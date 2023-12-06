 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Netanyahu, Hamas liderinin evinin kuşatıldığını iddia etti - Son Dakika
Üye Girişi

Netanyahu, Hamas liderinin evinin kuşatıldığını iddia etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar'ın evinin kuşatıldığını öne sürdü. Netanyahu, İsrail ordusunun Sinvar'ın evini kuşattığını belirtirken, evin kalesi olmadığını ve onu bulmalarının an meselesi olduğunu ifade etti. Ayrıca Netanyahu, Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Mirjana Spoljaric ile görüşerek Kızılhaç yetkililerinin İsrailli esirleri ziyaret etmesi için Katar ile iletişime geçilmesini istedi.

Netanyahu, Hamas liderinin evinin kuşatıldığını iddia etti
06.12.2023 - 22:57,  Güncelleme: 23:06
Abone Ol

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar'ın evinin kuşatıldığını iddia etti.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, İsrail ordusunun Sinvar'ın Gazze'nin en büyük ikinci kenti Han Yunus'taki evini kuşattığını öne sürdü.

Netanyahu, "Evi kalesi değil, kaçabilir ama onu bulmamız an meselesi." ifadesini kullandı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric ile görüştüğü bilgisini veren Netanyahu, Kızılhaç yetkililerinin Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri ziyaret etmesinin sağlanması için Spoljaric'den Katar ile iletişime geçmesini istediğini aktardı.

İsrail ordusu: Han Yunus'un kalbinde savaşıyoruz

Öte yandan İsrail ordu sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail özel kuvvetlerinin "ilk defa" Han Yunus kent merkezinde savaştığı belirtildi.

Özel kuvvetler dışında birliklerin de Han Yunus kent merkezini kuşatmaya başladığı kaydedilen açıklamada, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ile İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf'ın da bu bölgeden olduklarına işaret edildi.

Gazze'nin güneyinde denizden 4 kilometre içerideki Han Yunus kenti, savaş öncesinde 54 kilometrekare alanda yaklaşık 207 bin nüfusuyla Gazze Şeridi'nin kent merkezinden sonra en yoğun nüfusa sahip ikinci bölgesi olarak biliniyor. İsrail ordusu, 1 Aralık'ta Gazze Şeridi'ne saldırıları yeniden başlatmasının ardından burayı "askeri bölge" ilan etmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR
1000

Benjamin Netanyahu, Başbakanlık, İsrail, Gazze, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Netanyahu, Hamas liderinin evinin kuşatıldığını iddia etti - Son Dakika


21:50
Bakanlık duyurdu: Doğal gaz desteği 188 lira ila 438 liraya yükseltildi Bakanlık duyurdu: Doğal gaz desteği 188 lira ila 438 liraya yükseltildi
21:13
Japonya, PKK'yı terör örgütleri listesine ekledi Japonya, PKK'yı terör örgütleri listesine ekledi
20:38
Kassam savaşçıları Gazze'deki bir İsrail tankını imha etti Kassam savaşçıları Gazze'deki bir İsrail tankını imha etti
20:38
Starbucks'ın piyasa değeri 20 günde 12 milyar dolardan fazla azaldı Starbucks'ın piyasa değeri 20 günde 12 milyar dolardan fazla azaldı
20:27
Guterres, Gazze için 99. maddeyi devreye sokup Güvenlik Konseyi'ne çağrı yaptı Guterres, Gazze için 99. maddeyi devreye sokup Güvenlik Konseyi'ne çağrı yaptı
19:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in gerçek bir orduyla karşı karşıya geldiğinde paramparça olacağı muhakkak Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in gerçek bir orduyla karşı karşıya geldiğinde paramparça olacağı muhakkak
19:33
'1 günlük diktatör olacağım' diyen Trump, seçimleri kazanırsa ABD-Meksika sınırını kapatacak "1 günlük diktatör olacağım" diyen Trump, seçimleri kazanırsa ABD-Meksika sınırını kapatacak
19:14
Şırnak'ta kaybolan genç kızın cansız bedeni Suriye'de bulundu Şırnak'ta kaybolan genç kızın cansız bedeni Suriye'de bulundu

Son Dakika
21:50 Bakanlık duyurdu: Doğal gaz desteği 188 lira ila 438 liraya yükseltildi
21:13 Japonya, PKK'yı terör örgütleri listesine ekledi
20:38 Kassam savaşçıları Gazze'deki bir İsrail tankını imha etti
20:38 Starbucks'ın piyasa değeri 20 günde 12 milyar dolardan fazla azaldı
20:27 Guterres, Gazze için 99. maddeyi devreye sokup Güvenlik Konseyi'ne çağrı yaptı
19:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in gerçek bir orduyla karşı karşıya geldiğinde paramparça olacağı muhakkak
19:33 "1 günlük diktatör olacağım" diyen Trump, seçimleri kazanırsa ABD-Meksika sınırını kapatacak
19:14 Şırnak'ta kaybolan genç kızın cansız bedeni Suriye'de bulundu
19:08 İYİ Parti lideri Akşener, okuduğu şiirle Mansur Yavaş'ı mı hedef aldı? İYİ Parti'den açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2023 23:42:08. #1.12#
SON DAKİKA: Netanyahu, Hamas liderinin evinin kuşatıldığını iddia etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement