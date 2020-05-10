Moritanya, Senegal ve ABD'den gelen 159 kişinin karantina süresi doldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Moritanya, Senegal ve ABD'den gelen 159 kişinin karantina süresi doldu - Son Dakika

Moritanya, Senegal ve ABD'den gelen 159 kişinin karantina süresi doldu

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Türkiye Cumhuriyeti, korona virüs salgını sonrasında 14 gün önce yurt dışındaki vatandaşlar için tahliye operasyonları gerçekleştirmiş, birçok ülkeden binlerce vatandaş Türkiye'ye getirilmişti.

Moritanya, Senegal ve ABD'den gelen 159 kişinin karantina süresi doldu, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Türkiye Cumhuriyeti, korona virüs salgını sonrasında 14 gün önce yurt dışındaki vatandaşlar için tahliye operasyonları gerçekleştirmiş, birçok ülkeden binlerce vatandaş Türkiye'ye getirilmişti. 14 gün önce Düzce'de Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlara yerleştirilen vatandaşların karantina süresi doldu ve 159 kişi memleketlerine uğurlandı.


Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak dünya genelinde milyonlarca kişiye bulaşan korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye daha önce sınır kapılarını ve uçuşlarını kapattı. Yurt dışında bulunan Türk vatandaşları için tahliye operasyonları gerçekleştirildi. 59 ülkeden binlerce Türk vatandaşı Türkiye'ye getirilerek karantina yurtlarına alındı. Moritanya, Senegal ve Amerika Birleşik Devletleri'nden getirilerek 14 gün önce Düzce'de karantinaya alınan 159 vatandaşın, karantina süreçleri tamamlandı. Yurtlardan çıkış işlemleri yapılan vatandaşların ateşleri ölçülürken, Düzce Valiliği tarafından hazırlanan 9 farklı otobüs ile memleketlerine gönderildi.


"Tahliye operasyonu ile Türkiye'ye geldik"


Senegal'den Türkiye'ye gelen Esat Göksu, "Çok güzel bir karantina süreci geçirdik. Devletimizden Allah razı olsun. Her türlü ihtiyaçlarımızı 14 gün boyunca güzelce karşıladılar. Yaklaşık 3 aydır Senegal'de idim. Tahliye uçuşunu duyunca gelmek istedik ve geldik. 14 gün boyunca da güzel geçti" dedi.


Amerika Birleşik Devletleri'ne 3 ay önce giden Mücalla Öztürk ise Anneler Günü'nde annesine kavuşacağı için mutlu olduğunu dile getirdi. Öztürk, "14 gün çok iyi geçti. Zamanın geçtiğini fark etmedik. Yerimiz çok güzeldi. Yetkililerden bilhassa Cumhurbaşkanımızdan, Sağlık Bakanlığı'ndan, AFAD'dan, Valiliğimizden ve Kızılay hepsi çok güzel organize olmuştu, çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Çok iyi bir süreç geçirdik. Annem Ankara'da yaşıyor. Gitmemden dolayı ablamda kalıyor. Gittiğimde tekrar yollar açılırsa yanımıza gelecekler. Bir özlemimiz var" diye konuştu.


"Sağlık sistemi Amerika'dan daha iyi"


Kardeşi Mücalla Öztürk ile birlikte 3 ay önce Amerika'ya tatile gittiklerini, korona virüs ile orada karşılaştıklarını tahliye uçuşu ile Amerika'dan döndüklerini belirten Muhammed Vefa Öztürk de, "Allah devlete zeval vermesin. Bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun. Oradaki sağlık sistemi çok kötüydü. Biz de bu yüzden geldik zaten, sağlık sistemine güvenemediğimiz için geldik. Bir güvencemiz de yoktu orada. Biz turist olarak gitmiştik. Biz dedik ki burada şimdi bir hasta olursak bize burada kimse bakmayacak. Türkiye'de sağlık koşulları daha iyi. Sağlık sistemimiz Amerika'dan daha iyi durumda. Allah yapanlardan razı olsun" dedi.


Moritanya, Senegal ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen 159 kişinin karantina sürelerinin dolmasının ardında Düzce'deki yurtlardan 458 kişi memleketlerine gönderildi. - DÜZCE

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Senegal, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 11:59 Kaynak: İHA


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