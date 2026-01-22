Ne Kamçatka, ne Alaska! Bina boyu kar yağdı

Kışın en sert geçtiği illerden birisi olan Sivas'ta son yılların en yağışlı kışı yaşanıyor. Son günlerde etkili olan yağış ve sürgün ile birlikte kar kalınlığı kırsalda 3 metreyi buldu.

KAR KALINLIĞI AHIRIN ÇATISINA ULAŞTI

Altınyayla ilçesine bağlı Başören köyünde yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Bina boyunca oluşan kar kütleleri, Rusya'nın Kamçatka bölgesini aratmadı. Köyde yaşayan vatandaşlar, ahırda bulunan hayvanlarını yemlemek için tünel açtı. Köyde yaşayan Bilal Erdoğan, kar üzerinde yürüyerek ahırının çatısına çıktığı anları görüntüledi.

BUZ SARKITLARI YERE KADAR UZANIYOR

Bilal Erdoğan, "Burası Rusya Kamçatka değil, Alaska değil. Burası Altınyayla Başören köyü. Gördüğünüz gibi karda eksilme yok fazlalaşma var. Bu saatten sonra bu karlar eriyecek diye dua edeceğiz artık. Kaba yel de çıkarsa Allah muhafaza. Buz sarkıtları gördüğünüz gibi yere kadar değiyor" dedi.