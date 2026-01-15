MSB: 'Suriye'nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayırmıyoruz' - Son Dakika
MSB: 'Suriye'nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayırmıyoruz'

MSB: \'Suriye\'nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayırmıyoruz\'
15.01.2026 16:15
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye'de Suriye ordusu ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında devam eden çatışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, Suriye'nin talep etmesi halinde Türkiye'nin destek vereceğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye'de Suriye ordusu ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında devam eden çatışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, Suriye'nin talep etmesi halinde Türkiye'nin destek vereceğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, 15 Ocak'ta Ankara'da düzenlenen haftalık bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada "Suriye'nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmüyoruz" dedi.

Aktürk, "...Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde terör örgütleriyle mücadelesine talep etmeleri halinde destek vereceğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz" dedi.

MSB 6 Ocak'ta Halep kırsalında çıkan çatışmalar sırasında da, Şam yönetiminin talep etmesi halinde Türkiye'nin destek vereceğini açıklamıştı.

Suriye ordusu ve SDG arasında Fırat Nehri'nin batısında başlayan çatışmalar sürüyor.

Şam'a bağlı ordu, "askeri bölge" ilan ettiği Fırat'ın batısındaki bölgelerden sivillerin tahliyesi için insani koridor açıldığını duyurdu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Aktürk, "Suriye hükümeti kamu düzenini ve vatandaşlarının can güvenliğini tesis etmek maksadıyla Halep'te terörle mücadele operasyonunu başarıyla icra etmiştir" dedi.

Aktürk, "Sadece teröristleri hedef alan operasyon neticesinde Suriye hükümeti tarafından Halep'in kontrolü sağlanmıştır" dedi.

SDG, Halep kırsalında Şam yönetimini sivilleri ve sivil altyapıyı hedef almakla suçlamıştı.

Suriye ordusu ise çatışmalar sırasında SDG'nin sivilleri kalkan olarak kullandığını iddia etmişti.

Fidan: 'Suriye güç kullanabilir'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da aynı gün Suriye'deki çatışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

15 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Ankara'nın "10 Mart Mutabakatı'nın uygulanmasını" temenni ettiğini belirtti.

Şam yönetimi ile SDG arasında 10 Mart 2025'te imzalanan mutabakat çerçevesinde, Kürtlerin kontrolündeki bölge ve güçlerin 2025'in sonuna kadar merkezi yönetime entegre edilmesi üzerinde uzlaşılmıştı.

Ancak sürenin dolmasına karşın anlaşmanın nasıl uygulanacağı konusunda net bir yol haritası ortaya konmadı.

SDG'nin PKK ile ilişkili olduğunu söyleyen Fidan, "SDG adına kim görüşmeye giderse gitsin Kandil'den onay almadan bunun hayata geçmeyeceğinin herkes bilincinde. Bu işleri biraz zora sokan bir husus" dedi.

Türkiye, SDG'nin omurgasını oluşturan YPG'yi "PKK'nın kolu" olduğu gerekçesiyle "terör örgütü" kabul ediyor.

Şam yönetimi ile SDG arasında ABD'nin arabuluculuğunda görüşmeler sürüyor.

Fidan, "Suriye konusunda bölge ülkelerinin, Avrupalı devletlerin ve ABD'nin ortaya koyduğu yapıcı iradenin aynı kararlılıkla bu yolda devam etmesini temenni ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı, "SDG meselesi ise yine Suriye, Türkiye ve bölgemizin geri kalanı için bir sorun olmaya devam ediyor" diye ekledi.

Bu yıl "bu sorunu" çözme temennisini dile getiren Fidan, "Türkiye olarak bu husustaki kararlı ve net politikamızı 2026 yılında da sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

Suriye'deki gelişmelerin Türkiye'de devam eden sürece ne gibi etkileri olabileceği ile ilgili soruyu yanıtlayan Fidan, "sınırın öbür tarafında güvenlik tehdidi olan terör altyapısı varsa bunun enfekte olmayacağının bir güvencesi olması gerekiyor" dedi.

Ankara Suriye'de son haftalarda yükselen gerilimden SDG'yi sorumlu tutuyor.

10 Ocak'ta basına bilgi veren güvenlik kaynakları, 10 Mart mutabakatının uygulanması için 10 aydır çeşitli seviyelerde siyasi müzakereler yürütüldüğünü ancak sonuç alınamadığını aktarmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Ocak'ta yaptığı açıklamada, SDG'nin "maksimalist ve irrasyonel" taleplerde bulunduğunu savunmuştu.

Buna karşın Şam yönetiminin "kuşatıcı bir anlayışla" hareket ettiğini ve bu yaklaşımın devam etmesinin Suriye halkının hayrına olacağını söyledi.

Kaynak: BBC

Milli Savunma Bakanlığı, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Türkiye, Suriye, Dünya, Son Dakika

