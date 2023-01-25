Murat Emir, 3 Yaşındaki Aras'ın Ölümünü TBMM Gündemine Taşıdı: "Strep A Bakterisinin Türkiye'de de Yayılmaya Başladığını Anlıyoruz. - Son Dakika
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Murat Emir, 3 Yaşındaki Aras'ın Ölümünü TBMM Gündemine Taşıdı: "Strep A Bakterisinin Türkiye'de de Yayılmaya Başladığını Anlıyoruz.

25.01.2023 18:41
Murat Emir, 3 Yaşındaki Aras'ın Ölümünü TBMM Gündemine Taşıdı: "Strep A Bakterisinin Türkiye'de de Yayılmaya Başladığını Anlıyoruz.

CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir, 3 yaşındaki Aras Sönmez’in Ankara’da 11 Ocak’ta Strep A bakterisi nedeniyle yaşamını yitirdiğinin ortaya çıkması üzerine Sağlık Bakanlığı'nın herhangi bir açıklama yapmamasını eleştirdi. Emir, “Strep A bakterisinin Türkiye’de de yayılmaya başladığını anlıyoruz. Peki bakanlık ne yapıyor? Tıpkı COVID-19 salgınında olduğu gibi, kafasını kuma gömüyor. Ne vatandaşını uyarıyor ne de önlem alıyor. Önlem alınması için bakanlık daha fazla can kaybı mı bekliyor” diye sordu.

CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir, 3 yaşındaki Aras Sönmez'in Ankara'da 11 Ocak'ta Strep A bakterisi nedeniyle yaşamını yitirdiğinin ortaya çıkması üzerine Sağlık Bakanlığı'nın herhangi bir açıklama yapmamasını eleştirdi. Emir, "Strep A bakterisinin Türkiye'de de yayılmaya başladığını anlıyoruz. Peki bakanlık ne yapıyor? Tıpkı COVID-19 salgınında olduğu gibi, kafasını kuma gömüyor. Ne vatandaşını uyarıyor ne de önlem alıyor. Önlem alınması için bakanlık daha fazla can kaybı mı bekliyor" diye sordu.

CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir, Ankara'da 3 yaşındaki Aras Sönmez'in 11 Ocak'ta Strep A bakterisi nedeniyle yaşamını yitirdiğinin ortaya çıktığını, ancak Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda açıklama yapmadığına dikkat çekti. Konuyu soru önergesiyle TBMM gündemine taşıyan Murat Emir, bakterinin bir süredir Avrupa'da yayıldığını ve ölümlerin yaşandığını hatırlattı. Emir'in açıklaması ve önergesindeki sorular şöyle:

"İngiltere'de Strep A bakterilerinin neden olduğu ölümcül hastalık vakaları, önceki yıllara göre ciddi bir artış gösterdi. Strep A salgını bir yandan da dünya çapında tedirginliğe neden oldu. Ancak, bugüne kadar Türkiye'de bakterinin yayılıp yayılmadığını bilmiyorduk. Çünkü Bakanlık, bu konuda ne bir açıklama yaptı ne de önlem aldı. Şimdi de neredeyse 15 gün önce bir çocuğun bu bakteriden yaşamını yitirdiğini öğreniyoruz. Bu durumda bakterinin Türkiye'de de yayılmaya başladığını anlıyoruz. Peki bakanlık ne yapıyor? Tıpkı COVID-19 salgınında olduğu gibi, kafasını kuma gömüyor. Ne vatandaşını uyarıyor ne de önlem alıyor. Önlem alınması için bakanlık daha fazla can kaybı mı bekliyor? Hastanelerde bu bakteri ile ilgili ne gibi protokoller uygulanıyor? Hekimlere bu salgınla ilgili bilgilendirme yapılıyor mu? Bunların hiçbiri şu anda bilinmiyor. Sağlık Bakanı'nı uyarıyoruz. Avrupa'da gittikçe yayılan Strep A bakterisi, ülkemizde daha fazla çocuğun canını almadan bir an önce önlem alın. Ölümleri gizlemek yerine şeffaf olun. COVID-19 salgınında yaptığınız hataları bir kez daha tekrarlamayın."

Kaynak: ANKA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Murat Emir, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Murat Emir, 3 Yaşındaki Aras'ın Ölümünü TBMM Gündemine Taşıdı: 'Strep A Bakterisinin Türkiye'de de Yayılmaya Başladığını Anlıyoruz. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Murat Emir, 3 Yaşındaki Aras'ın Ölümünü TBMM Gündemine Taşıdı: "Strep A Bakterisinin Türkiye'de de Yayılmaya Başladığını Anlıyoruz. - Son Dakika
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