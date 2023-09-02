Sokağa çıkma yasağı ilan edilen Kerkük'te güvenlik güçlerine olay çıkaranlara karşı operasyon başlatma talimatı verildi - Son Dakika

Sokağa çıkma yasağı ilan edilen Kerkük'te güvenlik güçlerine olay çıkaranlara karşı operasyon başlatma talimatı verildi

Son Güncelleme: 02.09.2023 20:30

Irak'ın Kerkük kentinde Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) destekçisi bir grup, ordu kontrolündeki binanın KDP'ye teslim edilmesine karşı çıkanların kapattığı Erbil-Kerkük kara yolunun açılması talebiyle gösteri düzenledi.

Irak'ın Kerkük kentinde Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) destekçisi bir grubun, ordu kontrolündeki binanın KDP'ye teslim edilmesine karşı çıkanların kapattığı Erbil-Kerkük kara yolunun açılması talebiyle düzenlediği protesto sonrası kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ardından Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Kerkük'te olay çıkaranlara karşı güvenlik güçlerinin operasyon başlatması talimatı verdi.

Kerkük'te KDP'ye Destek Gösterisi

GÖSTERİCİLER LASTİK YAKARAK YOLLARI KAPATTI

Kerkük polisi, kentte yaşanan protestolardan dolayı şehir sakinlerine evlerine dönmesi çağrısı yaparak, sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Kerkük'te Kürtlerin yoğun yaşadığı Rahimava bölgesinde toplanan göstericiler, lastik yakarak bazı yolları kapatmıştı.

Kerkük'te KDP'ye Destek Gösterisi

ERBİL-KERKÜK YOLUNUN AÇILMASINI İSTİYORLAR

Protestocular, 2017 yılına kadar KDP tarafından kullanılan binanın tekrar partiye teslim edilmesine karşı çıkanlarca kapatılan Erbil-Kerkük yolunun da açılmasını istiyor.

Kerkük'te KDP'ye Destek Gösterisi

ORDUNUN KULLANDIĞI BİNANIN KDP'YE VERİLMESİ TALEBİ

Ordunun kullandığı binanın KDP'ye verilmesi gerektiğini savunan göstericilerin, karargah önünde Arap ve Türkmenlerce sürdürülen eylem alanına yaklaşması üzerine güvenlik güçleri havaya ateş açmış, olay yerinden dumanların yükseldiği ve ambulansların da bölgeye sevk edildiği görülmüştü.

Kerkük'te KDP'ye Destek Gösterisi

NE OLMUŞTU?

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri, 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkmasından sonra Irak ordusunun Kerkük'te boşalttığı üslere konuşlanmaya başlamış ve 3 yıl boyunca kentte denetimi fiilen ele almıştı.

IKBY'nin 25 Eylül 2017'de düzenlediği sözde "bağımsızlık referandumu" ve Kerkük'ü ilhak girişiminin ardından, merkezi hükümete bağlı güçler 16 Ekim 2017'de Kerkük'e girerek kentteki Peşmerge varlığına son vermişti.

Kerkük'te KDP'ye Destek Gösterisi

Irak ordusu KDP binasını boşaltıp Kerkük Operasyonlar Komutanlığı karargahı yapmıştı. KDP, söz konusu binanın daha önce kendileri tarafından kullanıldığını ve yeniden kendilerine verilmesi gerektiğini belirtiyor.

Binanın Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin talimatıyla boşaltılarak KDP'ye devredilme hazırlıklarına karşı başlatılan protestolar, 25 Ağustos'tan beri devam ediyor.

Karargah önündeki gösterilere Kerkük'teki Sünni Arap Aşiretleri, Türkmenlerden farklı gruplar ve Kays el-Hazali liderliğindeki Asayib Ehlilhak Hareketi taraftarından bazı kişiler destek veriyor.

Kerkük'te KDP'ye Destek Gösterisi
Kaynak: AA

Sokağa Çıkma Yasağı, Kerkük, Irak, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Sokağa çıkma yasağı ilan edilen Kerkük'te güvenlik güçlerine olay çıkaranlara karşı operasyon başlatma talimatı verildi - Son Dakika


Son Dakika
21:09 Gece adeta gündüze döndü! Düşen göktaşı, Türkiye'nin birçok noktasından görüntülendi
21:07 Ryan Kent, Ankaragücü kadrosuna alınmadı
20:43 Son Dakika: Gaziantep FK-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
20:23 Galatasaray'ın teknik ekip otobüsüne Gaziantep'te taşlı saldırı
19:49 Tayfur Bingöl, Beşiktaş'a imzayı atıyor
19:38 İstanbul'da AVM'de bir kişi, masaj koltuğundaki kadının fotoğrafları çekerken görüntülendi
19:16 Sokağa çıkma yasağı ilan edilen Kerkük'te güvenlik güçlerine olay çıkaranlara karşı operasyon başlatma talimatı verildi
19:15 Leicester City, ilk mağlubiyetini Yunus Akgün'ün oynadığı maçta aldı
18:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da konuştu: Bedava ev sözü verenler, hem sözlerini hem de şehirlerimizin yolunu unuttu
18:14 Acun Ilıcalı'dan bomba Mesut Özil yorumu: Mesut Özil olayı bir infazdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2023 21:16:59. #1.11#
SON DAKİKA: Sokağa çıkma yasağı ilan edilen Kerkük'te güvenlik güçlerine olay çıkaranlara karşı operasyon başlatma talimatı verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement