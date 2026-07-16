“MİRASIN İZLERİ" DEFİLESİ BENESTA CENTER'DA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ - Son Dakika
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“MİRASIN İZLERİ" DEFİLESİ BENESTA CENTER'DA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

“MİRASIN İZLERİ" DEFİLESİ BENESTA CENTER\'DA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
16.07.2026 11:26
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Moda, Cemiyet ve iş dünyasından önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleşen “Mirasın İzleri”, geleneksel el sanatlarını çağdaş tasarımla buluşturan koleksiyonuyla izleyenlerde derin bir iz bıraktı.

Mirashane Art Design'ın genç tasarımcılarla hayata geçirdiği "Mirasın İzleri", Benesta Center'da moda, cemiyet ve iş dünyasını bir araya getirdi. Anadolu'nun derin dokuma geleneğinden ilham alarak hazırlanan koleksiyon, baskı, doğal boya ve el işi teknikleriyle üretilen parçalarıyla izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Defile boyunca podyuma taşınan her parça, Anadolu kadınının sandıklarında sakladığı anılardan ve dile getirilemeyen duygulardan beslendi. Genç tasarımcılar bu mirası korumakla yetinmeyerek onu yeniden üretti; unutulmaya yüz tutmuş bir anlatı dili, çağdaş bir estetikle yeniden hayat buldu. Defilede baş manken olarak yer alan Tülin Şahin genç tasarımcıların özenle hazırladığı koleksiyonu taşımaktan mutluluk duyduğunu, gençlerin önünü açan bu tip sosyal sorumluluk projelerinde yer almayı önemsediğini ifade etti.

“MİRASIN İZLERİ

Geçmişin Dokusu, Geleceğin Tasarımı

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Benesta Genel Müdürü Roksana Diker, geceye ve projeye ilişkin duygularını şu sözlerle paylaştı: "Biz sadece yapılar inşa etmiyoruz; insanların bir araya geleceği, hayatın doğal akışı içinde yeniden buluştuğu yaşam alanları inşa ediyoruz. Benesta için en büyük sanat, doğa ve insanın uyum içinde buluştuğu bu alanları oluşturmaktır. Bu akşam bu defilede yalnızca kıyafetler sergilenmedi; geçmiş gelecekle buluştu, kültürel miras gençlerimizin hayal gücüyle yeniden hayat buldu. Bir ülkenin gerçek gücü, hayal kurabilen gençleridir. Biz de Benesta olarak hem gençlerimizi desteklemeye hem de gençlerimizin üretebildiği ve kendini ifade edebildiği yaşam alanları oluşturmaya devam edeceğiz."

Benesta Center: İnsan, Doğa, Kültür, Yaşam, Deneyim ve Tasarımın Buluşma Noktası

Sürdürülebilirlik odağında faaliyetlerini sürdüren ve bu projeyle genç tasarımcılara destek olan Benesta Center, geceye yalnızca dört duvar değil; koleksiyonun sessiz ve katmanlı anlatısıyla örtüşen bir mekânsal his kattı. Etkinlik aynı zamanda moda ve iş dünyası temsilcileri arasında sektörler arası diyaloğa da zemin hazırladı. Geceye katılan isimler, genç tasarımcıların özgün üretim anlayışını ve kültürel mirasa duydukları hassasiyeti yakından deneyimleme fırsatı buldu. Genç tasarımcıların ürünleri Temmuz ayında Benesta Center Bahçelievler sergi alanında görülebilecek. 

Kültür Sanat, Moda, Son Dakika

Son Dakika Moda “MİRASIN İZLERİ' DEFİLESİ BENESTA CENTER'DA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ - Son Dakika

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