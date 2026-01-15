MSB: İran hududuna yönelik kitlesel göç tespiti yok

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), "İran hudut hattı boyunca 203 elektro-optik kule, 43 asansörlü kule kurulumu tamamlanmış, 380 kilometre modüler beton duvar inşası ile 553 kilometrelik hendek kazma faaliyetlerimiz tamamlanmıştır. Mevcut hendeklerin geliştirilmesi ve engellik vasfının artırılması çalışmaları devam etmektedir. Sınırlarımıza yönelik şu anda bir kitlesel göç tespiti olmamasına rağmen hudut hattında ilave tedbirler çalışılmış, ihtiyaç halinde bu tedbirler hayata geçirilecektir" açıklamasını yaptı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık faaliyetlerine ilişkin kuruluşunun 8'inci yılını kutlayan Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. (ASFAT) yerleşkesinde bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, ASFAT'ın kara, hava ve deniz platformlarında geliştirdiği yüksek teknolojiye sahip ürünleri, bakım-onarım-modernizasyon kabiliyetleri ve uluslararası projeleriyle Türkiye'nin en hızlı büyüyen savunma sanayi şirketlerinden biri konumuna ulaştığını söyledi. Aktürk, "2025 yılı itibarıyla dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketi arasında 78'inci sıraya yükselerek önemli bir başarıya imza atmıştır. ASFAT, kuruluşundan bu yana; Pakistan MİLGEM Projesi'nden açık deniz karakol gemilerine, Fırtına obüsü ve Panter modernizasyonundan hassas güdüm kiti üretimine, mekanik mayın temizleme teçhizatından (MEMATT) yüzer havuz ve Milli Denizaltı (MİLDEN) gibi stratejik platformlara kadar geniş bir yelpazede tasarlayıp ürettiği ve geliştirdiği sistemlerle ülkemizin istikrar ve güvenliğine önemli katkılar sağlayan, dost ve müttefiklerimize güç katan ve güven aşılayan bir değer haline gelmiştir" dedi.

'9 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU'

Terörle mücadele çalışmalarına değinen Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörle mücadelesine, sınırlarımızı korumaya, karada, denizde ve havada ülkemizin savunma ve güvenliğini sağlamaya azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta içerisinde 9 PKK'lı terörist teslim olmuş, operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınaklara yönelik arama tarama faaliyetleri ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları etkin şekilde icra edilmiştir. Suriye harekat alanlarında ise terör örgütü tarafından kullanılan tünel sistemlerinin imhasına yönelik çalışmalar başarıyla devam etmiş, hafta boyunca Menbic bölgesinde imha edilen 4 kilometrelik tünelle birlikte, Tel Rıfat ve Menbic'de imha edilen tünel uzunluğu 747 kilometreye ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

'YASA DIŞI YOLLARLA GEÇMEYE ÇALIŞAN 222 KİŞİ YAKALANDI'

Aktürk, hudut güvenliğine ilişkin, "Hudut güvenliğimiz; kademeli güvenlik sistemi, ileri teknoloji destekli tedbirler ve sahadaki etkin uygulamalarla 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz şekilde sağlanmakta, yasa dışı geçişler ve kaçakçılıkla mücadele kararlılıkla sürdürülmektedir. Son bir haftada yasa dışı yollarla sınırlarımızı geçmeye çalışan 114 kişi yakalanmış, 699 kişinin sınırı geçme girişimi, hudut birliklerimizce engellenmiştir. Böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 222'ye, sınırı geçemeden engellenen kişi sayısı ise 1552'ye ulaşmıştır. Güney sınırlarımızda oluşturulmak istenen terör koridorunu parçalayarak hudutlarımızın ve bölge halkının güvenliğini temin etmek için 20 Ocak 2018'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın 8'inci yıl dönümünde vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

'İSRAİL'İN İHLALLERİ İSTİKRARSIZLIĞI KÖRÜKLÜYOR'

Gazze'de barış planının ikinci aşamasına geçilmesi yönündeki uluslararası beklentiye rağmen, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirten Tuğamiral Aktürk, "İsrail'in ateşkes ihlalleri ve insani yardımları kesintiye uğratması, barış sürecine zarar vermekle kalmayıp bölgedeki istikrarsızlığı da körüklemektedir" dedi.

Aktürk, 2026 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarının, 22 Ocak 2026 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacağını belirtti.

'SADECE TERÖRİSTLERİ HEDEF ALAN OPERASYON'

Tuğamiral Aktürk'ün sunumundan sonra bakanlıktan güncel konulara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada Suriye'deki son duruma ilişkin, "Suriye'deki tüm etnik gruplara karşı eşitlik ilkesi çerçevesinde birlik ve bütünlüğünü sağlamak üzere hareket eden Suriye hükümeti, kamu düzenini ve vatandaşlarının can güvenliğini tesis etmek maksadıyla Halep'te terörle mücadele operasyonunu başarıyla icra etmiştir. Sadece teröristleri hedef alan operasyon neticesinde, Suriye hükümeti tarafından Halep'in kontrolü sağlanmıştır. Suriye'nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmediğimizi, 'tek devlet, tek ordu' ilkesi doğrultusunda Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesine talep etmeleri halinde destek vereceğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

'İHTİYAÇ HALİNDE TEDBİRLER HAYATA GEÇİRİLECEK'

560 kilometrelik İran hududunun güvenliğinin, her türlü hava ve arazi şartında 7 gün 24 saat, büyük bir özveriyle korunduğu belirtilerek, "Hudutlarımızda teknolojik vasıtalarla desteklenmiş sınır fiziki güvenlik sistemi tesis edilmekte, ayrıca hudut birliklerimizin imkan ve kabiliyetleri sürekli olarak geliştirilerek alınan tedbirler artırılmaktadır. İran hudut hattı boyunca; 203 elektro-optik kule, 43 asansörlü kule kurulumu tamamlanmış, 380 kilometre modüler beton duvar inşası ile 553 kilometrelik hendek kazma faaliyetlerimiz tamamlanmıştır. Mevcut hendeklerin geliştirilmesi ve engellik vasfının artırılması çalışmaları devam etmektedir. Hudut hattı ve yaklaşma istikametleri mevcut keşif ve gözetleme vasıtaları ile her türlü iklim ve arazi şartlarında 7/24 kesintisiz olarak gözetlenmektedir. Ayrıca, İHA/SİHA/İKU sistemleri ile 24 saat esasına göre bölgede keşif gözetleme amaçlı uçuşlar yapılmaktadır. Sınırlarımıza yönelik şu anda bir kitlesel bir göç tespiti olmamasına rağmen hudut hattında ilave tedbirler çalışılmış, ihtiyaç halinde bu tedbirler hayata geçirilecektir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin barış döneminde NATO hava sahasının korunmasına yönelik geliştirilmiş hava polisliği faaliyetine önemli katkılar sağladığı kaydedilerek, "Bu kapsamda; 6 Temmuz-15 Eylül 2021 tarihleri arasında Polonya'da, 30 Kasım 2023-2 Nisan 2024 tarihleri arasında Romanya'da geliştirilmiş hava polisliği görevleri başarıyla icra edilmiştir. Önümüzdeki döneme yönelik olarak; Ağustos-Kasım 2026 tarihleri arasında Estonya'da ve Aralık 2026-Mart 2027 tarihleri arasında Romanya'da icra edilmesi planlanmaktadır" denildi.

'ANALİZ FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR'

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 uçağına ait kritik parçaların metalürjik ve yapısal inceleme ve kaza kırım inceleme analiz faaliyetlerinin titizlikle devam ettiği açıklamada yer aldı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığının askeri yük ve yolcu taşıma ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmaya ilişkin, "Bahse konu soruşturmaya ilişkin, ilgili komutanlıkça yapılan tahkikat ve tespitler ile bunları müteakip MSB Teftiş Kurulu Başkanlığınca gerçekleştirilen inceleme neticesinde hazırlanan rapor, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmiş olup idari soruşturmaya ilaveten adli soruşturma başlatılması sağlanmıştır. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan gözaltı işlemi en başından beri bakanlığımızın takibi ve bilgisi kapsamda gerçekleştirilmiştir. Milli Savunma Bakanlığında kanun, hukuk dışına çıkanlara rütbesi ne olursa olsun gereği yapılmıştır, bundan sonra da yapılmaya devam edilecektir" açıklaması yapıldı.