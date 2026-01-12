Münevver Karabulut'un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Münevver Karabulut'un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti

Münevver Karabulut\'un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti
12.01.2026 22:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'yi yıllar önce sarsan Münevver Karabulut cinayetiyle hafızalara kazınan aile, yeni yıla bir kez daha acıyla girdi. Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Karabulut'un amcası Hüseyin Karabulut ve yengesi Hafize Karabulut'un yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

17 yıl önce işlenen Münevver Karabulut cinayetiyle hafızalara kazınan aile, yeni yılın ilk gününde bir kez daha büyük bir acı yaşadı. Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Münevver Karabulut'un amcası Hüseyin Karabulut ve yengesi Hafize Karabulut hayatını kaybetti.

Münevver Karabulut'un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti

OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Kaza, Balıkesir'in Susurluk ilçesi Ömerköy mevkiinde, İzmir–İstanbul Otoyolu'nun İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 FBC 585 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Münevver Karabulut'un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti

YENGESİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin yaptığı ilk kontrolde, araçta bulunan Hafize Karabulut'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan Hüseyin Karabulut ile Özbekistan uyruklu Navruza Mavlonova, araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

AMCA HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut'un ağabeyi olan Hüseyin Karabulut, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

MEMLEKETLERİNDE SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Hayatını kaybeden Hüseyin Karabulut ile eşi Hafize Karabulut, Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Kayabaşı Köyü Hoşcanlar Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye aile yakınları ve köy halkı katıldı.

Münevver Karabulut'un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti

TÜRKİYE'Yİ SARSAN CİNAYET YENİDEN HATIRLANDI

Münevver Karabulut, 3 Mart 2009'da Bahçeşehir'de Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledilmiş, cinayet uzun yıllar Türkiye gündemini meşgul etmişti. Garipoğlu, cezaevinde 2014 yılında hayatını kaybetmiş, ölümüyle ilgili tartışmalar yıllarca sürmüştü. Kamuoyundaki şüpheler üzerine mezarı 15 yıl sonra açılarak DNA incelemesi yapılmıştı.

Münevver Karabulut, Hüseyin Karabulut, Balıkesir, Susurluk, Türkiye, Trafik, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Münevver Karabulut'un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538’e yükseldi İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e yükseldi
Rıza Pehlevi’den cesetlerin sokaklara dizildiği İran’ı daha da karıştıracak sözler Rıza Pehlevi'den cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler
Piyasalar alev alev Tarihi rekorlar art arda geldi Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
BBP Genel Başkanı Destici’den çok konuşulan öneri BBP Genel Başkanı Destici'den çok konuşulan öneri
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
Milyoner’de Messi sorusu 450 bin TL’den etti Milyoner'de Messi sorusu 450 bin TL'den etti
Sadettin Saran’dan Süper Kupa için 15 milyonluk jest Sadettin Saran'dan Süper Kupa için 15 milyonluk jest
Polislerle böyle alay ettiler Koşarken bir anda yere düştü Polislerle böyle alay ettiler! Koşarken bir anda yere düştü
Osimhen’in son hali Galatasaray taraftarını kahretti Osimhen'in son hali Galatasaray taraftarını kahretti
Avustralya’dan vatandaşlarına kritik çağrı: Bir an önce İran’ı terk edin Avustralya'dan vatandaşlarına kritik çağrı: Bir an önce İran'ı terk edin

23:20
Emre Belözoğlu telefonla aradı Fenerbahçe’den ikinci transferi istiyor
Emre Belözoğlu telefonla aradı! Fenerbahçe'den ikinci transferi istiyor
23:11
Emre Mor, Kayserispor’a önerildi Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak
Emre Mor, Kayserispor'a önerildi! Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak
22:37
İran parasızlıktan sokaktayken, Hamaney’in mal varlığı dudak uçuklatıyor
İran parasızlıktan sokaktayken, Hamaney'in mal varlığı dudak uçuklatıyor
22:09
44 yaşındaki Volkan Demirel’den muhteşem röveşata golü
44 yaşındaki Volkan Demirel'den muhteşem röveşata golü
20:59
İstanbul’da uyuşturucu operasyonunda avukat ’kurye’ çıktı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda avukat 'kurye' çıktı
20:47
Fenerbahçe’den N’Golo Kante bombası İlk görüşme gerçekleştiriliyor
Fenerbahçe'den N'Golo Kante bombası! İlk görüşme gerçekleştiriliyor
20:42
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başlıyor
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başlıyor
20:36
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300’den fazla dükkan yandı
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı
20:14
Hayatının şokunu yaşadı 150 metrekarelik eve gelen doğalgaz faturasına bakın
Hayatının şokunu yaşadı! 150 metrekarelik eve gelen doğalgaz faturasına bakın
19:45
Adana’da kan donduran kaza: Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce havaya uçtu
Adana'da kan donduran kaza: Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce havaya uçtu
18:43
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 23:54:37. #7.11#
SON DAKİKA: Münevver Karabulut'un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.