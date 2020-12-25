Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili kamu görevlilerinin yargılandığı davada mütalaa açıklandı - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin yaşamını yitirdiği helikopter kazasıyla ilgili 9 üst düzey kamu görevlisinin "görevi kötüye kullanma" suçundan yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaa verildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 5. Ceza Dairesince, Yargıtay Konferans Salonu'nda görülen duruşmaya sanık eski Jandarma Genel Komutanlığı Bilgi Sistemleri Teknisyeni Süleyman Akdoğu katıldı.

Diğer sanıklar dönemin Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi Tanılır, eski Vali Yardımcısı Servet Güngör, eski Emniyet Genel Müdürlüğü Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) Temsilcisi Hüseyin Keskinkılıç, dönemin Jandarma Genel Komutanlığı TİB Temsilcisi Yaşar Kalkan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimine ilişkin davanın tutuklu sanığı dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Gürsel Aktepe, eski İl Jandarma Komutanı Sezai Akgün, eski İl Emniyet Müdürü Necdet Çelikbilek, eski Kahramanmaraş Sivil Savunma Müdürü Hüsamettin Bulut ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Daire Başkanı Şakir Aktı, dosyaya gelen belgeleri okuduktan sonra esas hakkındaki mütalaa için Yargıtay cumhuriyet savcılarına söz verdi.

Yargıtay cumhuriyet savcıları Halil İbrahim Çiftçi ve Fatma Özer, esas hakkındaki mütalaayı mahkeme heyetine sundu.

Mütalaada sanıklar Tanılır, Akgün ve Aktepe'nin "görevi kötüye kullanma" suçundan, Çelikbilek'in de "ihmali davranışla görevi kötüye kullanma" suçundan cezalandırılmaları istendi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının mütalaasında sanıklar Güngör, Bulut, Keskinkılıç, Kalkan ile Akdoğu'nun da beraati talep edildi.

Duruşma, 5 Şubat 2021'e bırakıldı.

Davanın geçmişi

Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki Mustafa Kaya İstektepe, Erhan Üstündağ, Murat Çetinkaya, Yüksel Yancı ile gazeteci İsmail Güneş, bulundukları helikopterin 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ta düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Arama kurtarma çalışmalarında ihmali davrandıkları iddiasıyla bazı kamu görevlileri hakkında şikayette bulunulmuş, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kısım şüphelinin sıfatı ve suç yeri itibarıyla dosyasının ayrılıp görevsizlikle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar vermişti.

Başsavcılık, dönemin Valisi Mehmet Niyazi Tanılır ve diğer kamu görevlisi şüpheliler yönünden ön inceleme için dosyayı İçişleri Bakanlığına göndermiş, Bakanlıkça verilen "olayla ilgili ön inceleme yapılmasına gerek olmadığına ve şikayetin işleme konulmamasına dair karar" Danıştay tarafından 2 Aralık 2010'da kaldırılmıştı.

Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılan inceleme sonucunda 3 Mayıs 2011'de ilgili kamu görevlileri hakkında soruşturma yapılmasına izin verilmemesi kararlaştırılmış, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bu karara itiraz etmeyerek dosyayı "kayıttan düşme kararıyla" sonuçlandırmıştı.

Ancak bazı müştekiler tarafından yapılan soruşturma izni verilmemesine itirazı görüşen Danıştay 1. Dairesi, 2 Şubat 2012'de bu kararı da kaldırmış ve dosyayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına geri göndermişti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise 19 Temmuz 2016'da dönemin Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi Tanılır, Vali Yardımcısı Servet Güngör, İl Alay Komutanı Sezai Akgün, İl Emniyet Müdürü Necdet Çelikbilek, İl Sivil Savunma Müdürü Hüsamettin Bulut ile diğer kamu görevlilerinin helikopterde yolculuk edenlerin telefon numaralarından alan ve konum bilgisi belirleme sürecinde görev gereklerine uygun davrandıkları, bu süreçte ihmali davranış sergileyerek görevi kötüye kullanma suçunu işlediklerine dair haklarında kamu davası açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil bulunmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermişti.

İtiraz kanun yoluna başvurulması üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 6. Ceza Dairesi de 18 Ekim 2016'da bu itirazı reddetmişti.

Adalet Bakanlığı ise bu karara karşı kanun yararına bozma talebinde bulunmuştu.

Talep üzerine dosyayı görüşen Yargıtay Ceza Genel Kurulu, şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın eksik araştırmayla verildiğine ve kaldırılmasına hükmetmişti.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde hazırladığı iddianameyle 9 üst düzey kamu görevlisi hakkında dava açmıştı. Yargıtay 5. Ceza Dairesindeki dava, 24 Mayıs 2019'da başlamıştı.