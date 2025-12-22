Netanyahu: Kimseyle çatışma istemiyoruz - Son Dakika
Netanyahu: Kimseyle çatışma istemiyoruz

Netanyahu: Kimseyle çatışma istemiyoruz
22.12.2025 23:32
Netanyahu: Kimseyle çatışma istemiyoruz
Üçlü zirve sonrası Netanyahu, Türkiye ile çatışma arayışında olmadıklarını vurguladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve GKRY lideri Nikos Hristodulidis, Batı Kudüs'te düzenlenen üçlü zirvede bir araya geldi. Zirvede Netanyahu, Miçotakis'e "Nasılsın dostum?" diyerek selam verirken, "Kimseyle çatışma arayışında değiliz" dedi.

İsrail, Yunanistan ve GKRY arasında üçlü zirve

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Miçotakis ve Hristodulidis ile yaptığı üçlü zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye hakkında gelen bir soruya, "Kimseyle çatışma arayışında değiliz. İsrail adına konuşabilirim ve burada bulunan iki ortağım adına da şunu söyleyebilirim; kimse çatışma istemiyor"şeklinde yanıt verdi.

Netanyahu, GKRY ve Yunanistan ile ekonomik ilişkiler ve yatırımlara değinerek, İsrail ve GKRY arasında haftada 186 uçuş yapıldığını ve bunun inanılmaz olduğunu söyledi. Netanyahu, "Bir hesaplayın, günde kaç uçuş ediyor? Yunanistan'ı ise ziyaret etmemiş ya da Yunanistan'a yatırım yapmayan pek fazla İsrailli yatırımcı tanımıyorum. Giderek artan bir kısmı orada büyüyor" dedi.

İSRAİL VE ARAP DÜNYASI ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ ÇEMBERİ

İsrail ile Arap dünyası arasındaki iş birliği çemberini büyütmek istediklerini söyleyen Netanyahu, Rum ve Yunan liderlerle gerçekleştirdiği görüşmede İbrahim Anlaşmalarını genişletme taahhütlerini teyit ettiklerini söyledi. Netanyahu, "Ayrıca Lübnan'ın egemenliğine ve milislerin değil meşru devlet kurumlarının otoriteyi ve askeri gücü elinde tuttuğu bir geleceğe destek verdiğimizi ifade ettik" şeklinde konuştu.

İsrail, Yunanistan ve GKRY arasında üçlü zirve

GÜVENLİK VE SAVUNMA İŞBİRLİĞİNİ DERİNLEŞTİRME KARARI

Güvenlik ve savunma iş birliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldıklarını söyleyen Netanyahu, "Karşı karşıya olduğumuz tehditler gerçektir. Yalnızca kendi ülkelerimizi değil, küresel ekonominin bağlı olduğu hayati deniz yollarını ve kritik altyapıyı da savunuyoruz" dedi. Netanyahu, "Topraklarımız üzerinde yeniden imparatorluklar kurabileceklerini ve hakimiyet tesis edebileceklerini hayal edenlere şunu söylüyorum; unutun bunu. Bu olmayacak. Aklınızdan bile geçirmeyin. Kendimizi savunmaya kararlıyız ve bunu yapabilecek durumdayız. İş birliğimiz de bu kapasiteyi daha da güçlendiriyor. Doğu Akdeniz'deki üç gerçek demokrasi olarak birlikte güvenliği, refahı ve özgürlüğü ileriye taşıyacağız" diye konuştu.

"KİMSEYLE ÇATIŞMA ARAYIŞINDA DEĞİLİZ

Basın toplantısında Türkiye'ye mesajlarının ne olduğu yönünde bir soruya cevabında Netanyahu, "Kimseyle çatışma arayışında değiliz. İsrail adına konuşabilirim ve burada bulunan iki ortağım adına da şunu söyleyebilirim; kimse çatışma istemiyor. Aksine, hepimizin ifade ettiği gibi istikrarı, refahı ve barışı arıyoruz. Elbette, her birimiz ülkemizi savunmaya kararlıyız. Aynı zamanda uluslararası normlar çerçevesinde ortak olan deniz yollarını ve diğer unsurları da savunmaya kararlıyız. Bunun açık olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu, normlar ve istikrar için kurulmuş bir koalisyondur ve umarız ki test edilmek zorunda kalmaz" dedi.

"İRAN'DAN GENEL BEKLENTİLERİMİZ AYNI"

ABD Başkanı Donald Trump'tan İran konusundaki beklentilerinin ne olduğu yönünde bir soruya Netanyahu, "İran'a yönelik Yükselen Aslan operasyonu ve İran'la yaşanan 12 günlük savaşta önemli başarılar elde ettik. İran'dan genel beklentilerimiz değişmedi. Zenginleştirme seviyesi ve diğer faaliyetler, bize karşı yürütülen vekalet savaşlarının sona ermesi gibi beklentiler değişmedi. Bunun ABD açısından da değişmediğini biliyoruz. Dolayısıyla bu konu elbette görüşmelerimizde yer alacaktır" dedi.

Diğer yandan Netanyahu, Trump ile görüşmelerinde odağın Gazze ve barış planının ikinci aşaması olacağını ifade etti. Netanyahu ayrıca, Hizbullah, Hamas ve Husilere ilişkin konuların da öncelikli olacağına işaret etti.

Kaynak: İHA

Kiryakos Miçotakis, Binyamin Netanyahu, Yunanistan, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Türkiye, Savunma, İsrail, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Politika Netanyahu: Kimseyle çatışma istemiyoruz - Son Dakika

