Öğretmene \'İnsan Ticareti\' İddiası

10.01.2026 11:57  Güncelleme: 12:46
İzmir'de bir öğretmen, 6 öğrenciyi evinde çalıştırmakla suçlandı, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bornova'daki Mesleki Eğitim Merkezi'nde görevli kadın öğretmenin, 6 kız öğrenciyi ders sırasında kendi evine götürerek temizlik işlerinde çalıştırdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltındaki öğretmenle ilgili karar verildi.

Bir Mesleki Eğitim Merkezi'nde 4 Kasım 2025 tarihinde meydana gelen olayda, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni D.T., yaşları 16 olan Ş.A., E.K., D.D., A.Y., E.N.K. ve N.K. isimli 6 kız öğrenciyi okul yönetimi ve velilerin bilgisi dışında ders saatinde okuldan çıkardı. Güvenlik kameralarının görmediği bir noktadan öğrencileri özel aracına bindirdiği iddia edilen D.T.'nin, çocukları yeni taşındığı evine götürdüğü öne sürüldü.

VALİLİK AÇIĞA ALDI, BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın 8 Ocak tarihinde kamuoyuna yansımasının ardından İzmir Valiliği idari soruşturma başlattı. Valilikten yapılan açıklamada, "Soruşturma kapsamında Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni D.T. görevden uzaklaştırılmış, ilgili hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi. Valiliğin suç duyurusu üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli süreçte, öğretmen D.T. 'insan ticareti' suçlamasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı.

"EVDE ALKOL VE SİGARA" İDDİASI DOSYADA

Soruşturma dosyasına giren detaylarda; öğrencilerin gün boyu öğretmenin evinde koli taşıma, eşya toplama ve temizlik işlerinde çalıştırıldığı iddia edildi. Gün sonunda yiyecek veya ulaşım imkanı sağlanmayan öğrencilerin, Bayraklı TOKİ bölgesinden Şehir Hastanesi istikametine kadar yürüdükleri ve kendi imkanlarıyla evlerine döndükleri öğrenildi. Velilerin şikayet dilekçelerinde, öğrencilerin bulunduğu ortamda alkol şişeleri ve sigaraların yer aldığı fotoğraflar delil olarak sunuldu.

ŞİŞLERİN SOYLA DOLU OLDUĞUNU SÖYLEMİŞ

Şüpheli D.T.'nin ifadesinde suçlamaları reddettiği öğrenildi. 15 ve 16 yaşındaki öğrencileri eve götürme sebebinin, 12 yaşındaki kızına ait elbiseleri öğrencilere hediye etmek olarak açıklayan D.T., fotoğraflarda yer alan alkol şişelerinin ise su ile dolu olduğunu savunduğu öğrenildi.

Öte yandan D.T.'nin, okul müdürü de dahil olmak üzere pek çok meslektaşıyla karşılıklı yargıya intikal etmiş şikayetlerinin bulunduğu tespit edildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen öğretmen D.T., çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Bornova, İzmir, Son Dakika

