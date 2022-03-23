"Nükleer ya da kimyasal silah kullanılırsa çatışmanın gidişatı değişir ve sonuçları çok ağır olur" - Son Dakika

- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenbreg, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını değerlendirdiği basın toplantısında, "Nükleer ya da kimyasal silah kullanılırsa çatışmanın gidişatı değişir ve sonuçları çok ağır olur" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahında yarın yapılacak olan NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi öncesinde basın toplantısı gerçekleştirdi. Stoltenberg, "NATO liderleri, güvenliğimiz açısından çok önemli bir dönemde yarın Brüksel'de bir araya gelecek. Toplantıda bize hitap edecek olan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'yi ağırlamayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'yı hurharca işgali her gün ölüme ve yıkıma neden oluyor" diyen Stoltenberg, "Müttefikler Ukrayna'nın cesur halkını desteklemek ve Kremlin'in zulmüne karşı birlik içinde" diye konuştu.

"YARIN NATO ÜYELERİ OLARAK EK TEDBİRLER ALACAĞIZ"

Rusya'ya saldırılara son verme çağrısı yapan Stoltenberg, "Putin bu savaşı bitirmeli, siviller için yardıma ve güvenli geçişe izin vermeli, diplomasiye geri dönmelidir" dedi.

Stoltenberg, NATO müttefiklerinin krize Ukrayna'ya güçlü destek sağlayarak karşılık verdiğini ifade ederek, "Rusya için görülmemiş bir bedel söz konusu. İttifak üyeleri, her bakımdan hazır bir konumdadır. Yarın NATO üyeleri olarak ek tedbirler alacağız. Liderlerin NATO'nun duruşunu her alanda güçlendirmeyi kabul etmelerini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"NATO'NUN DOĞU KANADINDA 4 YENİ MUHAREBE GRUBU BULUNDURMAYI İSTİYORUZ"

Stoltenberg, "İttifakımızın doğu kısmında güçlerimizi kara, hava ve denizde arttırmak için 4 yeni muharebe grubu bulundurmayı istiyoruz, Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Slovakya'da. Baltık ülkeleri ve Polonya'daki mevcut güçlerimizle birlikte bu, ittifakın doğu kanadında 8 çok uluslu NATO muharebe grubuna sahip olacağımız anlamına geliyor, Baltık denizinden Karadeniz'e kadar. Güvenliğimiz için yeni bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Bu yüzden caydırıcılığımızı ve savunmamızı daha uzun vadede yeniden ayarlamalıyız" şeklinde konuştu.

"UKRAYNA'YA MALİ YARDIMIN YANI SIRA TANKSAVAR VE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ, İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI, YAKIT VE MÜHİMMAT SAĞLANDI"

Stoltenberg, "Yarın NATO liderleri Ukrayna'ya desteğimizi bir kez daha teyit edecekler. Ukrayna, BM Şartı uyarınca kendini savunma hakkına sahiptir ve Ukraynalıların bu temel hakkı korumalarına yardım ediyoruz. Müttefikler 2014'ten beri Ukrayna'nın silahlı kuvvetlerini eğitti ve yeteneklerini önemli ölçüde güçlendirdi. Bu eğitimi şimdi ön saflarda büyük bir cesaretle uygulamaya koyuyorlar" dedi. Son aylarda NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya askeri desteğini arttırdığını hatırlatan Stoltenberg, "Ukrayna'ya mali yardımın yanı sıra tanksavar ve hava savunma sistemleri, insansız hava araçları, yakıt ve mühimmat sağlandı. Müttefikler, milyonlarca Ukraynalı mülteciye de ev sahipliği yapıyor" diye konuştu.

"Savaşın Ukrayna'nın ötesine geçmemesini ve NATO ile Rusya arasında bir çatışma haline gelmemesini sağlama sorumluluğumuz var"

Stoltenberg, "Yarın NATO üyelerinin Ukrayna'ya siber güvenlik, kimyasal, biyolojik ve nükleer savunması için gereken ek malzeme desteği kararı almasını bekliyorum. Başkan Putin'in işgali acımasızca ve insanların ıstırabına tanık olmak korkunç ve acı verici. Ukrayna'yı desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız. Ancak savaşın Ukrayna'nın ötesine geçmemesini ve NATO ile Rusya arasında bir çatışma haline gelmemesini sağlama sorumluluğumuz var. Bu daha fazla ölüme ve daha fazla yıkıma neden olur" dedi.

Stoltenberg, "Ayrıca Rus baskısı nedeniyle Gürcistan ve Bosna-Hersek dahil risk altında olan diğer ortaklar için özel desteği arttırma konusunda NATO üyelerinin anlaşmaya varacağını umuyorum. Avrupa Birliği ile birlikte çalışarak onların egemenliklerini ve bağımsız karar verme haklarını korumalarına yardımcı olmalıyız" ifadelerini kullandı.

ÇİN VE BELARUS'A "RUSYA'NIN SAVAŞ ÇABALARINI DESTEKLEMEKTEN VAZGEÇ" ÇAĞRISI

"Temelde değişen bir güvenlik ortamıyla karşı karşıyayız" diyen Stoltenberg, "Dolayısıyla bu krizde Çin'in rolüne de değineceğimizi umuyorum. Pekin, bağımsız ülkelerin kendi yollarını belirleme hakkını sorgulamak için Moskova'ya katıldı. Çin, bariz yalanlar ve dezenformasyon yaymak da dahil olmak üzere Rusya'ya siyasi destek sağladı. Müttefikler, Çin'in Rus işgaline maddi destek sağlayabileceğinden endişeliler" şeklinde konuştu. Stoltenberg, "Liderlerin Çin'i BM Güvenlik Konseyi'nin bir üyesi olarak sorumluluklarını yerine getirmeye çağırmasını bekliyorum" diyerek Çin'e, "Rusya'nın savaş çabalarını desteklemekten vazgeçin ve bu savaşa derhal ve barışçıl bir son verilmesi çağrısında dünyanın diğer ülkelerine katılın" çağrısında bulundu. Belarus yönetimine de seslenen Stoltenberg, "Ayrıca Belarus'u Putin'in işgalindeki suç ortaklığına son vermeye çağırıyoruz" dedi.

"MÜTTEFİKLERİN DAHA FAZLA YATIRIM YAPMAK İÇİN ÇABALARINI İKİ KATINA ÇIKARMAYI KABUL ETMELERİNİ BEKLİYORUM"

Stoltenberg, "Yarın alacağımız kararların geniş kapsamlı etkileri olacak. Güvenliğimize yapılacak büyük takviyeler, savunmada büyük yatırımlar gerektirecek. Bu yüzden müttefiklerin daha fazla yatırım yapmak için çabalarını iki katına çıkarmayı kabul etmelerini bekliyorum. Bu krizin başlangıcından beri Avrupa ve Kuzey Amerika birlikte, NATO'da birleştiler. Rusya'nın saldırganlığına karşı çıkmak, Ukrayna'yı desteklemek ve tüm müttefikleri korumak için birlik içinde kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

"NÜKLEER YA DA KİMYASAL SİLAH KULLANILIRSA ÇATIŞMANIN GİDİŞATI DEĞİŞİR VE SONUÇLARI ÇOK AĞIR OLUR"

Bir gazetecinin savaşta biyolojik ve nükleer silahların kullanılması ihtimaline karşı NATO'nun nasıl baktığının sorusunu yanıtlayan Stoltenberg, "Tüm bu tür silah kullanımları bu çatışmanın gidişatını değiştirir ve sonuçları çok ağır olur" dedi.

"UKRAYNA'NIN NATO ÜYELİĞİ GÜNDEMİMİZDE OLMAYACAK"

Yarınki zirvede liderlerin Ukrayna'nın nasıl desteklenmeye devam edeceğini görüşeceğini belirten Stoltenberg, "Ukrayna'nın NATO üyeliği gündemimizde olmayacak ama yardım etmeye devam edeceğiz. Rusya bizi nükleer silahlarla tehdit etmeye son vermeli. Her türlü nükleer silah kullanımı her şeyi değiştirecektir. Rusya bu güç gösterisi ve sindirmeye son vermelidir. İttifak üyelerinden yarın Ukrayna'yı kimyasal silahlara karşı kendini savunabilmesi için nasıl destekleyebileceklerini soracağım" şeklinde konuştu.

"NATO, ÜYELERİNİ SAVUNABİLECEK DURUMDADIR"

Stoltenberg Rusya'nın daha önce de kimyasal silahlar kullandığını hatırlatarak, "Rusya Ukrayna'yı kimyasal silahları kullanmakla suçluyor. Bu sayede Ukrayna'ya karşı kimyasal silah kullanmak için bunu bahane olarak sunmak istiyor. Rusya daha önce kendi insanlarına karşı ve Suriye'de kimyasal silahlar kullandı. NATO tüm ittifak üyelerini her türlü nükleer veya kimyasal tehdit veya saldırılara karşı koruyacak durumdadır. Ancak temel mesajımız, Rusya bu tür girişimlerden kesinlikle kaçınmalıdır" dedi.

NATO SAVUNMA ALANINDA UZUN VADELİ BİR SÜRECE GİRİYOR

NATO Liderler Zirvesinde bir diğer konunun NATO'nun savunma durumunun yeniden gözden geçirilmesi olduğunu aktaran Stoltenberg, "Şimdiden başlayarak sonraki NATO zirvesine kadar savunma politikalarımızı yeniden yapılandıracağız. Uzun vadeli olacak bir süreçte varlık ve kapasitelerimizi yeniden ele alacağız" ifadelerini kullandı.

(Mustafa Ulusoy/İHA)