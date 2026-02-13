Milyoner'de yarışmacı ilk soruda joker kullanarak herkesi şoke etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Milyoner'de yarışmacı ilk soruda joker kullanarak herkesi şoke etti

Haberin Videosunu İzleyin
Milyoner\'de yarışmacı ilk soruda joker kullanarak herkesi şoke etti
13.02.2026 09:02  Güncelleme: 09:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Milyoner\'de yarışmacı ilk soruda joker kullanarak herkesi şoke etti
Haber Videosu

"Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasında bir yarışmacıya ilk olarak "Türkiye'de üniversiteye giriş sınavlarına girenler sınav esnasında hangisini kullanabilir?" sorusu yöneltildi. Heyecanına yenik düşen yarışmacı seyirci joker hakkını kullanmak istemesi stüdyoda şaşkınlık yarattı. Yarışmacı, seyircinin yönlendirmesiyle doğru yanıtı verdi.

Oktay Kaynarca'nın sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster" yarışmasına, yarışmacı Zeynep Hindistan'ın heyecanı damga vurdu. Genç yarışmacı, daha ilk soruda seyirci jokerine başvurunca stüdyoda şaşkınlık yaşandı.

İLK SORUDAN JOKER KULLANDI

Yarışmacıya açılış sorusu olarak " Türkiye'de üniversiteye giriş sınavlarına girenler sınav esnasında hangisini kullanabilir?" yöneltildi. Basit gibi görünen soru karşısında heyecanına yenik düşen Hindistan, şıklar arasında kararsız kaldı ve joker hakkını kullanma kararı aldı.

Milyoner'de yarışmacının joker kullandığı ilk soru şaşırttı

SEYİRCİ YARIŞMACIYI İPTEN ALDI

Seyircilerin yüzde 96'sı doğru cevap olarak "D- Numaralı gözlük" seçeneğini işaret etti. Seyircinin yönlendirmesine güvenen yarışmacı da aynı cevabı verdi. Doğru yanıtın açıklanmasıyla birlikte hem Hindistan hem de stüdyo izleyicileri büyük sevinç yaşadı.

İlk sorudaki kritik anı geride bırakan yarışmacı, performansını toparladı ve ikinci baraj olan 50 bin TL seviyesine kadar yükselmeyi başardı.

Sosyal Medya, Televizyon, Türkiye, Yarışma, Güncel, Eğitim, Joker, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Milyoner'de yarışmacı ilk soruda joker kullanarak herkesi şoke etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 4857Fener 4857Fener:
    ilk soruda heyecanlanmıştır.kolay değil hangimiz her zaman milyonların izlediği tv ye çıkıyoruz ki.alışılmadık bir durumda bu tip hatalar olabilir 9 2 Yanıtla
  • kenan sar kenan sar:
    jokerdeki 4 kişi ye ne diyeceksiniz 0 0 Yanıtla
  • aragorn aragorn:
    avelllllll 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otoparkta 30 milyon dolarlık soygun iddiası Çuvallarla para çalan 4 kişi her yerde aranıyor Otoparkta 30 milyon dolarlık soygun iddiası! Çuvallarla para çalan 4 kişi her yerde aranıyor
Arabada korkunç cinayet Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü Arabada korkunç cinayet! Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü
Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü N’Golo Kante’nin mahcup olduğu an Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü! N'Golo Kante'nin mahcup olduğu an
İstanbul’da ulaşıma zam kapıda İşte yeni tarife İstanbul'da ulaşıma zam kapıda! İşte yeni tarife
Ünlü oyuncu piyasayı dolandırıp Türkiye’den kaçtı iddiası Yakalama kararı çıkarıldı Ünlü oyuncu piyasayı dolandırıp Türkiye'den kaçtı iddiası! Yakalama kararı çıkarıldı
Emekli polis 3 kuruş için kardeşini öldürüp kafasına sıktı Emekli polis 3 kuruş için kardeşini öldürüp kafasına sıktı
Esrarengiz olay Aynı şeyi dakikalarca hep birlikte yaptılar Esrarengiz olay! Aynı şeyi dakikalarca hep birlikte yaptılar
Şifonyerin alt çekmecesinde gizli bir geçit bulundu Şifonyerin alt çekmecesinde gizli bir geçit bulundu

10:05
Galatasaray’ın yıldızı mahallesini ziyaret etti İşte nedeni
Galatasaray'ın yıldızı mahallesini ziyaret etti! İşte nedeni
09:51
Süper Lig’i kasıp kavuruyordu Şimdi bakan yardımcısı oldu
Süper Lig'i kasıp kavuruyordu! Şimdi bakan yardımcısı oldu
09:46
OnlyFans operasyonu 16 kişi gözaltına alındı, 2 şirkete el konuldu
OnlyFans operasyonu! 16 kişi gözaltına alındı, 2 şirkete el konuldu
09:26
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı’nın Türkiye korkusu
Fransa Futbol Federasyonu Başkanı'nın Türkiye korkusu
09:21
“Kara para“ soruşturması derinleşiyor 9 şirkete el konuldu
"Kara para" soruşturması derinleşiyor! 9 şirkete el konuldu
09:07
Atletico Madrid, Barcelona’ya gol oldu yağdı
Atletico Madrid, Barcelona'ya gol oldu yağdı
08:50
Piyasalar tepetaklak oldu Çok sert düştü ardından toparlandı
Piyasalar tepetaklak oldu! Çok sert düştü ardından toparlandı
08:17
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon 109 şüpheli yakalandı
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 10:27:12. #7.11#
SON DAKİKA: Milyoner'de yarışmacı ilk soruda joker kullanarak herkesi şoke etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.