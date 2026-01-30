Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

BEYOĞLU Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi 778 Konut Kura Çekim Töreni'nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum , " İstanbul 'umuz; her an deprem tehdidi ile yaşayan milyonlarca kardeşimize ev sahipliği yapmaktadır. İstanbul'un depreme hazırlanması, bu ülke için bir beka meselesidir. Varlık-yokluk meselesi olarak gördüğümüzü her zaman ifade ediyoruz. Bu anlayışla hareket ediyor, şu anda her iki kentsel dönüşümden birini İstanbul'da gerçekleştiriyoruz. Bugün İstanbul'un neresine giderseniz gidin, orada bizi görürsünüz. Üsküdar'dan Esenlere, Kartal'dan Beyoğlu'na hiçbir ilçemizi geride bırakmıyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beyoğlu Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi 778 konut kura çekim törenine katıldı. Törene Bakan Kurum'un yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz ve çok sayıda kişi katıldı.

OKMEYDANI KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi 4,42 hektar büyüklüğündeki alanda 704 hak sahibi için hayata geçirildi. 21 blokta toplam 939 yeni bağımsız birim üretildi. Bu birimlerin 778'i konut, 161'i işyeri olarak planlandı. Proje kapsamında 34 adet 1+1, 674 adet 2+1 ile 70 adet 3+1 konut üretildi.

'İSTANBUL'UN NERESİNE GİDERSENİZ GİDİN, ORADA BİZİ GÖRÜRSÜNÜZ'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bugün Okmeydanı'ndaki kardeşlerimizi 939 ev ve işyerine kavuşturuyor, bizi, Okmeydanı'nın annelerine, yavrularına mahcup etmeyen Allah'a hamd ediyor; yeni yuvalarımız hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bugün ABD'de, Almanya'da bir afet olduğunda vatandaşını sigorta şirketinin insafına terk eden bir anlayış varken; Türkiye artık, afet öncesi ve sonrası hızlı, kaliteli konut üretiminde de, kentsel dönüşüm tecrübesinde de tüm dünyada bir numaradır. Biz bu gücümüzü, kabiliyetimizi ve 11 ilimizde kazandığımız büyük tecrübeyi şimdi başta İstanbul olmak üzere 81 ilimize taşımak istiyoruz. Bunun için Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Yüzyılın Konut Projesi ile 500 bin sosyal konutu milletimize kazandırmak için hızla çalışıyoruz. Şu ana kadar 35 ilimizde kuraları çektik; 127 bin hak sahibimizi belirledik. Allah'ın izniyle önümüzdeki günlerde İstanbul'un kuraları için yine bir araya gelecek, 100 bin sosyal konutun hak sahiplerini; coşkuyla belirleyeceğiz. İstanbul'umuzda tabii kiralık konutlarımız da olacak, onun da sürecini ayrıca ilerleteceğiz. Bu iki büyük tecrübenin hızla yansıtılması gereken bir yer var. O da aslında Türkiye'nin bağımsızlığının anahtarı olarak gördüğümüz İstanbul'umuzdur. İstanbul'umuz; her an deprem tehdidi ile yaşayan milyonlarca kardeşimize ev sahipliği yapmaktadır. İstanbul'un depreme hazırlanması, bu ülke için bir beka meselesidir, varlık-yokluk meselesi olarak gördüğümüzü her zaman ifade ediyoruz. Bu anlayışla hareket ediyor, şu anda her iki kentsel dönüşümden birini İstanbul'da gerçekleştiriyoruz. Bugün İstanbul'un neresine giderseniz gidin, orada bizi görürsünüz. Üsküdar'dan Esenlere, Kartal'dan Beyoğlu'na hiçbir ilçemizi geride bırakmıyoruz" dedi.

'İSTANBUL'A HER GELİŞİMDE BİR KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNE İMZA ATIYORUM'

Bakan Kurum, "Şimdi bu mutlu günümüzü bozmak istemem ama şöyle bir geriye baktığımda da gördüklerimi anlatmadan geçemiyorum. Açık ve net söyleyeyim. Biz bu işlerin tamamını, ana muhalefete rağmen yaptık. Biz, Okmeydanı'nda canımızı dişimize takmış çabalarken, mahkeme kapılarında koşanları, yalanlarla insanımızı dönüşümden uzaklaştırmaya çalışanları asla unutamayız. O gün burada vatandaşımızı kandırmaya çalışanlar, şimdi aynı şeyi deprem bölgesinde yapıyor. 3 yıldır deprem bölgesine uğramayanlar, şimdi tüm mesaisini tek çivi çakmadıkları 11 ilimizde yapılanları karalamak için harcıyor. Buradaki kentsel dönüşüme taş koyanlar, 8 aydır bekletenler; 'Bedeli ne olursa olsun kentsel dönüşümü yapacağız' diyerek çalışan bizleri kentsel dönüşüme engel olmakla suçluyor. Özgür bey, senin yönettiğin hangi şehirde, bir gayret ortaya konmuş da Murat Kurum oraya destek olmamış. Hangi belediye başkanı kentsel dönüşümde destek istemiş de biz kapıyı kapatmışız? Hangisi bir proje getirmiş de hayır demişiz. Bir tane söyle. Bizim başlattığımız ama partinize geçince yarım bıraktığınız kentsel dönüşüm projeleri var ya, o projeleri 'kentsel dönüşüme engel oluyor' dediğin Murat bitiriyor. Ben, İstanbul'a her gelişimde bir kentsel dönüşüm projesine imza atıyorum. Sen bugüne kadar ne yaptın? Aynı Özgür Bey gitmiş deprem bölgesinde 'yanınızdayız' diyor. 3 yıldır neredeydin? 'Sen ne yaptın?' diye sormazlar mı adama. Bir çivi çakmadılar ya. 3 yıldır ortada yok, şimdi biz evleri teslim ettik, akılları başına geldi, panikledi, arka arkaya tüm adamlarını gönderiyor, kendi gidiyor. Tabii şunu söyleyeyim, kendisinin ruh sağlığını iyi görmüyorum. Onu da anlamak da lazım, zor bir süreçten geçiyor. Kendince bir taraftan Silivri'yi diğer yandan Ankara'yı idare ettiğini zannediyor, 'aradan ben çıkar mıyım, aday olabilir miyim?' diye çırpınıyor ve sanıyor ki bunları da kimse anlamıyor. Ama şunu da bilmiyor; vesayetle siyaset olmaz. 'Gölgede duranın gölgesi olmaz Özgür Bey. Sen, önce o gölgelerden çıkacaksın. Onlar ne yaparlarsa yapsın. Biz önümüze bakıyoruz. Okmeydanı'nda 'buraya yapılamaz' dediler. 'Bu proje bitirilemez. Okmeydanı'nda kentsel dönüşüm olmaz. Burada konutları yapacaklar, buraları Katarlılara satacaklar' dediler. Burada 939 konutta Beyoğlulu kardeşim dışında bir tane adam yok. Burada oturan dışında bir tane adam yok. Burada yine Beyoğlulu kardeşlerimiz yaşayacak. Okmeydanı'nda yaşayan kardeşlerimiz yaşayacak. ve burada yürüyüş yollarıyla, parklarıyla, bahçeleriyle annelerimiz, yavrularımız inşallah huzur içerisinde yaşayacak. Olası bir depreme karşı güven içerisinde oturacak. Biz devlet millet el ele verip tüm Türkiye'de işte bu acil dönüşüm seferberliğini engel olanlara rağmen başaracağız ve milletimizle nasıl deprem bölgesinde omuz omuza verdiysek, 450 bin konutu bitirdiysek, bugüne kadar 1 milyon 750 bin sosyal konutu yaptık ve vatandaşımıza teslim ettiysek aynı anlayışla, aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.