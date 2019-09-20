Nörobilime katkı sağlamak için ter döküyorlar

Türkiye'nin farklı üniversitelerinden "TÜBİTAK'ın Bilim Şenlikleri Destekleme Programı" kapsamında Trabzon'a gelen bir grup lisans ve yüksek lisans öğrencisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Temel Elektrik ve Ölçme Laboratuvarı'nda dikkati çeken projeler üretiyor.

KTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'ndeki laboratuvarda bir araya gelen gençler, atölye lideri KTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Önder Aydemir'in de desteğiyle beyin bilgisayar arayüzü alanındaki farkındalığı artırmak, ülkenin teknolojik ve bilimsel gelişimine katkı sağlamak için önemli bilimsel çalışmalara imza atıyor.

Program kapsamında, kendilerine verilen 5 günlük sürede Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve KTÜ Rektörlüğünün de desteğiyle "Üreten Bir Trabzon için Bilim Sanat ve Teknoloji Festivali"ne hazırlanan gençler, hem yeni projeler geliştiriyor hem de geleceğe yönelik tecrübe kazanıyor. Kısa sürede yeni ve dikkati çeken projeler geliştiren gençler, derece elde etmek ve nörobilime katkı sağlamak için ter döküyor.

"EEG işaretlerini kullanarak projeler geliştiriyorlar"

Doç. Dr. Önder Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "TÜBİTAK'ın Bilim Şenlikleri Destekleme Programı" kapsamında bir yarışma düzenleneceğini, bu kapsamda da Türkiye çapında çağrıya çıkıldığını söyledi.

Bu çağrıya başvuran üniversite öğrencilerinden 8 grubun, proje çalışmalarını gerçekleştirmek üzere KTÜ'ye davet edildiğini aktaran Aydemir, "Ankara, Kayseri Erciyes, Rize Recep Tayyip Erdoğan ve Karadeniz Teknik üniversitelerinden olmak üzere 8 grup, burada beyinden aldıkları elektroensefalografi (EEG) işaretlerini kullanarak çeşitli elektronik cihazları kontrol etmeye yönelik projeler geliştiriyorlar." ifadesini kullandı.

Aydemir, çalışmanın 5 günlük olduğunu aktararak şöyle devam etti:

"İlk gün öğrencilere teorik ve pratik eğitim verildi. Daha sonra üniversitemizin laboratuvarında kendilerine uygun alanlar tahsis edildi. Yine kendilerine uygun proje kapsamında kullanacakları ekipmanlar hibe edildi ve kendilerinden proje geliştirmeleri istendi. Süreç içerisinde de gerekli destekleri sağladık. Arkadaşlarımız çalışma kapsamında gerek felçli gerekse sağlıklı insanlara yönelik farklı farklı projeler geliştirmeye çalışıyor."

"Derecelendirmeyle çeşitli ödüller takdim edeceğiz"

Hayata geçirilen projelerin değerlendirmeye tabi tutulacağını anlatan Aydemir, "Atölyenin sonunda bir değerlendirme komisyonu tarafından öğrencilerden projelerini tanıtmalarını isteyeceğiz. Bu tanıtmalar akabinde de değerlendirme yapıp derecelendirmeyle beraber kendilerine çeşitli ödüller takdim edeceğiz." dedi.

Aydemir, yapılan çalışmanın önemine işaret ederek "Bu projemizdeki temel hedefimiz dünyanın, gelecek yüzyılın teknolojisi olarak düşünülen nörobilim konusunda öğrencilere ve ülkemize bilimsel katkı yapmak. Dünyada özellikle Elon Musk'un daha çok götürdüğü beyin bilgisayar ara yüzü çalışmalarını ülkemizde de gerçekleştirerek, ülkemizin bu yarıştan kopmamasını sağlamak, yeri geldiği zaman nörobilim konusunda yerli ve milli cihazların üretimini yapabilecek insanları yetiştirmek temel amaçlarımızdan." diye konuştu.

"Nörobilim, Türkiye'nin üzerinde durması gereken bir alan"

Proje yöneticilerinden öğretmen Serkan Aydın da katma değeri yüksek işlerin ortaya çıkarılmasının önemli olduğunu vurguladı. Program kapsamında KTÜ çatısı altında bir araya gelen gençlerin önemli çalışmalara imza attığına işaret eden Aydın, "Bence Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu katma değerli ürünlerin üretimi noktasında önemli mesafe kat edeceğiz çünkü nörobilim Türkiye'nin üzerinde durması gereken bir alan." değerlendirmesini yaptı.

Aydın, katma değerli ürünlerin ortaya çıkarılması anlamında gençlerin çok heyecan verici fikirleri olduğunu dile getirerek "Projelere baktığımızda alışılmışın dışında, insanı şaşırtacak alanların ve çalışmaların düşünebildiğini görüyoruz. Bu alana odaklandığımız zaman hem gençlerimize beceri kazandırmış oluyoruz hem de geleceklerinde katma değeri yüksek işler üretme noktasında bir kolaylaştırıcılık rolünü yerine getirmiş bulunuyoruz." dedi.

"Ülkemize katma değer katacak şeyler üretmek niyetindeyiz"

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencisi Ömer Ergin de hedeflerinin beyin sinyallerini hayattaki diğer alanlara verimli şekilde entegre edebilmek ve hayatı kolaylaştırabilmek olduğunu ifade etti. Bu kapsamda proje geliştirdiklerini belirten Ergin, "Bunun üzerine aklımıza gelen şeyleri olabildiğince yaptık. Verimliliği artırmak ve ülkemize katma değer katacak şeyler üretme niyetindeyiz." dedi.

"Tasarım aşaması bitti, entegre aşamasına geçtik"

Kolunu kullanamayanlar için ATM'deki işlemleri kolaylaştırmak adına proje geliştiren ekibin lideri Fatih Bayraktar ise şunları kaydetti:

"ATM sistemlerini, elini kullanamayan bireylerin beyinsel olarak düşüncesiyle yapmasını planlıyoruz. Projeyi daha da geliştirerek sadece engellilere değil tüm insanlara hitap etmesini sağlayabiliriz. Şu an tasarım aşaması bitti, entegre aşamasına geçtik. Çalışmalar güzel gidiyor."