Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Çok vahim bir durum         
12:21
Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor         
09:37
Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı         
09:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2021 22:33:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli Takımlar Köyceğiz'de kampa girecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement