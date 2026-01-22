Ne Kamçatka ne Alaska! Bina boyu kar yağdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Hava Durumu

Ne Kamçatka ne Alaska! Bina boyu kar yağdı

Haberin Videosunu İzleyin
Ne Kamçatka ne Alaska! Bina boyu kar yağdı
22.01.2026 11:36  Güncelleme: 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ne Kamçatka ne Alaska! Bina boyu kar yağdı
Haber Videosu

Sivas'ta bina boyu kadar yağan kar, Rusya'nın Kamçatka bölgesini aratmadı. Kırsalda yaşayan vatandaşlar, ahırlarına ulaşmak için tünel açtı.

Kışın en sert geçtiği illerden birisi olan Sivas'ta son yılların en yağışlı kışı yaşanıyor. Son günlerde etkili olan yağış ve sürgün ile birlikte kar kalınlığı kırsalda 3 metreyi buldu.

KAR KALINLIĞI AHIRIN ÇATISINA ULAŞTI

Altınyayla ilçesine bağlı Başören köyünde yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Bina boyunca oluşan kar kütleleri, Rusya'nın Kamçatka bölgesini aratmadı. Köyde yaşayan vatandaşlar, ahırda bulunan hayvanlarını yemlemek için tünel açtı. Köyde yaşayan Bilal Erdoğan, kar üzerinde yürüyerek ahırının çatısına çıktığı anları görüntüledi.

Ne Kamçatka, ne Alaska! Bina boyu kar yağdı

BUZ SARKITLARI YERE KADAR UZANIYOR

Bilal Erdoğan, "Burası Rusya Kamçatka değil, Alaska değil. Burası Altınyayla Başören köyü. Gördüğünüz gibi karda eksilme yok fazlalaşma var. Bu saatten sonra bu karlar eriyecek diye dua edeceğiz artık. Kaba yel de çıkarsa Allah muhafaza. Buz sarkıtları gördüğünüz gibi yere kadar değiyor" dedi.

Ne Kamçatka, ne Alaska! Bina boyu kar yağdı
Ne Kamçatka, ne Alaska! Bina boyu kar yağdı
Ne Kamçatka, ne Alaska! Bina boyu kar yağdı
Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Hava Durumu, Kamçatka, Alaska, Rusya, Yağan, Sivas, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Hava Durumu Ne Kamçatka ne Alaska! Bina boyu kar yağdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • As81855655 As81855655:
    yaşam çok zordur.ama sonu berekettir. 1 0 Yanıtla
  • Serkan Genç Serkan Genç:
    nasıl haber yapcağınızı şaşırdınız, yahu biz bu haberi yapsak bizi işten kovarlar sen nasıl barınıyon orda anlamadım gitti 1 0 Yanıtla
  • Ra71mo19 Ra71mo19:
    ya arkadaş Rusya'daki görüntü ile bu bir mi ya 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti
87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı Yaptığı şeytanın aklına gelmez 87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı! Yaptığı şeytanın aklına gelmez
Kartalkaya’da 8 yakınını kaybeden avukattan Turizm Bakanı Ersoy’a sert sözler Kartalkaya'da 8 yakınını kaybeden avukattan Turizm Bakanı Ersoy'a sert sözler
Tedesco’dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama Tedesco'dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama
Kar yağdı ama rahatlatmadı Uzman isimden İstanbul için korkutan tablo Kar yağdı ama rahatlatmadı! Uzman isimden İstanbul için korkutan tablo
Genç kızların erkek kavgası: 60’tan fazla tokat yedi Genç kızların erkek kavgası: 60'tan fazla tokat yedi
Mest eden hareket Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak Mest eden hareket! Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak
Görüntü Türkiye’den Kar kalınlığı metreleri aştı, evlere tünelden ulaşıyorlar Görüntü Türkiye'den! Kar kalınlığı metreleri aştı, evlere tünelden ulaşıyorlar
Büyük umutlarla gelmişti İşte Danylo Sikan’ın yeni takımı Büyük umutlarla gelmişti! İşte Danylo Sikan'ın yeni takımı
Arda Güler’in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti Arda Güler'in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır

12:03
Özlem Zengin’in emekli maaşlarıyla ilgili sözleri gündem oldu
Özlem Zengin'in emekli maaşlarıyla ilgili sözleri gündem oldu
12:03
Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi verdi: Şansı kalmadı
Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi verdi: Şansı kalmadı
11:34
Milyonların içine kurt düşüren paylaşım
Milyonların içine kurt düşüren paylaşım
11:23
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
11:07
Bilal Erdoğan’a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
10:27
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore’den gelen görüntüye bakın
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın
10:26
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
10:07
Zırhlı araç takla attı Kilolarca altın buhar oldu
Zırhlı araç takla attı! Kilolarca altın buhar oldu
10:03
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler
09:50
Arkadaşına güvendi, hayatı mahvoldu Hapse bile girdi
Arkadaşına güvendi, hayatı mahvoldu! Hapse bile girdi
09:48
Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı
Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 12:40:51. #7.11#
SON DAKİKA: Ne Kamçatka ne Alaska! Bina boyu kar yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.