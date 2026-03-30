Oğul annesinin sevgilisini bıçakladı, anne ise polisi tokatladı

Aksaray’da Selçuk Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 3. katında yaşayan annesinin evine giden 20 yaşındaki Cumali M., burada annesini sevgilisi olduğu iddia edilen Gökhan I. ile birlikte yakaladı.

ELİNE GEÇİRDİĞİ BIÇAKLA DEHŞETİ YAŞATTI

Eline bıçağı geçiren genç, Gökhan I'ya saldırıp göğsünden ve sırtından bıçakladı. Ağır yaralı şekilde evden çıkıp asansör boşluğuna kadar kaçabilen şahıs, kanlar içinde yere yığıldı. Kavga seslerini duyan apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi apartman içerisinde yaptı.

İKİNCİ KEZ SALDIRMAYA ÇALIŞTI

Bu sırada apartman boşluğuna gelen eli bıçaklı genç, yaralı şahsı tekrar bıçaklamak istedi. Sağlık ekipleri gence müdahale ederken, polis ekipleri olay yerine takviye ekip istedi. Polisi gören genç, elindeki bıçakla kaçtı. Polis ekiplerinin takibi sonucu genç bir arka sokaktaki arazide yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı adam, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

HASTANEYE GELEN ANNE POLİSE SALDIRDI

Gözaltına alınan Cumali M., polis ekiplerince sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye getirildi. Hastaneye oğlunun yanına gelen anne Aslı D. (38), polis ekipleriyle tartıştı. Oğlunun kelepçelerinin çıkarılmasını talep eden anneye polis ekipleri müdahalede bulundu. Genç polis memurlarına uzun süre güçlük çıkarırken, hastanede herkese bağıran anne polis memuruna herkesin içinde tokat attı.

ANNE DE OĞLUYLA BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

Yediği tokatla neye uğradığını şaşıran polis memuru, bekçilerle birlikte kadını ters kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen kadın da oğluyla birlikte gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen anne ve oğlu, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

DURUMU AĞIR

Ameliyata alınan Gökhan I.'nın ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Tokat yiyen polis memurunun da kadından şikayetçi olacağı öğrenildi. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.