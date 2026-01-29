Narin Güran Cinayetinde Dava Yeniden Başladı - Son Dakika
Narin Güran Cinayetinde Dava Yeniden Başladı

29.01.2026 12:13
Diyarbakır'da Narin Güran cinayetiyle ilgili 15 sanık yeniden yargılanmaya başladı, duruşma 11 Haziran'a ertelendi.

DİYARBAKIR Bölge Adliye Mahkemesi 7'nci Ceza Dairesi'nin Narin Güran cinayetinde 'Suçluyu kayırma' suçundan yargılanan 15 sanık hakkında verilen mahkumiyet hükümlerini bozmasının ardından dava yeniden görülmeye başlandı. Diyarbakır 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya bazı sanıklar katılırken; mahkeme, ana dava ile birleşme hususunda 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne muvafakat verip vermediği hususunun sorulmasına karar verdi.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin 4 kişi hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

DOSYA YARGITAY'A TAŞINDI

28 Aralık 2024'te görülen davanın 2'nci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nin 4 sanık hakkında verilen hapis cezalarını oy çokluğuyla onamasının ardından dosya Yargıtay'a gitti. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı. Sanık Nevzat Bahtiyar'ın ise eylemlerinin nitelikli kasten öldürmeye yardım kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirterek, verilen cezayı oy birliği ile bozarak dosyayı 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

'SUÇLUYU KAYIRMA' SUÇUNDAN DAVA

Narin Güran cinayeti ile ilgili suça sürüklenen 3 çocuğun bulunduğu toplam 15 kişi hakkında da 'Suçluyu kayırma' suçundan 2 ayrı iddianame düzenlendi. İddianameler, Diyarbakır 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi ile Diyarbakır 2'nci Çocuk Mahkemesi'nde kabul edilerek birleştirildi. Mahkeme, tutuklu sanıklar B.G., F.G. ve M.G. hakkında 3 yıl 6 ay, M.S.A., M.Ş.K. ve M.K. hakkında 3 yıl hapis cezası vererek, ilk üç sanığın tutukluluğunun devamına, diğer üç sanığın tahliyesine karar verdi. Tutuksuz sanıklar H.G., Ş.K., İ.H.G., B.G., K.G. ve Ö.F.G. 3 ile 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken, suça sürüklenen çocuklardan R.A. (16) 1 yıl 3 ay, M.G. (16) ve İ.K.'ye (17) 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve denetim uygulanmasına hükmetti.

TUTUKLU 3 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

İstinaf incelemesini yapan Bölge Adliye Mahkemesi 7'nci Ceza Dairesi, 'Suçluyu kayırma' suçunun oluşup oluşmadığının, Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin ana davanın sonucuna bağlı olduğunu, bu dosyanın halen Yargıtay aşamasında bulunması nedeniyle 2 dosya arasında bekletici mesele ilişkisi bulunduğunu ve hükümlerin bu aşamada kesinleşemeyeceğini belirtti. İstinaf kararında ayrıca tutuklu sanıkların cezaevinde kaldıkları sürenin hükmedilen ceza miktarına yaklaşmasının infaza dönüşme riski doğurduğu vurgulanarak B.G., F.G. ve M.G.'nin yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi. Bu kararla dosyada tutuklu sanık kalmadı.

DAVA YENİDEN GÖRÜLMEYE BAŞLADI

Diğer yandan dosyada 'katılan' olarak yer alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) tarafından yapılan istinaf başvuruları reddedildi.

Bölge Adliye Mahkemesi 7'nci Ceza Dairesi'nin sanıklar hakkında verilen mahkumiyet hükümlerini bozmasının ardından 15 kişi yeniden yargılanmaya başladı. Diyarbakır 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlayan davanın duruşmasına; bazı sanıklar katılırken, avukatlar da salonda hazır bulundu. UCİM avukatları ise duruşmaya alınmadı.

DURUŞMA 11 HAZİRAN'A ERTELENDİ

Mahkeme, ana dava ile birleşme hususunda 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne muvafakat verip vermediği hususunun sorulmasına karar vererek, duruşmayı 11 Haziran'a erteledi. Güran ailesinin avukatlarından Mahir Akbilek, "Bölge Adliye Mahkemesi 7'nci Ceza Dairesi, kaldırma kararında ana davayla birleştirilmesi gerektiğini öne sürüyordu. Bugün yapılan duruşma ile Diyarbakır 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi, bu bozma sebebini Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sormaya, dolayısıyla birleştirme olacaksa buna muvafakat ettiğini bildirmeye yönelik işlem tesis etti" dedi.

Haber ve Kamera: Seyfettin EKEN,Gıyasettin TETİK-Selim KAYA/DİYARBAKIR

Kaynak: DHA

Ceza Dairesi, Narin Güran, Diyarbakır, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
