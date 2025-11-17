Nazilli'de yangın: 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Nazilli'de yangın: 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Haberin Videosunu İzleyin
Nazilli\'de yangın: 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
17.11.2025 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Nazilli\'de yangın: 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Haber Videosu

Nazilli'deki yangında 18 yaşındaki Makbule İlhan hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında Makbule İlhan (18) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Nazilli ilçesi Şirinevler Mahallesi 865 Sokak'taki iki katlı evin 2'nci katında, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Yangında Makbule İlhan, Ferman İ., Asiye İ. ve Deniz Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli İtfaiye ekipleri ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Makbule İlhan, kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi. Soğutma çalışmaları sürerken, olay yerine gelen Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, yangınla ilgili bilgi aldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, İnceleme, Nazilli, Güncel, Aydın, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nazilli'de yangın: 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Et ve Süt Kurumu’ndan canlı hayvan ve karkas alım iddialarına yanıt Et ve Süt Kurumu'ndan canlı hayvan ve karkas alım iddialarına yanıt
Bir işçiye mezar olan faciada kritik isimler için tutuklama talebi Bir işçiye mezar olan faciada kritik isimler için tutuklama talebi
Suriye’de ortalık karıştı YPG ile ordu arasında çatışmalar yaşanıyor Suriye'de ortalık karıştı! YPG ile ordu arasında çatışmalar yaşanıyor
Yaşlı kadının Kabe’deki rezilliğine ortak oldu Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu
Liverpool’un hedefi Wilfried Singo Tarihi bonservisi gözden çıkardılar Liverpool'un hedefi Wilfried Singo! Tarihi bonservisi gözden çıkardılar
İsrail ateşkese rağmen saldırdı İsrail ateşkese rağmen saldırdı
Kasalar dolusu balığı bedava dağıttılar Nedeni de bir o kadar ilginç Kasalar dolusu balığı bedava dağıttılar! Nedeni de bir o kadar ilginç
Ağrısının nedenini böbrek taşı sandı, gerçek bambaşka çıktı Ağrısının nedenini böbrek taşı sandı, gerçek bambaşka çıktı
Beşiktaş GAİN’den tarihe geçen inanılmaz başlangıç Beşiktaş GAİN'den tarihe geçen inanılmaz başlangıç

14:43
Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var
Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var
14:30
Olay yaratan “Otel odası“ iddiası Nagehan Alçı, iddialar için sessizliğini bozdu
Olay yaratan "Otel odası" iddiası! Nagehan Alçı, iddialar için sessizliğini bozdu
14:17
Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken tavır İmamoğlu’nu ziyarette pas geçti
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken tavır! İmamoğlu'nu ziyarette pas geçti
14:13
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan Hasan Can Kaya tepkisi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Hasan Can Kaya tepkisi
13:35
A Milli Takım’da 5 isim kadrodan çıkarıldı
A Milli Takım'da 5 isim kadrodan çıkarıldı
12:50
Kabine bugün toplanıyor Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları olacak
Kabine bugün toplanıyor! Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları olacak
12:44
Acun Ilıcalı açıkladı: Meryem Boz Survivor All Star’da yarışacak
Acun Ilıcalı açıkladı: Meryem Boz Survivor All Star'da yarışacak
12:35
İslam Memiş’ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
12:29
Ülke şokta Umreden dönen hacıları taşıyan otobüs tankerle çarpıştı: 45 ölü
Ülke şokta! Umreden dönen hacıları taşıyan otobüs tankerle çarpıştı: 45 ölü
11:56
Sergen Yalçın anjiyo oldu
Sergen Yalçın anjiyo oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2025 15:27:56. #7.11#
SON DAKİKA: Nazilli'de yangın: 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.