MSB: İran hududuna yönelik kitlesel göç tespiti yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

MSB: İran hududuna yönelik kitlesel göç tespiti yok

MSB: İran hududuna yönelik kitlesel göç tespiti yok
15.01.2026 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), "İran hudut hattı boyunca 203 elektro-optik kule, 43 asansörlü kule kurulumu tamamlanmış, 380 kilometre modüler beton duvar inşası ile 553 kilometrelik hendek kazma faaliyetlerimiz tamamlanmıştır.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), "İran hudut hattı boyunca 203 elektro-optik kule, 43 asansörlü kule kurulumu tamamlanmış, 380 kilometre modüler beton duvar inşası ile 553 kilometrelik hendek kazma faaliyetlerimiz tamamlanmıştır. Mevcut hendeklerin geliştirilmesi ve engellik vasfının artırılması çalışmaları devam etmektedir. Sınırlarımıza yönelik şu anda bir kitlesel göç tespiti olmamasına rağmen hudut hattında ilave tedbirler çalışılmış, ihtiyaç halinde bu tedbirler hayata geçirilecektir" açıklamasını yaptı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık faaliyetlerine ilişkin kuruluşunun 8'inci yılını kutlayan Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. (ASFAT) yerleşkesinde bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, ASFAT'ın kara, hava ve deniz platformlarında geliştirdiği yüksek teknolojiye sahip ürünleri, bakım-onarım-modernizasyon kabiliyetleri ve uluslararası projeleriyle Türkiye'nin en hızlı büyüyen savunma sanayi şirketlerinden biri konumuna ulaştığını söyledi. Aktürk, "2025 yılı itibarıyla dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketi arasında 78'inci sıraya yükselerek önemli bir başarıya imza atmıştır. ASFAT, kuruluşundan bu yana; Pakistan MİLGEM Projesi'nden açık deniz karakol gemilerine, Fırtına obüsü ve Panter modernizasyonundan hassas güdüm kiti üretimine, mekanik mayın temizleme teçhizatından (MEMATT) yüzer havuz ve Milli Denizaltı (MİLDEN) gibi stratejik platformlara kadar geniş bir yelpazede tasarlayıp ürettiği ve geliştirdiği sistemlerle ülkemizin istikrar ve güvenliğine önemli katkılar sağlayan, dost ve müttefiklerimize güç katan ve güven aşılayan bir değer haline gelmiştir" dedi.

'9 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU'

Terörle mücadele çalışmalarına değinen Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörle mücadelesine, sınırlarımızı korumaya, karada, denizde ve havada ülkemizin savunma ve güvenliğini sağlamaya azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta içerisinde 9 PKK'lı terörist teslim olmuş, operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınaklara yönelik arama tarama faaliyetleri ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları etkin şekilde icra edilmiştir. Suriye harekat alanlarında ise terör örgütü tarafından kullanılan tünel sistemlerinin imhasına yönelik çalışmalar başarıyla devam etmiş, hafta boyunca Menbic bölgesinde imha edilen 4 kilometrelik tünelle birlikte, Tel Rıfat ve Menbic'de imha edilen tünel uzunluğu 747 kilometreye ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

'YASA DIŞI YOLLARLA GEÇMEYE ÇALIŞAN 222 KİŞİ YAKALANDI'

Aktürk, hudut güvenliğine ilişkin, "Hudut güvenliğimiz; kademeli güvenlik sistemi, ileri teknoloji destekli tedbirler ve sahadaki etkin uygulamalarla 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz şekilde sağlanmakta, yasa dışı geçişler ve kaçakçılıkla mücadele kararlılıkla sürdürülmektedir. Son bir haftada yasa dışı yollarla sınırlarımızı geçmeye çalışan 114 kişi yakalanmış, 699 kişinin sınırı geçme girişimi, hudut birliklerimizce engellenmiştir. Böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 222'ye, sınırı geçemeden engellenen kişi sayısı ise 1552'ye ulaşmıştır. Güney sınırlarımızda oluşturulmak istenen terör koridorunu parçalayarak hudutlarımızın ve bölge halkının güvenliğini temin etmek için 20 Ocak 2018'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın 8'inci yıl dönümünde vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

'İSRAİL'İN İHLALLERİ İSTİKRARSIZLIĞI KÖRÜKLÜYOR'

Gazze'de barış planının ikinci aşamasına geçilmesi yönündeki uluslararası beklentiye rağmen, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirten Tuğamiral Aktürk, "İsrail'in ateşkes ihlalleri ve insani yardımları kesintiye uğratması, barış sürecine zarar vermekle kalmayıp bölgedeki istikrarsızlığı da körüklemektedir" dedi.

Aktürk, 2026 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarının, 22 Ocak 2026 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacağını belirtti.

'SADECE TERÖRİSTLERİ HEDEF ALAN OPERASYON'

Tuğamiral Aktürk'ün sunumundan sonra bakanlıktan güncel konulara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada Suriye'deki son duruma ilişkin, "Suriye'deki tüm etnik gruplara karşı eşitlik ilkesi çerçevesinde birlik ve bütünlüğünü sağlamak üzere hareket eden Suriye hükümeti, kamu düzenini ve vatandaşlarının can güvenliğini tesis etmek maksadıyla Halep'te terörle mücadele operasyonunu başarıyla icra etmiştir. Sadece teröristleri hedef alan operasyon neticesinde, Suriye hükümeti tarafından Halep'in kontrolü sağlanmıştır. Suriye'nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmediğimizi, 'tek devlet, tek ordu' ilkesi doğrultusunda Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesine talep etmeleri halinde destek vereceğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

'İHTİYAÇ HALİNDE TEDBİRLER HAYATA GEÇİRİLECEK'

560 kilometrelik İran hududunun güvenliğinin, her türlü hava ve arazi şartında 7 gün 24 saat, büyük bir özveriyle korunduğu belirtilerek, "Hudutlarımızda teknolojik vasıtalarla desteklenmiş sınır fiziki güvenlik sistemi tesis edilmekte, ayrıca hudut birliklerimizin imkan ve kabiliyetleri sürekli olarak geliştirilerek alınan tedbirler artırılmaktadır. İran hudut hattı boyunca; 203 elektro-optik kule, 43 asansörlü kule kurulumu tamamlanmış, 380 kilometre modüler beton duvar inşası ile 553 kilometrelik hendek kazma faaliyetlerimiz tamamlanmıştır. Mevcut hendeklerin geliştirilmesi ve engellik vasfının artırılması çalışmaları devam etmektedir. Hudut hattı ve yaklaşma istikametleri mevcut keşif ve gözetleme vasıtaları ile her türlü iklim ve arazi şartlarında 7/24 kesintisiz olarak gözetlenmektedir. Ayrıca, İHA/SİHA/İKU sistemleri ile 24 saat esasına göre bölgede keşif gözetleme amaçlı uçuşlar yapılmaktadır. Sınırlarımıza yönelik şu anda bir kitlesel bir göç tespiti olmamasına rağmen hudut hattında ilave tedbirler çalışılmış, ihtiyaç halinde bu tedbirler hayata geçirilecektir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin barış döneminde NATO hava sahasının korunmasına yönelik geliştirilmiş hava polisliği faaliyetine önemli katkılar sağladığı kaydedilerek, "Bu kapsamda; 6 Temmuz-15 Eylül 2021 tarihleri arasında Polonya'da, 30 Kasım 2023-2 Nisan 2024 tarihleri arasında Romanya'da geliştirilmiş hava polisliği görevleri başarıyla icra edilmiştir. Önümüzdeki döneme yönelik olarak; Ağustos-Kasım 2026 tarihleri arasında Estonya'da ve Aralık 2026-Mart 2027 tarihleri arasında Romanya'da icra edilmesi planlanmaktadır" denildi.

'ANALİZ FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR'

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 uçağına ait kritik parçaların metalürjik ve yapısal inceleme ve kaza kırım inceleme analiz faaliyetlerinin titizlikle devam ettiği açıklamada yer aldı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığının askeri yük ve yolcu taşıma ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmaya ilişkin, "Bahse konu soruşturmaya ilişkin, ilgili komutanlıkça yapılan tahkikat ve tespitler ile bunları müteakip MSB Teftiş Kurulu Başkanlığınca gerçekleştirilen inceleme neticesinde hazırlanan rapor, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmiş olup idari soruşturmaya ilaveten adli soruşturma başlatılması sağlanmıştır. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan gözaltı işlemi en başından beri bakanlığımızın takibi ve bilgisi kapsamda gerçekleştirilmiştir. Milli Savunma Bakanlığında kanun, hukuk dışına çıkanlara rütbesi ne olursa olsun gereği yapılmıştır, bundan sonra da yapılmaya devam edilecektir" açıklaması yapıldı.

Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı, Güvenlik, Savunma, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB: İran hududuna yönelik kitlesel göç tespiti yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı
Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı
Oktay Saral ’’Fırsatçılık’’ dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi Oktay Saral ''Fırsatçılık'' dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
Bursa’da özel halk otobüsü şoförü çocukları sopayla kovaladı Bursa'da özel halk otobüsü şoförü çocukları sopayla kovaladı
’’Geldi İsmet, gitti kısmet’’ sözleri Meclis’te kavga çıkardı ''Geldi İsmet, gitti kısmet'' sözleri Meclis'te kavga çıkardı
Bahanesi inanılmaz En-Nesyri’nin İngiltere’yi istememe sebebi ortaya çıktı Bahanesi inanılmaz! En-Nesyri'nin İngiltere'yi istememe sebebi ortaya çıktı
6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü 6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü
Rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı Rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
Kennedy’den Trump’a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum Kennedy'den Trump'a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum
PFDK’ya sevk edilen Mario Lemina’dan açıklama: Fenerbahçe’ye küfür etmedim PFDK'ya sevk edilen Mario Lemina'dan açıklama: Fenerbahçe'ye küfür etmedim
Kentin dört bir yanından görülen şehir hastanesi yangını kontrol altına alındı Kentin dört bir yanından görülen şehir hastanesi yangını kontrol altına alındı
Arıtma tesisine sabotaj davasında karar çıktı, 3 sanık 5’er yıl hapis cezası aldı Arıtma tesisine sabotaj davasında karar çıktı, 3 sanık 5'er yıl hapis cezası aldı
Kupada muhteşem son Gençlerbirliği, 89. dakikada tek attı Kupada muhteşem son! Gençlerbirliği, 89. dakikada tek attı
Tarihinde ilk kez amatöre düşen Denizlispor’a burada da rahat yok Tarihinde ilk kez amatöre düşen Denizlispor'a burada da rahat yok
Tammy Abraham’dan Aston Villa kararı Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı
Belediyeyi denetlemeye gidenler, lüks otelde yabancı kadınlarla kaldı Belediyeyi denetlemeye gidenler, lüks otelde yabancı kadınlarla kaldı
Galatasaray Daikin’de Avrupa maçı öncesi 2 önemli eksik daha Galatasaray Daikin'de Avrupa maçı öncesi 2 önemli eksik daha
MotoGP’de mücadele edecek Toprak Razgatlıoğlu en büyük hayalini duyurdu MotoGP'de mücadele edecek Toprak Razgatlıoğlu en büyük hayalini duyurdu
Voleybolcu Derya Çayırgan’ın da aralarında olduğu 18 kişi uyuşturucu soruşturmasında gözaltında Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 18 kişi uyuşturucu soruşturmasında gözaltında
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
Bakan Fidan, Türkiye’nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı

13:48
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu’nun son hali
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali
13:23
Mutlu son Galatasaray’ın İstanbul’a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle
Mutlu son! Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle
13:11
Fenerbahçe’de Kante için uçuş planı hazır: İmza aşamasına gelindi
Fenerbahçe'de Kante için uçuş planı hazır: İmza aşamasına gelindi
13:07
Bakan Fidan, Türkiye’nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı
13:06
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
11:57
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
11:49
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın
11:35
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
11:21
Hakan Çakır davasında adliye karıştı Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar
Hakan Çakır davasında adliye karıştı! Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar
11:19
Tüm dünya onu konuşuyordu Erfan Soltani’nin akıbeti belli oldu
Tüm dünya onu konuşuyordu! Erfan Soltani'nin akıbeti belli oldu
11:15
Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasında gerginlik
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında gerginlik
10:56
Maçta açılan pankart, Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen’i küplere bindirdi
Maçta açılan pankart, Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'i küplere bindirdi
10:33
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti
10:27
Voleybolcu Derya Çayırgan’ın da aralarında olduğu 18 kişi uyuşturucu soruşturmasında gözaltında
Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 18 kişi uyuşturucu soruşturmasında gözaltında
10:09
Ödül törenine Burcu Esmersoy’un Sinem Ünsal’a yaptığı hareket damga vurdu
Ödül törenine Burcu Esmersoy'un Sinem Ünsal'a yaptığı hareket damga vurdu
09:44
Türkiye’nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı Siviller bölgeden boşaltılıyor
Türkiye'nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı! Siviller bölgeden boşaltılıyor
09:42
Kim bu adamlar İran’dan gelen son görüntü kafa karıştırdı
Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntü kafa karıştırdı
09:27
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Önümüzdeki iki ay dalgalanma olabilir
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Önümüzdeki iki ay dalgalanma olabilir
08:36
Ali Erbaş’ın yeni görevi belli oldu
Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu
06:59
30 yıldır akıllarından çıkmıyor Hamas komutanının eşi gözaltına alındı
30 yıldır akıllarından çıkmıyor! Hamas komutanının eşi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 13:55:42. #7.11#
SON DAKİKA: MSB: İran hududuna yönelik kitlesel göç tespiti yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.