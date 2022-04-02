Nisan 2022 Dünya Gündemi - Son Dakika
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Nisan 2022 Dünya Gündemi

02.04.2022 10:04
Nisan 2022 Dünya Gündemi

Kovid-19 salgını ve Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin gelişmelerin yanı sıra Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek NATO ve Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantıları nisan ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

Kovid-19 salgını ve Ukrayna- Rusya savaşına ilişkin gelişmelerin yanı sıra Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek NATO ve Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantıları nisan ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

Nisan ayında uluslararası gündemin öne çıkan bazı maddeleri şöyle:

2 Nisan:

İngiltere'de enerji fiyatlarındaki artışa karşı ülke çapında gösteri düzenlenecek.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Gana'nın başkent Akra'da "Yıllık Enerji Bilgi Sistemi Çalıştayı" yapılacak.

4 Nisan:

Avrupa Parlamento su Genel Kurul oturumları 3 gün boyunca Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenecek.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Yüksek Mahkeme Yargıcı adayı Ketanji Brown Jackson'ın adaylığı, Senato Adalet Komitesi'nde oylanacak.

6 Nisan:

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 2 gün sürecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenecek.

Avustralya'nın Melbourne kentinde 10 Nisan'a kadar sürecek F1 yarışları koşulacak.

8 Nisan:

Biden'ın Yüksek Mahkeme yargıcı adayı Jackson'ın adaylığı Senato'da oylanacak ve onay alması halinde Jackson, ABD'nin ilk siyahi kadın Yüksek Mahkeme yargıcı olacak.

9 Nisan:

İngiltere'nin Bristol kentinde eski bir köle tacirinin yıkılan heykelinin olduğu yerde "Siyahların hayatı değerlidir" gösterisi organize edilecek.

11 Nisan:

Brüksel'de AB Dışişleri Bakanları Toplantısı yapılacak.

12 Nisan:

Brüksel'de AB Genel İşler Konseyi Toplantısı düzenlenecek.

15 Nisan:

New York uluslararası otomobil fuarı açılacak.

18 Nisan:

ABD Ulaşım Güvenliği İdaresi tarafından Kovid-19 nedeniyle havalimanlarında ve toplu taşımada uygulanan maske zorunluluğu sona erecek.

Beyaz Saray geleneksel Paskalya yumurtası yuvarlama töreni düzenlenecek.

23 Nisan:

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Türkiye'nin dış temsilciliklerinde etkinlikler düzenlenecek.

İngiltere'de çevreci grup "Extinction Rebellion", yolların kesildiği eylemler yapacak.

Japonya'nın güneybatısındaki Kumamoto eyaletinde 4. Asya-Pasifik Su Zirvesi düzenlenecek.

25 Nisan:

Melbourne'da Anzak Günü anma törenleri düzenlenecek.

27 Nisan:

Avustralya'da Gelibolu Gençlik Tenis Turnuvası yapılacak.

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Aliyev ve Paşinyan yeniden Brüksel'de bir araya gelecek Aliyev ve Paşinyan yeniden Brüksel'de bir araya gelecek Rusya, Belçika'nın diplomatlarla ilgili kararına karşılık verecek Rusya, Belçika'nın diplomatlarla ilgili kararına karşılık verecek

Avrupa Birliği, England, Belçika, Brüksel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nisan 2022 Dünya Gündemi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nisan 2022 Dünya Gündemi - Son Dakika
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