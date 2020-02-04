Mülteci öğrencilerin eğitimi projesinin ilk toplantısı Eskişehir'de yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Mülteci öğrencilerin eğitimi projesinin ilk toplantısı Eskişehir'de yapıldı - Son Dakika

Mülteci öğrencilerin eğitimi projesinin ilk toplantısı Eskişehir'de yapıldı

6 saat önce

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı tarafından desteklenen ve Türkiye'den Eskişehir Odunpazarı İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde, Anadolu Üniversitesi ve İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu'nun ortak olduğu 'Learning Diversity: A Case Study of Refugee Students in...

Mülteci öğrencilerin eğitimi projesinin ilk toplantısı Eskişehir'de yapıldı, System.String[]

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı tarafından desteklenen ve Türkiye'den Eskişehir Odunpazarı İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde, Anadolu Üniversitesi ve İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu'nun ortak olduğu 'Learning Diversity: A Case Study of Refugee Students in a Primary School projesi' toplantısı, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleşti.


Aristole Selanik Üniversitesi ve 67. Selanik İlkokulu (Yunanistan), Malta Üniversitesi ve St. Benedict Koleji Birzebbuga İlkokulu (Malta) ve Macerata Üniversitesi (İtalya)'nin yer aldığı projede; Mülteci öğrencilerin eğitimi konusunda iyi ve yenilikçi uygulamaların eğitimciler, karar alıcılar ve toplum tarafından paylaşılması ve bu konudaki farkındalığı artırılması amaçlanmıştır.


Projenin ilk toplantısı 4-6 Şubat 2020 tarihlerinde Eskişehir ilinde, ikinci toplantı Nisan-Mayıs aylarında Yunanistan'da, üçüncü toplantı ekim-kasım aylarında Malta'da ve son toplantı da nisan Mayıs-2021'de İtalya'da yapılacaktır.


Toplantıya Tepebaşı Kaymakamı Dr. Erdinç Yılmaz, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ali Savaş Koparal, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferhan Odabaşı, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan, Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Üzmez, il ve ilçe şube müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Odunpazarı, Eskişehir, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:14 Kaynak: İHA
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