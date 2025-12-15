Netanyahu önce "Yahudi kahraman" dedi, saatler sonra hatasını düzeltti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Netanyahu önce "Yahudi kahraman" dedi, saatler sonra hatasını düzeltti

Haberin Videosunu İzleyin
15.12.2025 00:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Netanyahu önce "Yahudi kahraman" dedi, saatler sonra hatasını düzeltti
Haber Videosu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Sydney'deki silahlı saldırıda saldırgana müdahale eden Suriyeli Ahmed el-Ahmed'i "Yahudi kahraman" olarak nitelendirdi. Netanyahu saatler sonra ise hatasını düzelterek el-Ahmed'in Müslüman olduğunu söyledi ve "Cesur bir adamın eylemini gördük. Müslüman bir cesur adam olduğu ortaya çıktı. Ona saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Avustralya'nın Sydney kentinde saldırgana müdahale eden Suriyeli Ahmed el-Ahmed'den "Yahudi kahraman" diye bahsetti.

"YAHUDİ KAHRAMAN" DİYE NİTELEDİ

İsrail Başbakanı Netanyahu, Sydney'de düzenlenen saldırıdan birkaç saat sonra yaptığı konuşmada, saldırı sırasında çekilmiş bir kahramanlık videosu izlediğini söyledi. "Kötülüğü gördük ve Yahudi kahramanlığının zirvesini gördük" diyen Netanyahu, saldırganın elinden silahını alan Suriyeli el-Ahmed'i "Yahudi kahraman" diye niteledi.

Netanyahu önce 'Yahudi kahraman' dedi, saatler sonra hatasını düzeltti

"KİMBİLİR KAÇ KİŞİNİN HAYATINI KURTARDI"

Netanyahu, "Buraya gelirken, bir Yahudi adamın katillerden birine saldırıp silahını elinden aldığı ve kim bilir kaç kişinin hayatını kurtardığını gösteren bir video izledim." ifadesini kullandı.

KABİNE TOPLANTISINDA HATASINI DÜZELTTİ

İsrail Başbakanı Netanyahu, konuşmasından birkaç saat sonra İsrail'in güneyindeki Dimona kentinde düzenlenen kabine açılışı konuşmasında el-Ahmed'in Müslüman olduğunu söyledi. Netanyahu'nun, "Cesur bir adamın eylemini gördük. Müslüman bir cesur adam olduğu ortaya çıktı. Ona saygı duyuyorum. Bu teröristlerden birinin masum Yahudileri öldürmesini engelledi." ifadelerini kullanması dikkati çekti.

Netanyahu önce 'Yahudi kahraman' dedi, saatler sonra hatasını düzeltti

NE OLMUŞTU?

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 15 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si polis ve 1'i çocuk 38 kişi yaralanmıştı. Şüphelilerden birinin öldüğü açıklanırken, yaralı diğer şüphelinin gözaltına alındığı aktarılmıştı. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, düzenlediği basın toplantısında saldırının Yahudi kökenli Avustralyalılara yönelik olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA

Binyamin Netanyahu, Avustralya, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu önce 'Yahudi kahraman' dedi, saatler sonra hatasını düzeltti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Gerizekalı Ahmet 44 16 Yanıtla
    zcf795f8r9 zcf795f8r9:
    yahudi dostu Ömer 22 7
    Omer KAHYA Omer KAHYA:
    senin gibi ? 8 15
    vv04042211 vv04042211:
    aynen birak gebertsinler 16 6
  • zcf795f8r9 zcf795f8r9:
    ahmet iyi halt ettin bir de adın yahudiye çıktı 19 7 Yanıtla
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Omer KAHYA.Senin gibi beyinsiz mahlukat lar olduğu sürece Siyonistler Dünyaya hekim olma yolunda çok hızlı ilerler. Adamlar onlarca yıldır Müslüman kanı döküyor. Sesin çıktımı gelmiş burda yoruma cevap veriyorsun Deyus 14 4 Yanıtla
  • Bakış Açısı Bakış Açısı:
    Karıncaya bassam, karınca için bile üzülürüm ama nedense bu yahudiler ölünce hiç üzülmedim. Kendileri yine bu planı yaptı. Ama bir müslüman gelip oyunlarını bozdu. 10 2 Yanıtla
  • İlhan Güzel İlhan Güzel:
    İsrailliler öldürür Müslümanlar korunmaya çalışır 7 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NBA Kupası’nda finalin adı belli oldu NBA Kupası'nda finalin adı belli oldu
Bir devir sona erdi John Cena, 23 yıllık WWE kariyerini sonlandırdı Bir devir sona erdi! John Cena, 23 yıllık WWE kariyerini sonlandırdı
Ela Rümeysa Cebeci’nin telefonundan çıkan görüntü İddia da Cem Yılmaz detayı da bomba Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkan görüntü! İddia da Cem Yılmaz detayı da bomba
Rıdvan Dilmen Galatasaray’daki iç transferi açıkladı: Yüzde 70 imza attıracaklar Rıdvan Dilmen Galatasaray'daki iç transferi açıkladı: Yüzde 70 imza attıracaklar
Dünyanın dört bir yanında yakalanan 24 azılı suçlu Türkiye’ye getirildi Dünyanın dört bir yanında yakalanan 24 azılı suçlu Türkiye'ye getirildi
Google’a bu rakamı yazınca ekran sallanmaya başlıyor İşte nedeni Google'a bu rakamı yazınca ekran sallanmaya başlıyor! İşte nedeni
Sarıyer’de iş yerinde yangın Sarıyer'de iş yerinde yangın
Hanuka kutlamasında kanlı saldırı Saldırgan böyle etkisiz hale getirildi Hanuka kutlamasında kanlı saldırı! Saldırgan böyle etkisiz hale getirildi
AK Parti’den Özel’in “cemevi“ çıkışına sert tepki: Bu yakıştırmayı nefret söylemi sayarız AK Parti'den Özel'in "cemevi" çıkışına sert tepki: Bu yakıştırmayı nefret söylemi sayarız
’’Eşime neden baktın’’ dedi, bıçaklanarak öldürüldü Kahreden detay ''Eşime neden baktın?'' dedi, bıçaklanarak öldürüldü! Kahreden detay
Bilal Erdoğan: İçimizdeki hainlere verdiğimiz primlerle Cumhurbaşkanı’mızın gücünü azalttık Bilal Erdoğan: İçimizdeki hainlere verdiğimiz primlerle Cumhurbaşkanı'mızın gücünü azalttık
İsrail’den bir açıklama daha Hanuka kutlamalarındaki saldırı sonrası ipler gerildi İsrail'den bir açıklama daha! Hanuka kutlamalarındaki saldırı sonrası ipler gerildi
Yunanistan’da olay görüntü Başbakanı durdurup alkolmetre üflettiler Yunanistan'da olay görüntü! Başbakanı durdurup alkolmetre üflettiler

08:59
Türkiye’nin dev marketi satılıyor mu Sabancı Holding’den açıklama var
Türkiye'nin dev marketi satılıyor mu? Sabancı Holding'den açıklama var
08:55
Mehmet Akif Ersoy’un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak
Mehmet Akif Ersoy'un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak
08:32
Güllü’nün oğlu camı kırıp gizlice eve girmiş Görüntüler yayınlandı
Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girmiş! Görüntüler yayınlandı
07:49
Yakın dostu aktardı İşte Gülşah Durbay’ın yoğun bakımdaki son sözleri
Yakın dostu aktardı! İşte Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri
07:22
Bakanlığa 3 bin personel alınacak İşte başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar
Bakanlığa 3 bin personel alınacak! İşte başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar
07:03
Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı
Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı
06:09
Her 3 kişiden biri bu ilçeden ayrılmak istiyor
Her 3 kişiden biri bu ilçeden ayrılmak istiyor
00:12
Avustralya’daki saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Saldırganın profesyonelliği korkuttu
Avustralya'daki saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Saldırganın profesyonelliği korkuttu
23:01
Cezaevi önünde tahliye bekleyen kadının dansı sosyal medyada gündem oldu
Cezaevi önünde tahliye bekleyen kadının dansı sosyal medyada gündem oldu
22:02
Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki 6 gollü muhteşem düelloda kazanan yok
Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki 6 gollü muhteşem düelloda kazanan yok
20:52
6 ay içinde ikinci belediye başkanını kaybeden Özel’den duygusal veda
6 ay içinde ikinci belediye başkanını kaybeden Özel'den duygusal veda
19:24
Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, hayatını kaybetti
Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, hayatını kaybetti
17:35
Dünya bu görüntüleri konuşuyor Bir manav, binlerce kişinin canını böyle kurtardı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Bir manav, binlerce kişinin canını böyle kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2025 09:10:12. #7.13#
SON DAKİKA: Netanyahu önce "Yahudi kahraman" dedi, saatler sonra hatasını düzeltti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.