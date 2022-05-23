MİT, PKK Mahmur-Kerkük-Süleymaniye saha genel sorumlusunu etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT, PKK Mahmur-Kerkük-Süleymaniye saha genel sorumlusunu etkisiz hale getirdi

23.05.2022 11:22

MİT, PKK Mahmur-Kerkük-Süleymaniye saha genel sorumlusunu etkisiz hale getirdi Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK-HPG Mahmur-Kerkük-Süleymaniye Saha Genel Sorumlusu Ahmet Rubar kod Mehmet Erdoğan'ı, Musul/Mahmur'da etkisiz hale getirdi.

MİT, PKK Mahmur-Kerkük-Süleymaniye saha genel sorumlusunu etkisiz hale getirdi

ANKARA - Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK-HPG Mahmur-Kerkük-Süleymaniye Saha Genel Sorumlusu Ahmet Rubar kod Mehmet Erdoğan'ı, Musul/Mahmur'da etkisiz hale getirdi.

MİT, 2021 yılı itibarıyla PKK Mahmur-Kerkük-Süleymaniye Saha Genel Sorumlusu olarak görevlendirilen Ahmet Rubar kod Mehmet Erdoğan'ı terörün kuluçka merkezi haline gelen Mahmur Kampı'nda, Hacı Mirza Ali adına düzenlenmiş bir sahte kimlikle yaşadığını belirledi.

Bu tespitten sonra MİT, saha ajanlarından gelen bilgileri dikkatlice değerlendirerek Ahmet Rubar kod Mehmet Erdoğan'ı odağına alan bir operasyon planlandı. Nihayetinde Ahmet Rubar kod Mehmet Erdoğan'ı 21 Mayıs 2022'de Mahmur'da MİT elemanlarının da yer aldığı spesifik bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

HPG konsey üyesiydi

Mehmet Erdoğan, aynı zamanda, ülkemize yönelik PKK bünyesinde silahlı/bombalı eylemleri yöneten HPG Komuta Konseyi'nin yöneticisi olarak faaliyet göstermekteydi. Mehmet Erdoğan, uzun yıllar PKK Medya Savunma Alanlarına bağlı Hakurk Eyalet Sorumlusu ve Avaşin Eyalet Sorumlusu olarak görev yaptı. Mehmet Erdoğan, Avaşin ve Hakurk'ta bulunduğu dönemde ülkemize yönelik çok sayıda terör eyleminin bizzat planlayıcısı ve uygulayıcısı olarak sorumluluk üstlendi.

Mehmet Erdoğan, örgüte katıldığı 1990lı yıllarda Ağrı Dağı ve İran/Makü- Dambat Grupları Sorumlusu olarak, 2000'li yıllarda da Serhat Eyalet Gücü Sorumlusu olarak çok sayıda terör eyleminin emrini verdi.

Güvenlik güçleri tarafından her yerde aranıyordu

Mehmet Erdoğan, 1990'lı yıllardan itibaren çok sayıda sivil ve askerin şehit edilmesi eylemlerinin talimatını verdiği için "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme" ve "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğü Bozma" suçlarından aranıyordu.

MİT, PKK Mahmur-Kerkük-Süleymaniye saha genel sorumlusunu etkisiz hale getirdi
MİT, PKK Mahmur-Kerkük-Süleymaniye saha genel sorumlusunu etkisiz hale getirdi

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Kaynak: İHA

Mehmet Erdoğan, Kerkük, Milli, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa MİT, PKK Mahmur-Kerkük-Süleymaniye saha genel sorumlusunu etkisiz hale getirdi - Son Dakika


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