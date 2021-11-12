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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ülkesinin Tunus ile iş birliğini geliştirmeyi arzuladığını söyledi - Son Dakika

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ülkesinin Tunus ile iş birliğini geliştirmeyi arzuladığını söyledi

12.11.2021 23:49
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ülkesinin Tunus ile iş birliğini geliştirmeyi arzuladığını söyledi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, iki ülke arasındaki tarihi kardeşlik ilişkilerini pekiştirmek için Tunus ile ikili iş birliğini geliştirmeyi arzuladıklarını açıkladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, iki ülke arasındaki tarihi kardeşlik ilişkilerini pekiştirmek için Tunus ile ikili iş birliğini geliştirmeyi arzuladıklarını açıkladı.

Tunus hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Uluslararası Libya Konferansı sırasında Tunus Başbakanı Necla Buden ile Sisi bir araya geldi.

Görüşmede Sisi, Başbakan Buden'i Arap ülkelerinde ilk kadın başbakan olarak görev yapmasından dolayı tebrik ederek, görevinde başarılar dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Sisi, iki ülke arasındaki tarihi kardeşlik ilişkilerini pekiştirmek için Tunus ile ikili iş birliğini geliştirmeyi arzuladıklarını söyledi.

Başbakan Buden de Mısır'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çabalarını güçlendirmede Tunus'a verdiği destek için Cumhurbaşkanı Sisi'ye teşekkür etti.

Buden, Tunus ve Mısır arasında resmi ve halk düzeyinde yakın ve seçkin ilişkilerin bulunduğuna dikkati çekti.

Uluslararası Libya Konferansı

Fransa, Almanya ve İtalya'nın eş başkanlığında Paris'te düzenlenen Uluslararası Libya Konferansı'na, aralarında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bazı Afrika ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri (BEA) ve Katar'ın bulunduğu 30 ülke ve 6 uluslararası kuruluştan üst düzey yetkililer katıldı.

Türkiye'yi konferansta Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal temsil ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de toplantıya video konferansla katıldı.

Togo Cumhuriyeti, cumhurbaşkanı, Mısır, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ülkesinin Tunus ile iş birliğini geliştirmeyi arzuladığını söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ülkesinin Tunus ile iş birliğini geliştirmeyi arzuladığını söyledi - Son Dakika
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