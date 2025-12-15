Netanyahu önce 'Yahudi kahraman' dedi, saatler sonra hatasını düzeltti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Avustralya'nın Sydney kentinde saldırgana müdahale eden Suriyeli Ahmed el-Ahmed'den "Yahudi kahraman" diye bahsetti.

"YAHUDİ KAHRAMAN" DİYE NİTELEDİ

İsrail Başbakanı Netanyahu, Sydney'de düzenlenen saldırıdan birkaç saat sonra yaptığı konuşmada, saldırı sırasında çekilmiş bir kahramanlık videosu izlediğini söyledi. "Kötülüğü gördük ve Yahudi kahramanlığının zirvesini gördük" diyen Netanyahu, saldırganın elinden silahını alan Suriyeli el-Ahmed'i "Yahudi kahraman" diye niteledi.

"KİMBİLİR KAÇ KİŞİNİN HAYATINI KURTARDI"

Netanyahu, "Buraya gelirken, bir Yahudi adamın katillerden birine saldırıp silahını elinden aldığı ve kim bilir kaç kişinin hayatını kurtardığını gösteren bir video izledim." ifadesini kullandı.

KABİNE TOPLANTISINDA HATASINI DÜZELTTİ

İsrail Başbakanı Netanyahu, konuşmasından birkaç saat sonra İsrail'in güneyindeki Dimona kentinde düzenlenen kabine açılışı konuşmasında el-Ahmed'in Müslüman olduğunu söyledi. Netanyahu'nun, "Cesur bir adamın eylemini gördük. Müslüman bir cesur adam olduğu ortaya çıktı. Ona saygı duyuyorum. Bu teröristlerden birinin masum Yahudileri öldürmesini engelledi." ifadelerini kullanması dikkati çekti.