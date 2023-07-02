Minibüs Van Gölü'ne uçtu: 11 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Minibüs Van Gölü'ne uçtu: 11 yaralı

02.07.2023 10:19

Van'ın Gevaş ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkarak Van Gölü'ne uçan minibüsteki 11 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, polis, 112 Acil Servis, UMKE, itfaiye ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları göle dalış yaparak arama çalışmaları yaptı.

Van'ın Gevaş ilçesinde kontrolden çıkarak Van Gölü'ne uçan minibüsteki 11 kişi yararlandı.

Van- Bitlis karayolu üzerinde bulunan Akdamar Adası önünde meydana gelen kazada H.P. yönetimindeki 31 AJA 12 plakalı Ford Transit marka minibüs kontrolden çıkarak Van Gölü'ne uçtu.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis, 112 Acil Servis, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

DALGIÇLAR SUYUN ALTINA DA BAKTI

Yaralılar minibüsten çıkarılarak olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları ise göle dalış yaparak kimsenin kalıp kalmadığını araştırdı.

İşte olay yerinden kareler;

İçi yolcu dolu minibüs Van Gölü'ne uçtu: 11 yaralı
İçi yolcu dolu minibüs Van Gölü'ne uçtu: 11 yaralı
İçi yolcu dolu minibüs Van Gölü'ne uçtu: 11 yaralı
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Van Gölü, Bitlis, Van, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Minibüs Van Gölü'ne uçtu: 11 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
10:32 Cesc Fabregas Futbol Kariyerini Sonlandırdı
10:30 Rodos'ta garson tepsiyle güneşlenenlere hizmet ediyor
10:26 Tatil beldesinde tepki çeken görüntü! Bakanlık o işletme hakkında soruşturma başlattı
09:57 Minibüs Van Gölü'ne uçtu: 11 yaralı
09:55 İçi yolcu dolu minibüs Van Gölü'ne uçtu: 11 yaralı
09:44 Disney Plus, Türk Yapımlarını Yayından Kaldırdı
09:44 Ezgjan Alioski Fenerbahçe'ye veda etti
09:40 Disney Plus, Türk yapımı dizi ve filmleri platformdan kaldırdı
09:36 Cedi Osman, Cleveland Cavaliers'tan San Antonio Spurs'a takaslandı
09:32 Şevket Çoruh 5 yıl önce evlendiği eşi ile düğün yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2023 10:41:04. #1.12#
SON DAKİKA: Minibüs Van Gölü'ne uçtu: 11 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement