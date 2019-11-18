Son Dakika Haberleri: Muğla'da 105 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'da 105 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Muğla'da, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 105 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'da 105 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Muğla'da, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 105 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, devriye çalışması sırasında üç lastik bot tespit etti.

Ekiplerin durdurdukları botta yaptığı kontrolde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Pakistan, Afganistan, Somali, Orta Afrika, Güney Afrika, Yemen, Filistin, Kongo, Kamerun, Gana, Nijerya ve Gabon uyruklu 105 düzensiz göçmen yakalandı.

Limandan karaya çıkarılan düzensiz göçmenleri işlemlerin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:28 Kaynak: AA
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