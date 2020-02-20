Motobike Istanbul 2020, kapılarını açtı - Son Dakika

Motosiklet ve bisiklet sektörünün en kapsamlı etkinliği Motobike Istanbul,12'nci kez kapılarını açtı.

Messe Frankurt İstanbul tarafından düzenlenen ve Ticaret Bakanlığı, Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) ve Motosiklet Sanayicileri Derneği (MOTODER) tarafından desteklenen Motobike Istanbul 2020 fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlilaka, fuarın açılış töreninde yaptığı konuşmada, çok önceden beri gönlünde olan motosiklet sevgisine yaklaşık 3 yıl önce kavuştuğunu belirtti.

Motosiklet sezonunun açıldığını, fuara çok sayıda yerli ve yabancı firmanın katılarak yeni ürünlerini ziyaretçilere tanıttığını aktaran Yerlikaya, etkinliğe geçen yıldan daha fazla katılımcı beklediklerini söyledi.

Öncelikle motosiklet kullanımında eğitimin ve güvenliğin ön planda olması gerektiğini vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Motosiklet heyecanının her 100 kişiden 10'unda olmasını istiyoruz. Yerli sanayimizin güçlenmesini, yabancı firmaların yatırım yapmasını istiyoruz. Onlar da bu sayının artmasını gözlemliyorlar. Aslında burada çok büyük bir potansiyel var. Yakın zaman içerisinde, inşallah, daha önceki 400 bin rakamlarına tekrar süratle ulaşıp hem yerli sanayimizin güçlenmesi hem de yabancı markaların ülkemize yatırım yapmasını heyecanla bekliyoruz."

- "Cumhurbaşkanımızdan 5 motor sporu tesisi talep ettim"

AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport Şampiyonu, eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu da kendileri için bu fuarların camianın açılışı anlamına geldiğini ifade etti.

Geçen yıl da katıldığı fuarda motosiklet camiası için hayırlı işler yaptıklarını, ÖTV indirimi sonrasında 50 bin motosikletin satılmasının sektöre can suyu olduğunu belirten Sofuoğlu, bu yıl için de çok güzel planları olduğunu söyledi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu ile "Ne yaparız da biz de yerli motosikleti, yerli otomobil gibi yaparız?" düşüncesine girdiklerini ifade eden Sofuoğlu, "Bununla alakalı Avrupa'da benim de yarışçılık zamanından tanıdığım motosiklette çok iyi olan insanlarla kontağa geçip onlardan destek alıp biz bu işi nasıl yaparız düşüncesindeyiz." dedi.

Türkiye'de motor sporlarına uygun tesisler olması gerektiğini aktaran Sofuoğlu, "Hız tutkusuna sahip insanların hızlarını yaşayacakları tesisler lazım. Bu anlamda Cumhurbaşkanımızdan 5 motor sporu tesisi talep ettim. İnşallah ilki Cumayeri'nde, önemli adımlar atıldı, bazı prosedürler vardı, onları geçen hafta aştık. İnşallah farklı bölgelerde motor sporları tesisi kazandıracağız. Bu kültürü daha alt yaştaki çocuklara öğreteceğiz ve bu yollardaki kazaları kırmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

"Türkiye'de motosiklet kullanımı çok düşük"

MOTED Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kılıçer ise 2006 yılında Türkiye'de toplamda 400 binin üzerinde motosiklet satılmasına rağmen 2019'da satış adetlerinin 150 bine kadar gerilediğine dikkati çekti.

Türkiye'nin gerek coğrafi konumu gerekse nüfusu ele alındığında motosiklet kullanım oranlarının çok düşük olduğunu belirten Kılıçer, "Her 100 kişiden sadece 4 kişi motosiklet kullanıyor. Benzer coğrafi ve ekonomik koşulları dikkate aldığımızda bu oran diğer ülkelere göre çok çok düşük. Bunu kesinlikle geliştirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Kılıçer, bu yüzden de MOTED olarak misyonlarını başından beri "Türkiye'de sağlıklı bir motosiklet kültürü oluşturma" üzerine belirlediklerini aktararak, "Türkiye'de sağlıklı bir motosiklet kültürünü nasıl oluşturabiliriz dedik ve 2019'da sosyal sorumluluk projeleriyle bu anlamda çeşitli adımlar attık. Bundan sonraki dönemde, özellikle 2020 yılında bu sosyal sorumluluk projelerine tekrar devam etmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hem sektörün hem de ülkemizdeki pazarın gelişeceğine ilk günden beri inandık"

Messe Frankfurt Istanbul Genel Müdürü Tayfun Yardım, uzun yıllar motosiklet kullanıcısı olarak ziyaret ettiği bu fuarı 5 yıl önce kadar organizasyonu yapan kişilerden devralma fikrine kapıldığını ancak bu fuar projesini kabul ettirmenin çok da kolay olmadığını anlattı. Yardım, "Fakat bizler ekip olarak hem sektörün hem de ülkemizdeki pazarın gelişeceğine ilk günden beri inandık. Hala bu inancımızı koruyor ve çalışmalarımızı bu gayede sürdürüyoruz." dedi.

Fuarın geçen yıl 100 bin ziyaretçi ve 260 katılımcı ile hem sektör profesyonellerinden hem de motosiklet ve bisikletseverlerden büyük ilgi gördüğünü ifade eden Yardım, "Bu rakamlarla sadece ülkemizin değil, bölgenin de lider motosiklet, bisiklet ve aksesuarları fuarı olarak 12'nci yılında konumunu daha da sağlamlaştırdı." diye konuştu.

24 ülkeden 250'nin üzerinde firma katıldı

Verilen bilgiye göre, motosiklet ve bisiklet sektörünün bölgedeki en kapsamlı etkinliği olan Motobike Istanbul, 23 Şubat'a kadar açık kalacak.

Fuara aralarında ABD, Almanya, Avusturya, İtalya, Japonya, Kanada, Fransa, Güney Kore, Hollanda, İngiltere, Hindistan, Tayvan, İspanya ve Pakistan'ın da yer aldığı 24 ülkeden 250'nin üzerinde firma katıldı.

Fuara katılanlar arasında BMW, Brixton, Ducati, Honda, Harley Davidson, KTM, Kral, Kuba, CF Moto, Vespa, Volta, SYM, Bajaj, Peugeot, Polaris, Moto Gusto, Mondial, Husqvarna, Triumph, TVS, Yamaha ve Yuki gibi dünyaca bilinen firmalar da bulunuyor.

Motosiklet satışlarının yüzde 40'ının gerçekleştiği fuarı bu yıl 100 binin üzerinde yerli ve yabancı profesyonelin ziyaret etmesi de bekleniyor.

Otomobillere göre 10'da bir oranında düşük karbon salınımı ile çevre dostu olan ve trafik sorununa kalıcı çözüm sunan motosiklet kullanımını destekleyen fuara gelen her katılımcı için uçuş mili ve karbon ayak izi hesaplanarak o sayıda fidan dikimi de yapılacak.

Fuarın erken dönem avantajlı biletleri Biletix üzerinden satışa sunuldu. Bugün ve yarın biletler, kadınlar ve öğrencilere yüzde 50 indirimli olacak.

Custom motosiklet güzellik yarışması ilk kez düzenlenecek

Motobike Istanbul'da bu yıl birçok ilk gerçekleştirilecek.

Fuarda Airbrush İstanbul tarafından özel tasarlanacak 2 adet Motobike Istanbul kaskı, sosyal medya üzerinden yapılacak çekilişle hediye edilecek.

Custom alanında Çağlayan Coşar tarafından fuar için tasarlanan ve gravür sanatıyla yapılan Joker konseptli çalışma gibi özel motosikletler sergilenecek. Motobike Istanbul'un en ilginç etkinliklerinden biri de ilk kez Custom Motosiklet Güzellik Yarışması olacak. Yarışma ile ilgili detaylara "www.thecustomfest.com" adresi üzerinden ulaşılabiliniyor.

Fuar boyunca Motobike Academy kapsamında seminerler ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu kapsamda motosiklet eğitimleri, motosiklet influencer'ları ile söyleşiler, Dakar'da yarışan Türk motosiklet sporcularıyla sohbetler ve Custom motosikletler üzerine söyleşiler yapılacak.