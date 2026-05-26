Modacı Pınar Bent: Gelinlik masumiyet gerektiriyor, dekolteden yana değilim

Gelinlik modasına dair son trendleri değerlendiren modacı Pınar Bent, özellikle kır düğünlerinde Fransız dantelli ve uçuşan etekli gelinliklerin yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Her bütçeye uygun tasarımlar yaptıklarını belirten Bent, kiralık gelinliklere de talep olduğunu ifade etti. Türkiye’nin kumaş kalitesi ve modern tasarımlarıyla birçok ülkeden daha başarılı olduğunu söyleyen Bent, Avrupalı müşterilerin daha hafif gelinlikler tercih ettiğini dile getirdi. Dekolteli gelinliklere sıcak bakmadığını söyleyen Bent, rengarenk kına konseptlerinin de büyük ilgi gördüğünü anlattı.

Modacı Pınar Bent, Haberler.com’a konuk olarak gelinlik modasında öne çıkan trendleri, gelin adaylarının tercihlerini ve sektördeki değişimleri anlattı. Gelinlik seçiminden kına konseptlerine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Bent, özellikle son dönemde sade ama modern tasarımların öne çıktığını söyledi.

“FRANSIZ DANTELLERİ VE BOHEM TARZLAR ÖN PLANDA”

Kır düğünlerinde gelin adaylarının tercihlerini değerlendiren Pınar Bent, “Kır düğünlerinde daha çok Fransız dantelleri ve bohem tarzı gelinlikler tercih ediliyor” dedi. Özellikle doğal ve sade konseptlerin son yıllarda daha fazla ilgi gördüğünü belirten Bent, “Fransız danteli ve uçuşan etekler daha çok tercih ediliyor” ifadelerini kullandı.

“HER BÜTÇEYE UYGUN GELİNLİKLERİMİZ VAR”

Gelinlik fiyatlarına ilişkin de konuşan Bent, farklı bütçelere hitap eden tasarımlar hazırladıklarını söyledi. Bent, “Her fiyat bütçesine uygun gelinliklerimiz var” diyerek sektörün yalnızca yüksek bütçeli müşterilere hitap etmediğini ifade etti.

“KİRALIK GELİNLİKLERE İLGİ VAR”

Son dönemde kiralık gelinliklere ilginin arttığını söyleyen Bent, “Kiralık gelinliklerimiz var” dedi. Özellikle tek gecelik kullanım nedeniyle bazı gelin adaylarının kiralama seçeneğine yöneldiğini belirten Bent, bu alandaki taleplerin her geçen gün arttığını ifade etti.

“TÜRKİYE GELİNLİK MODASINDA ÇOK BAŞARILI”

Türkiye’nin gelinlik sektöründeki konumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bent, “Türkiye olarak kumaş kalitemiz ve modern tarzlarımızla birçok ülkeden daha başarılıyız” ifadelerini kullandı. Avrupa’dan gelen taleplere de değinen Bent, “Avrupalılar hafif gelinlikler istiyor” dedi.

“AFTER PARTY GELİNLİKLERİ ÇOK SEVİLDİ”

Sadece gelinlik değil, farklı konsept tasarımlar da hazırladıklarını belirten Bent, “Gelinlikler haricinde abiyelerde yapıyoruz, after parti gelinliklerimiz çok sevildi” ifadelerini kullandı. Özellikle düğün sonrası eğlenceler için hazırlanan rahat ve modern tasarımların yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

“GELİNLİK MASUMİYET GEREKTİRİYOR”

Dekolteli gelinlik modasına ilişkin düşüncelerini paylaşan Bent, “Gelinlik biraz masumiyet gerektiriyor, gelinlikte dekolteden yana değilim” dedi. Gelinliklerin daha zarif ve sade bir çizgide olması gerektiğini düşündüğünü ifade eden Bent, bu anlayışın kendi tasarımlarına da yansıdığını söyledi.

“RENKARENK KINA KONSEPTLERİ HAZIRLADIK”

Kına gecesi organizasyonlarına dair de konuşan Bent, “Rengarenk kına gecesi konseptleri hazırladık” ifadelerini kullandı. Son dönemde klasik konseptlerin dışında daha canlı ve renkli organizasyonların tercih edildiğini belirtti.