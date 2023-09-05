Erdoğan'dan Hakan Fidan ve MİT Başkanı Kalın'a talimat: Kerkük'teki durumu yakından takip edin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Irak'ın Kerkük kentinde yaşanan olaylarla ilgili MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a talimat verdiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kerkük'teki durumu yakından takip etmeleri gerektiğini söyledim. Barzani ailesiyle görüşmeler yapıldı, Sudani ile görüşmeler yapıldı. Bugün itibariyle hava sakin gözüküyor" diye konuştu.

"İSTİHBARAT BİRİMLERİMİZ KONUYU SIKI TAKİP EDİYOR"

Kerkük'te yaşanan gelişmelerle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kerkük konusuyla ilgili olarak da gerek Dışişleri Bakanım Hakan Fidan gerekse istihbarat birimlerimiz konuyu sıkı takip ediyorlar. İşin sıkı sıkıya takibi neticesinde gerek Irak Başbakanı Sayın Sudani ile yapılan görüşmeler gerekse oradaki muhataplarıyla yapılan görüşmeler neticesinde şu anda Kerkük'te nispeten sakin bir hava var." dedi.

FİDAN VE KALIN'A TALİMAT

"Dışişleri Bakanım Hakan Fidan'a ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'a durumu yakından takip etmeleri gerektiğini de söyledim." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Barzani ailesiyle görüşmeler yapıldı, Sudani ile görüşmeler yapıldı. Dün de Dışişleri Bakanım Hakan Fidan'ın İran'da yaptığı açıklamalar neticesinde bugün itibariyle hava sakin gözüküyor. Konuyu takip ediyoruz." dedi.

"BU COĞRAFYANIN HUZURUNUN BOZULMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: Bölgenin barış ve huzuru için Kerkük'ün yapısını bozacak faaliyetlerden uzak durulmalı. Kerkük'ün yapısını bozacak her eylem, Irak'ın bütünlüğünün bozulması demektir. Türkmen yurdu Kerkük, yüzlerce yıldır farklı kültürlerin bir arada barış içinde yaşadığı coğrafya olmuştur. Bu coğrafyanın huzurunun, bütünlüğünün bozulmasına izin vermeyeceğiz.

KERKÜK'TE NELER OLUYOR?

Irak'ın Kerkük kentinde, Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) kente dönüşü sonrası başlayan protestolar büyük olaylara neden oldu. Sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Kerkük'te başlayan eylemlerde en az 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Şehirde yaşayan Türkmen ve Arap gruplar Kerkük Ortak Operasyonlar Komutanlığı ana karargah binasının KDP'ye teslim edilmesi nedeniyle protestoya başlamıştı. Kerkük- Erbil yolunun trafiğe kapatılmasını protesto eden KDP yanlısı bir grup ise Rahimava bölgesinde lastik yakarak protesto düzenledi. Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Kerkük'te olay çıkaranlara karşı güvenlik güçlerinin operasyon başlatması talimatı verdi. Kerkük Emniyet Müdürlüğü, protestoların ardından yaşanan kargaşadan sonra ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını açıkladı.

4 ÖLÜ, 14 YARALI

Yasağın kaldırılmasıyla protestolar nedeniyle 1 haftadır trafiğe kapatılan Kerkük-Erbil yolu yeniden araç geçişlerine açıldı. Yolun açılmasını isteyen KDP yanlısı protestocular ile güvenlik güçleri arasında çıkan şiddet olaylarında can kaybının 4'e, yaralıların sayısının ise 14'e yükseldiği açıklandı. Kerkük Valiliği, kentte yaşanan şiddet olaylarının ardından Ortak Operasyonlar Komutanlığı ana karargah binasının KDP'ye teslim edilmesine ara verildiğini duyurdu. Bina önündeki protestoların sona erdiği aktarıldı.

NASIL GELİŞTİ?

Kerkük, yıllardır farklı etnik gruplar arasında çatışmalara sahne oluyor. Kürtlerin yanı sıra Arap ve Türkmen azınlığın yaşadığı ve 2014'te DAEŞ'in bölgede varlık göstermesinin ardından Irak ordusunun terk ettiği Kerkük, Kürt peşmergelerin kontrolüne geçmişti. 2017'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin düzenlediği bağımsızlık referandumunun ardından ise Bağdat'taki merkezi hükümet, Kerkük'ü ve diğer bazı bölgeleri Kürtlerden geri almıştı. Eylemlere konu olan KDP binası da boşatılarak yeniden orduya tahsis edilmişti.